Perinteinen Kaljakellunta on sujunut poliisin mukaan hyvin rauhallisesti: ”Osa on luovuttanut leikin kesken, koska on tullut kylmä”

VANTAALTA Helsinkiin ulottuva Kaljakellunta-tapahtuma on tänä vuonna sujunut hyvin rauhallisesti, Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan.

Poliisille ei noin kello kuuteen mennessä ollut tullut tapahtumasta yhtäkään ilmoitusta. Vantaanjoen varrella oli iltapäivällä muutama poliisipartio tarkkailemassa tilannetta, mutta niistäkin osa siirtyi sittemmin muihin tehtäviin.

”Ilmeisesti on satanut vettä ja osa on luovuttanut leikin kesken, koska on tullut kylmä”, johtokeskuksesta kerrotaan.

Erilaisilla kelluvilla välineillä, kuten kumiveneillä ja lautoilla, liikkuva kulkue lähti lauantaina aamupäivällä Vantaan Tammistosta tarkoituksenaan edetä päivän mittaan Vantaanjokea pitkin Helsingin Pikkukosken uimarannalle, selviää tapahtuman Facebook-sivulta.

Poliisi ei toistaiseksi osaa arvioida tapahtuman osanottajamäärää. Aiempina vuosina tapahtumaan on osallistunut keskimäärin tuhat kellujaa.

Kello neljän aikaan iltapäivällä Pikkukosken rannalla oli poliisin havaintojen mukaan noin kolme lauttaa tai kumivenettä. Poliisilla ei ole tietoa, mistä asti kyseiset lautat olivat sinne kelluneet.

”Mutta ilmeisesti ei mitään ihan todella suurta ainakaan ole enää käynnissä”, johtokeskuksesta kerrottiin HS:lle puoli seitsemän aikaan illalla.

Kaljakellunnalla ei ole virallista järjestäjää, vaan se on kaikille avoin kesätapahtuma. Tapahtumaan kuuluu kellumisen lisäksi olennaisesti oluen juonti.

Kaljakellunnan aloitti kymmenen hengen kaveriporukka vuonna 1997. Tapahtuma laajeni porukan vanavedessä melko nopeasti niin, että huippuvuosina kellujia on ollut tuhansia.

Tapahtuma on herättänyt takavuosina myös kiistelyä. Kellunnan kieltämistä on esitetty Helsingin kaupungin­valtuustoa myöten. Tapahtumaa on arvosteltu muun muassa roskaamisesta ja turvallisuus­ongelmista.

Vuonna 2019 HS julkaisi elokuisesta kellunnasta laajan reportaasin. Tuolloin osallistujia oli poliisin arvion mukaan noin 600.