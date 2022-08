Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloiden ennennäkemätön sijaispula on johtanut monien päivystysten työntekijöiden mukaan toistuvasti potilas­turvallisuuden vaarantumiseen.

Useat HS:n kyselyyn vastanneet hoitajat ja lääkärit kertovat, että resurssipulan johdosta potilaille aiheutuu vaaratilanteita jopa päivittäin eikä suurta osaa tapauksista ehditä edes kirjaamaan virallisiin tilastoihin.

Husin sairaaloiden päivystykset ovat ruuhkautuneita, ja odotusajat ovat venyneet jopa useiden tuntien, pahimmillaan kymmenen tunnin mittaisiksi. Potilaat kertoivat viime viikolla HS:lle kokemuksistaan Husin päivystyksessä.

Lue lisää: Aivoverenvuodosta kärsinyt mies odotti lääkärille pääsyä yli kuusi tuntia päivystyksessä – Husin ruuhkat ovat nyt ennennäkemättömät

Meilahden yhteispäivystyksessä Haartmanin sairaalassa työskentelevän sairaan­hoitajan mukaan jokaisesta työvuorosta puuttuu hoitajia ja monen uuden hoitajan perehdytys on jäänyt puutteelliseksi.

Siksi potilaita joudutaan hänen mukaansa esimerkiksi sijoittamaan aulaan istumaan, vaikka vointi edellyttäisi vuodepaikkaa. Jos potilaalla epäillään koronavirus­tartuntaa, ei häntä pystytä välttämättä eristämään tilan ja potilaspaikkojen puutteen vuoksi.

Lisäksi ihmisten voinnin heikkenemistä ei välttämättä huomata ajoissa, sillä yksittäisen hoitajan vastuulla on yksinkertaisesti liikaa potilaita.

”Joka päivä on tilanteita, joissa potilasturvallisuus vaarantuu”, hoitaja kertoo HS:lle.

Suurin osa vaaratilanteista ei hänen mukaansa päädy virallisiin tilastoihin, sillä hoitajilla ei ole riittävästi aikaa tehdä niistä ilmoituksia. Lisäksi hoitaja arvelee, ettei ilmoituksen tekeminen välttämättä johtaisi minkäänlaisiin jatkotoimen­piteisiin.

”Usein hoitajan pitää valita, käyttääkö vähäisen aikansa ilmoituksen tekemiseen vai keskittyykö hoitamaan potilasta.”

Haastateltu hoitaja on yksi HS:n kyselyyn vastanneista Husin päivystysten hoitotyön­tekijöistä. Osa vastauksista julkaistaan tämän jutun yhteydessä. Kommentoijat esiintyvät nimettöminä, mutta kaikkien julkaistujen vastausten kirjoittajien henkilöllisyydet ovat toimituksen tiedossa.

Moni vastaaja kuvaa tilanteen olevan kaoottinen tai jopa katastrofaalinen päivystyksissä.

Tilanne Jorvin yhteispäivystyksessä on varsin usein kaoottinen. Hoitajia ja lääkäreitä on aivan liian vähän, ja ruuhkaisina aikoina jonossa potilaita on yli 50 ja he odottavat siellä reilusti yli kymmenen tuntia per potilas.

Jorvin päivystyksen hoitaja

Potilaan vointi saattaa romahtaa hetkessä, ja kukaan ei heti huomaa sitä. Lääkehoito viivästyy koko ajan ja jatkuvasti. Vanhuksia kaatuilee päivystyksessä, kun he koittavat mennä yksin vessaan, ja pahimmillaan seurauksena on vakava loukkaantuminen. Tilanne on aivan katastrofaalinen.

Sairaanhoitaja Husin päivystyksessä