Samaan aikaan rakennetaan raitiolinja 7:n jatkoreitin päätepysäkkiä Meilahteen, Ruskeasuon raitiovaunuvarikkoa ja peruskorjataan Korppaanmäentietä Pikku Huopalahdessa.

Pikku Huopalahdessa, Meilahdessa ja Ruskeasuolla alkaa pian useita liikenteeseen vaikuttavia rakennustöitä.

Elokuun alusta raitiolinja 4:n raitiovaunut eivät liikennöi Munkkiniemeen asti, vaan päätepysäkkinä on Töölöntulli. Poikkeusjärjestely kestää tiistaihin 9. elokuuta asti.

Munkkiniemeen menijät voivat vaihtaa nelosratikasta Töölöntullin kohdalla runkolinjan 500 bussiin ja matkustaa sillä Munkkiniemen puistotielle.

Munkkiniemen liikennekatkoksen ajan nelosen raitiovaunut ajavat poikkeuksellisesti Katajanokalta Pikku Huopalahteen. Ne ajavat Kansaneläkelaitoksen pysäkiltä Mannerheimintietä pitkin raitiolinja 10:n reittiä.

Munkkiniemen liikennöinnin katkos liittyy rakennustöihin Meilahden sairaala-alueen läheisyydessä. Sinne aletaan rakentaa uutta päätepysäkkiä raitiolinjalle 7. Nykyistä raitiolinjaa 7 jatketaan niin, että ensi vuoden syksystä alkaen se kulkee Pasilasta Meilahteen Nordenskiöldinkadun, Reijolankadun, Mannerheimintien ja Tukholmankadun kautta.

Raitiolinja 7:n päätepysäkin ja kiertolenkin rakentaminen Rosina Heikelin puiston ympärille tietää poikkeavia liikennejärjestelyitä myös moottoriliikenteelle Haartmaninkadulla ja Tukholmankadulla koko loppuvuodeksi.

Rakennustyöt alkavat maanantaina kiskotöillä Tukholmankatu 5:n ja Haartmaninkadun risteyksen välisellä alueella.

Tukholmankadulla työmaan alueella sisempi kaista kumpaankin suuntaan on poissa moottoriliikenteen käytöstä.

Tukholmankadun ratatöiden valmistumisen jälkeen rakennetaan Tukholmankadun ja Haartmaninkadun risteyksessä sijaitsevan Rosina Heikelin puiston ympärille raitioradan kääntölenkki ja siihen liittyvä pysäkki.

Keskiviikosta 10. elokuuta alkaen Haartmaninkatua Munkkiniemeen päin kulkeva bussiliikenne kiertää Topeliuksenkadun kautta. Haartmaninkadun pysäkit ja Naistenklinikan pysäkki poistuvat työmaan ajaksi käytöstä.

Bussiliikenne keskustaan päin kulkee normaalisti Haartmaninkadun kautta, mutta pysäkki H1322 siirretään väliaikaisesti sairaala-alueen liittymän toiselle puolelle.

Haartmaninkadun Munkkiniemeen päin kulkeva kaista on suljettu moottoriliikenteeltä Meilahden sairaalan liittymän ja Tukholmankadun risteyksen välillä. Kulku sairaala-alueelle on auki molemmista suunnista. Kulku Tukholmankadulle on Topeliuksenkadun kautta.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulku järjestetään työmaan ohitse.

Elokuun puolivälissä puolestaan raitiolinja 10:n raitiovaunut lopettavat kokonaiseksi vuodeksi liikennöinnin Pikku Huopalahteen asti. Raitiolinjan päätepysäkiksi tulee Pikku Huopalahden sijaan Kuusitie.

Raitiovaunupysäkit Tilkka, Ruskeasuo, Kytösuontie, Haapalahdenkatu ja Korppaanmäki ovat siis ilman raitiovaunuliikennettä poikkeuksen aikana.

Kuusitieltä Pikku Huopalahteen pääsee elokuun puolivälistä alkaen korvaavalla bussilla 10 X. Ruskeasuolla käytettävissä ovat myös Mannerheimintien bussilinjat.

Liikennöinti Pikku Huopalahteen keskeytetään vuodeksi Korppaanmäentien peruskorjauksen takia.

Samaan aikaan Korppaanmäentien peruskorjauksen kanssa Ruskeasuolle rakennetaan uutta raitiovaunuvarikkoa, jonka takia raitioreitti pitää väliaikaisesti katkaista.

Ruskeasuon uusi raitiovaunuvarikko tulee olemaan Kaupunkiliikenne Oy:n toinen päävarikko. Urakalla on myös vaikutuksia muuhun liikenteeseen Mannerheimintiellä ja muilla alueen kaduilla. Esimerkiksi Nauvontie suljetaan liikenteeltä töiden ajaksi.

Raitiolinja 3 taas siirretään väliaikaisesti pois Kuusitieltä tilanpuutteen takia ja se ajaa Töölön hallille eli käyttää Kisahallin pysäkkejä. Ajamatta linjalla 3 jäävät pysäkit Kuusitie, Jalavatie ja Töölöntulli.