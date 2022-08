Vantaa aikoo auttaa hyönteisiä myöhäistämällä tienpiennarten niittoa. Keinon teho kävi selväksi yhden bussipysäkin takana Korsossa.

Kesannolle jätetyn peltotilkun laidassa Vantaan Korsossa kulkee Anttilantie, jonka piennarta täplittävät elokuun alussa keltaiset, violetit ja valkoiset kukat.

Tien laidassa on myös yksi vanerilla vuorattu bussipysäkki. Sen merkitystä emme kuitenkaan vielä arvaa.

Vantaan kaupungininsinööri Henry Westlin taiteilee auton pientareelle parkkiin, ja ulos astuu Westlinin lisäksi Suomen ympäristökeskuksen tutkija Marjaana Toivonen. Hän suuntaa haavi kädessä kohti kukintoja.

”Tuolla näkyy ainakin ahdekaunokkeja”, Toivonen sanoo jo toiselta puolen tietä. ”Ne ovat hyviä mesikasveja, suosittuja pölyttäjien keskuudessa.”

Olemme hyönteisretkellä Vantaalla. Tarkoituksena on saada käsitys siitä, voisiko Suomeakin uhkaavaa hyönteiskatoa torjua yksinkertaisella keinolla, jolla voitaisiin samalla säästää rahaa.

Kartanokimalainen lensi kukasta kukkaan bussipysäkin takana Vantaan Korsossa. Kasvi on pölyttäjien suosima ahdekaunokki.

Kyse on tienpiennarten niitosta.

Biologit ovat jo vuosia ehdottaneet, että tienvarret niitettäisiin pääsääntöisesti vain kerran vuodessa ja selvästi nykyistä keskiarvoa myöhemmin, esimerkiksi elokuun lopussa.

Silloin pientareilla kasvavat niittykasvit ehtisivät kaikki kukkia. Paljon puhutut pölyttäjähyönteiset, kuten kimalaiset, kukkakärpäset ja perhoset, saisivat niistä mettä syksyn kynnykselle asti ja muutkin hyönteiset hyötyisivät. Apu olisi suuri ja kaivattu.

Syntyisi Toivosen sanoin ”kukkajatkumo” eli tilanne, jossa tienpientareella on aina keväästä syksyyn jokin luonnonkasvi kukassa.

Tienpientareista on tullut niittykasveille ja -hyönteisille elintärkeä korvike, kun perinteiset niittyjä sisältävät maalaismaisemat ovat vähentyneet Suomesta.

Alku- tai keskikesän niitto kuitenkin tappaa ison osan elämästä.

Tutkija Marjaana Toivonen tutkaili elokuun alussa Vantaan Sotungissa tienpiennarta, jota ei vielä tänä kesänä ollut niitetty.

Vantaa on päättänyt tehdä osansa.

Westlin kollegoineen aikoo aloittaa kokeilun, jossa niittoja vähennetään ja myöhäistetään osassa kaupunkia. Hän oli viime vuonna mukana Vantaan kaupungin kolmen johtavan viranhaltijan siviilihenkilöinä tekemässä kansalaisaloitteessa, jossa samaa periaatetta ehdotettiin laiksi koko Suomeen.

”Se on enemmän tahdosta kiinni kuin mistään muusta”, Westlin sanoo.

Liikenneturvallisuus on huomioitava, mutta hänen mukaansa valtaosassa paikkoja sen turvaamiseen riittäisi yksikin myöhäisempi niitto eivätkä kulut ainakaan kasvaisi.

”Suurimpana esteenä on se, että halutaan tehdä niin kuin aina ennenkin. Ihmiset ovat vain oppineet, että ’hoidettu’ näyttää joltakin, ja jos se on jotakin muuta, se on ’rempallaan’.”

Suomen taajamissa pientareille istutetaan tyypillisesti nurmikkoa, joka ei tarjoa pölyttäjille mitään ja joka kuivemmilla paikoilla kesän mittaan kuivahtaa. Esimerkki Vantaalta Tikkurilasta.

Kimalaisen silmin katsottuna kyse on suurista mahdollisuuksista. Vantaalla on 1 600 katukilometriä. Jos pientareen leveydeksi lasketaan kolme metriä, laskutoimituksen lopputulokseksi saadaan viiden neliökilometrin potentiaalinen kukkaniitty. Ja tämä siis vain Vantaalla.

”Tienpientareiden etu on siinä, että niitä on tasaisesti kaikkialla Suomessa”, Toivonen sanoo.

Hyönteiskatoa aiheuttaa elinympäristöjen hävittäminen ja pirstoutuminen. Yleistenkin lajien eri populaatiot jäävät liian kauas toisistaan ja perimä yksipuolistuu.

Hyönteisille tienvarsikukinnot ovat ruokamarketteja ja huoltamoja, joiden ansiosta eri populaatioiden lajitoverit jaksavat lentää toistensa luo. Välipysäkiksi voi riittää yllättävän pienikin paikka.

Erakkomehiläinen haki Vantaan Korsossa mettä syysmaitiaisesta.

Ensimmäinen Korsossa näkemämme hyönteinen on hunajantuottaja.

”Tarhamehiläinen. Se on voinut lentää parikin kilometriä joltain mehiläistarhalta”, Toivonen sanoo.

Mehiläinen hakee mettä violeteista ahdekaunokeista ja keltaisista syysmaitiaisista.

Myös yksi laiha erakkomehiläinen ilmestyy kukille kaikessa hiljaisuudessa. Erakkomehiläisiin kuuluvat lajit ovat nimensä mukaisia: ne eivät perusta yhdyskuntia. Osa pesii maassa, osa lahopuiden tai puurakennusten koloissa tai ihmisten tekemissä hyönteishotelleissa.

”Katso, sillä on vatsakarvoissa siitepölyä!” Toivonen huudahtaa.

Tämä siitepöly menee erakkomehiläisen toukille, jotka saavat siitä proteiinia. Emo itse tankkaa hiilihydraatteja medestä.

Korson Anttilantie on niitetty kesän alussa. Niin kuin Suomessa tapana on: niitto tehdään kahdesti kesässä. Matalat kukat ovat kasvaneet pientareelle ensimmäisen niiton jälkeen. Hyönteisiä on, mutta niitä voisi olla enemmän.

Mistä löytyisi vertailukohta?

Tutkija Marjaana Toivonen ja Vantaan kaupungininsinööri Henry Westlin etsivät hyönteisiä bussipysäkin takaa Anttilantiellä Korsossa.

Anttilantie Vantaan Korsossa ei vielä autosta katsottuna näytä luontokohteelta. Lähempi tarkastelu paljastaa toisen todellisuuden.

Silloin Toivonen huomaa bussipysäkin. Sen takaa ei piennarta ole parturoitu. Violetit ahdekaunokit rönsyilevät muutaman metrin matkalla runsaina. Ne kutittelevat käsivarsia, kun harpomme ojaan.

Humahdamme keskelle uuttaa maailmaa, joka on täynnä värejä ja elämää. Kimalaisia ilmestyy nenän alle joka suunnasta.

Kimalaiset ovat pörröisiä mesipistiäisiä ja tärkeitä ruokakasvienkin pölyttäjiä. Suomessa niitä on tavattu lähes 40 eri lajia.

”Kartanokimalainen!” Toivonen huudahtaa.

Ja sitten yhden yli lentävän kohdalla: ”Maakimalainen, se on jo vähän harvinaisempi!”

Hänen kasvoilleen leviää hymy.

Mantukimalainen Korsossa. Kimalaisten pörröisyys on tulosta sopeutumisesta pohjoisen koleisiin kesiin. Kesien kuumetessa myös kimalaisille voi tulla kuuma.

Bussipysäkin takana nähtiin myös maakimalainen. Laji on Suomessa eteläinen ja melko harvinainen. Britanniasta maakimalainen hävisi kokonaan jo 1980-luvun lopulla. Syyksi on epäilty elinympäristöjen katoa ja pirstaloitumista.

Yhden Toivonen nappaa läpinäkyvään muoviastiaan katsoakseen tarkemmin. ”Tämä taitaa olla mustakimalainen. Sillä on tuollainen oranssihtava peräpää.”

Toivonen epäilee hyönteistä koiraaksi laiskan yleisvaikutelman vuoksi. Koiraiden täytyy hakea ruokaa vain itselleen, ja siksi ne näyttävät verkkaisemmilta kuin naaraat.

Näin loppukesästä pesässä kehittyvät koiraat odottavat kukkia kiertäessään ainoaa tehtäväänsä: parittelua uusien kuningattarien kanssa. Koiraat elävät keskimäärin alle kuukauden ja kuolevat viimeistään ensimmäisissä pakkasissa.

Vain uudet kuningattaret talvehtivat. Ne etsivät suojaisan kolon, jossa ne paritelleina viettävät talven herätäkseen kevääseen uutta yhdyskuntaa perustamaan.

Tutkija Marjaana Toivonen katsoi Korsossa koiranheinälle laskeutunutta kärsäkorentoa. Kärsäkorennot ovat hyönteisten mittapuulla pieni lahko, sillä niitä tunnetaan maailmanlaajuisessti ”vain” noin 750 lajia. Suomessa niistä on tavattu seitsemän.

Yksi pullea mantukimalainen jää kiertämään ihmispäiden ympärille kehää. Toivosen mukaan se tekee kartoitusta.

Kimalaiset kiertelevät usein ympäristöön ilmestyneiden uusien objektien ympärillä ottaakseen ne mukaan sisäiseen karttajärjestelmäänsä, jonka perusteella ne suunnistavat pesältä kukille ja takaisin.

Kaupungininsinööri Westlin on kaikesta juuri oppimastaan kuin ällikällä lyöty.

”Kun näin pysähtyy, niin näkee vaikka mitä! Eihän tämä ole askelmitalla mitattuna kuin ehkä kymmenen neliömetrin alue. Tämänkin tien olisi koko matkalta aivan hyvin voinut jättää niittämättä.”

Tehdään välitilinpäätös: korsolaisen bussipysäkin takana on nähty muutamassa minuutissa neljä kimalaislajia. Lisäksi näkyy tarhamehiläisiä, erakkomehiläisiä, useita kukkakärpäslajeja ja kasvinesteitä imeviä punaruskeita luteita.

Todistetaanpa pysäkin suojissa myös luonnon armotonta kiertokulkua, kun hämähäkki alkaa pyöritellä seittiinsä itseään monta kertaa suurempaa tarhamehiläistä, joka liikahtelee vielä.

Hämähäkkikin löysi ruokaa bussipysäkin takaa. Seittiin jäi tarhamehiläinen.

Karhunputkelle oli laskeutunut lukuisia sylkikuoriaisia.

Sahapistiäinen ja karhunputki.

Hieman kauempana tiestä valkoisilta karhunputkilta löytyy vielä sylkikuoriaisia, mustavihreä sahapistiäinen ja kärsäkorento. Perhosista näyttäytyvät vaalea naurisperhonen ja oranssihtava lauhahiipijä.

Ero on selvä. Vieressä kerran niitetyllä pientareella hyönteisiä näkyy niukasti, mutta tässä vielä niittämättömässä paikassa elämä kuhisee.

Hyönteisten väheneminen on globaali ilmiö, josta saadaan jatkuvasti lisää tutkimustietoa. Pitkiä seurantoja on yhä vähän, vaikka hyönteiset ovat runsaana eliöryhmänä ravinteiden kierron ja ruuantuotannon perusta. Ne vetävät tutkimus- ja lahjoitusrahaa huonommin kuin suurisilmäiset nisäkkäät.

Suomessa systemaattinen pölyttäjäseuranta aloitettiin vasta tänä vuonna. Koska kausivaihtelut ovat suuria, trendistä voi sanoa jotakin vasta ehkä kymmenen vuoden päästä.

Tienpiennarta ja rehupelto Vantaan Sotungissa.

Pitkään jatkunut perhosseuranta, hyönteissyöjälintujen väheneminen ja kansalaishavainnot tukevat kuitenkin käsitystä, että hyönteiset vähenevät myös Suomessa.

”Tässä näkyy yksi syy”, Toivonen sanoo, kun kaupungininsinööri Westlinin auto vie meitä Itä-Vantaan maaseudulle kohti retken viimeistä kohdetta.

Nurmipellolla näkyy valkoisia pyöröpaaleja. Niihin on pyöräytetty talteen nurmipellon sato eli ensi talven rehu.

Entisaikaan eläinten rehu saatiin luonnonkasveja kasvavilta niityiltä, jotka niitettiin kerran loppukesästä. Ne olivat hyönteisille paratiiseja ja korvasivat Suomen alkuperäisiä avoimia elinympäristöjä, kuten tulvaniittyjä ja kuivia metsäpaloalueita, jotka vähenivät vesivoiman ja metsätalouden vuoksi.

Nyt rehu viljellään kynnetyillä ja lannoitetuilla pelloilla, koska näin rehua saadaan samalta alalta paljon enemmän. Ekologisesti ne ovat yksitoikkoisia.

Maatalouden tulevat muutokset saattavat pelata jälleen hyönteisten pussiin. Paljon puhutussa kiertoviljelyssä pellolla kasvatetaan välillä esimerkiksi apilaa, joka sitoo maahan typpeä ja parantaa multavuutta. Näin maahan sitoutuu hiiltä, eikä keinolannoitteita tarvita yhtä paljon kuin ennen.

Nousemme autosta apilaa kasvavan pellon laidalla. Kauempana makoilee lehmiä. Vantaa näyttää myös tältä.

Kimalaiskimaraan saadaan heti vielä yksi laji lisää: peltokimalainen. ”Se on pitkäkielinen laji”, Toivonen kertoo.

Eri kimalaislajeilla on eri pituisia kieliä riippuen niiden pääravintokasveista. Apilan teriö on syvä.

Peltokimalainen työnsi pitkän kielensä alsikeapilaan Vantaan Sotungissa.

Pölyttäjien lisäksi piennarten kasvirunsaudesta hyötyvät muutkin hyönteiset, kuten tämä Itä-Vantaalla tavattu heinäsirkka.

Elokuun alun hivenen tuulinen päivä ei ollut paras perhosten kannalta, mutta neitoperhonen näyttäytyi.

Kevyessä tuulessa lepattavat myös virnaperhonen ja sinisiipi.

Toivonen on tutkimustensa vuoksi ollut paljon puheissa ruuantuottajien kanssa. Maanviljelijät ovat huomanneet pölyttäjien vähenemisen ja ilmaisseet huolensa.

Ilman pölyttäjiä ei saataisi esimerkiksi hedelmiä, marjoja, rypsiä, rapsia, kesäkurpitsaa, tomaattia, tattaria, härkäpapua, porkkanaa, sipulia eikä kuminaa, josta Toivonen kertoo yllättävän faktan: Suomi on maailman suurin kuminantuottaja.

Kukkakärpänen ja peltosaunio Vantaan Sotungissa.

Tutkija Marjaana Toivonen etsi hyönteisiä Itä-Vantaalla. Hänen mukaansa piennarten niiton myöhäistämisellä voitaisiin saavuttaa paljon, vaikka pientareet eivät täysin perinnemaisemia korvaakaan.

Omassa tutkimuksessaan Toivonen havaitsi, että hentoisen kuminan kohdalla tunnetuimmat pölyttäjät eli mesipistiäiset ja perhoset eivät olleetkaan se tärkein pölyttäjä. Suurimman työn tekivät kärpäset.

”Kimalaisille kumina näyttäytyi liian työläänä kohteena.”

Kaupungininsinööri Westlin saa ajatuksesta nopeasti kiinni. ”Tehokkuusajattelu vallitsee hyönteismaailmassakin. Näin se menee.”

Tutkailemme vielä paria heinäsirkkaa ja kuuntelemme sähkölinjalle kerjäämään laskeutunutta tiklipoikuetta.

Westlin on inspiroitunut. Hän tiedustelee Toivoselta, olisiko tällä mahdollisuutta tulla puhumaan kaupungin työntekijöille, kun piennarkokeilu alkaa.

”On tärkeää, että kaikki ymmärtävät, minkälaisen kokonaisuuden eteen töitä tehdään.”

Toivoselle se sopii.

Artikkelia varten on haastateltu myös luonnonsuojelubiologi Panu Halmetta Jyväskylän yliopistosta, tietokirjailija Juha Kauppista sekä kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Lainetta ja kiinteistöjohtaja Antti Karia Vantaan kaupungilta.