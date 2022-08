Husin päivystyksen kriisiytymisen taustalta löytyy yksi merkittävä syy: työntekijöitä ei ole saatu riittävästi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) kesäsijaisten rekrytointi ei ole sujunut toivotusti.

Koko Husin osalta kesäsijaisuuksista saatiin täytettyä 67 prosenttia sekä päivystystoiminnasta vastaavan Hus Akuutin puolella 69 prosenttia.

Tavallisesti Husilla on tarjota sairaansijaa yhteensä 2467 hengelle. Sijaispulan vuoksi Hus on tänä kesänä pystynyt pitämään auki noin 82 prosenttia sairaalapaikoista.

Tilanne on jopa pahempi kuin koronavuoden kesällä 2021 jolloin vastaava luku oli 89 prosenttia.

Husin toimialajohtaja Jukka Louhijan mukaan tämän kesän sijaispula on poikkeuksellinen, ja sille on monta selitystä. Nopeita tai helppoja ratkaisuja ei Louhijan mukaan ole tarjolla.

Perimmäinen syy kesän sijaispulaan on Louhijan mukaan se, ettei työmarkkinoilla yksinkertaisesti ole tällä hetkellä riittävästi koulutettua henkilökuntaa saatavilla.

Tätä Louhija selittää muun muassa opiskelijoiden asenteilla.

”Opiskelijoiden asenteet ovat vuosien saatossa muuttuneet. Nykyään pitkälle koulutetut opiskelijat tahtovat pitää myös lomaa, eivätkä he enää halua tehdä kesäisin yhtä paljon töitä. ”

Valtakunnallinen palkkasopiminen estää Louhijan mukaan palkoilla kilpailun, mutta hoitoalan houkuttelevuutta on yritetty lisätä muilla keinoin. Työoloja on pyritty Louhijan mukaan parantamaan esimerkiksi työaikajoustoilla. Siinäkin on haasteita, Louhija sanoo.

”Kun alalla on jo valmiiksi pula ihmisistä ja sijaisten löytäminen on vaikeaa, on aika hankalaa lähteä tarjoamaan ihmisille osa-aikatyön mahdollisuutta. Sairaaloissa pitää kuitenkin olla tietty miehitys hoitamassa potilaita.”

Louhija on tyytyväinen siihen, että henkilöstöpulasta huolimatta henkilökunta on saanut pidettyä lomansa. Kaksi koronavuotta ehti Louhijan mukaan kasvattaa lomavelkaa, jota on nyt pystytty purkamaan.

Hus on selviytynyt haasteista huolimatta kesästä siedettävällä tavalla, sanoo Louhija.

”Työvoimapulasta ja jonoista huolimatta kaikki potilaat on saatu hoidettua, eikä ketään ole käännytetty vastaanotosta”, Louhija kertoo.

Työntekijöiden näkemykset ovat toisenlaiset. He ovat kuvanneet tilannetta ”katastrofaaliseksi”.

Husilla työskentelevän kätilön mukaan kulunut kesä on ollut hyvin kuormittava. Hän kommentoi aihetta nimettömänä ammatillisen asemansa vuoksi.

”Olemme joutuneet tekemään riskipäätöksiä, koska osastoilla ei ole tilaa. Välillä on tuntunut hirveältä kotiuttaa potilas ja vaan toivoa parasta, ettei mitään kävisi”, kätilö sanoo.

Päivystykseen valuu helposti ongelmat muilta osastoilta. Osastojen hoitajapulan vuoksi päivystyksestä siirretään hoitajia osastoille. Toisaalta samaan aikaan osastoille kuuluvia potilaita joudutaan jättämään päivystykseen.

”Osastoilla on paljon opiskelijoita kesätöissä, joilla ei lääkintälupaa. Silloin esimerkiksi kanyyleita laitetaan päivystyksessä varmuuden vuoksi, koska osastolla ei välttämättä ole siihen tekijää”, kätilö kertoo.

Kesäsijaisten kokemattomuus lisää vakituisen henkilökunnan kuormitusta, kätilö sanoo. Hän kuvailee vastuuta hirvittäväksi.

Lomia on pystytty pitämään kesäkaudella, eli touko-elokuun aikana, kertoo kätilö. Kaikille ei kuitenkaan ole hänen mukaansa järjestynyt kolmen viikon yhtenäistä jaksoa, vaan toiset ovat joutuneet tyytymään kahden viikon yhtäjaksoiseen lomaan.

Sijaispulaa on pahentanut sairauspoissaolot, jotka kätilön mukaan johtuvat koronan ja kesäflunssan lisäksi työuupumuksesta.

”Tämä on ensimmäinen kesä kun puhutaan siitä, että ahdistaa tulla töihin. Tämä kuormitus on jäätävä”, kätilö sanoo.

Tulevaisuudessa odottavat uudet haasteet, Husin Jukka Louhija sanoo.

”Nykyään yli 30 prosenttia Suomen väestöstä ovat yli 50-vuotiaita, ja heidän osuus kasvaa jatkuvasti. Myös suuri osa Husin henkilökunnasta on melko iäkästä, ja pienemmistä ikäluokista pitää tulevaisuudessa löytää valtava määrä ihmisiä korvaamaan eläköityvää henkilökuntaa ja hoitamaan ikääntyvää väestöä”, sanoo Louhija.

Väestön ikääntymisen lisäksi henkilökunnan saatavuus huolettaa. Luppoaikaa ei Louhijan mukaan ole ollut tähänkään asti.

”Esillä olleiden ongelmien vuoksi hoitoala ei ole kovin muodissa tällä hetkellä, mutta tosiasia on, että ihmisiä hoitamaan tarvitaan ihmisiä, ja heitä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin”, Louhija sanoo.