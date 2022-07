Helsingin Ullanlinnassa myydään asuntoa sata­neliöisenä lukaalina – Todellisuudessa valtaosa tiloista on maan alla

Helsingin kauneimmaksi kaduksi kutsutulla Huvilakadulla on myynnissä 104-neliöiseksi ilmoitettu asunto, josta todellisuudessa kolme neljäsosaa on kellarissa sijaitsevaa aputilaa.

Helsingin Ullanlinnassa myydään yli 7 000 euron neliöhintaan asuntoa, joka todellisuudessa on suurimmaksi osaksi kellaritilaa. Huvilakatu sijaitsee Ullanlinnan arvoalueella, ja se näkyy myös neliöhinnoissa.

Kohdetta markkinoidaan upeana kaksikerroksisena huoneistona, joka ilmoituksen mukaan koostuu 30-neliöisestä yläkerrasta, jossa ovat huoneiston varsinaiset asuintilat, sekä remontoidusta 74-neliöisessä kellaritilasta.

Yläkerran asuintiloissa on avokeittiöksi ja huoneeksi merkitty tila sekä vessa. Kellaritilassa on tällä hetkellä wc, kylpyhuone, sauna, kodinhoito­huone sekä takka- ja askarteluhuone.

Lue lisää: ”Helsingin kauneimmalta kadulta” myydään pikkuyksiötä ennätysmäisellä hinnalla

Ilmoitus ei ole ainoa laatuaan.

Helsingin kaupungin vs. rakennusvalvonta­päällikkö Salla Mustonen kertoo, että tällaisia ilmoituksia näkyy säännöllisesti.

”Kauppatilanteissa tulee usein vastaan se, että ilmoitukseen on merkitty neliöitä, jotka eivät ole virallisia asuintiloja”, Mustonen sanoo.

Kellarissa sijaitsevat aputilat eivät täytä asuinhuoneiston vaatimuksia esimerkiksi ikkunattomuuden vuoksi tai huonekorkeutensa osalta.

Mustosen mukaan ei ole mitenkään harvinaista, että näitä aputiloiksi merkittyjä tiloja käytetään kuitenkin myös asumiseen.

”Eihän sitä kukaan tule vahtimaan, mitä siellä tehdään, mutta sitä ei saa myydä asuintilana, koska sitä se ei ole”, Mustonen sanoo.

Asunto on tavallaan yksiö, jossa on aputilat, kuvailee kohdetta myyvä kiinteistö­välittäjä Maija Lukkari-Nyman.

”Yläkerrassa on huone ja keittiö. Yhtiöjärjestyksen mukaan se on alkujaan kaksio, mutta pohjaa on jossain vaiheessa muutettu”, sanoo Lukkari-Nyman.

Yhtiöjärjestyksessä asunnon pinta-ala on 104 neliötä. Lukkari-Nymanin mukaan olisi harhaanjohtavaa ilmoittaa pelkät asuintilat. Hänen mukaansa hyvään välitystapaan kuuluu ilmoittaa erikseen asuintilat ja aputilat.

”Koska alakerrassa on mukavuuslämmitys, on kohteessa todellisuudessa yli sataneliöisen asunnon energiankulutus. Alakerran tiloista maksetaan myös yhtiövastiketta, joka on puolet siitä mitä asuinneliöillä. Kyse ei ole varastosta vaan käyttöneliöistä.”

Kohteesta sanotaan, että se sijaitsee rauhallista city-asumista arvostavan unelma-alueella. Kenen näet muuttavaan tähän kotiin, Maija Lukkari-Nyman?

”Esimerkiksi pariskunnan tai yksinelävän ihmisen, joka haluaa kotiin oman kuntosalin. Jos on fiilistelijä, nauttii varmasti alakerran takkahuoneesta.”