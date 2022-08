Yli 250-metrisen aluksen kyydissä on noin 2000 Yhdysvaltain sotilasta. Alus harjoittelee ensi viikolla Merivoimien kanssa Pohjoisella Itämerellä ja Hangon seudulla.

Yhdysvaltain laivaston maihinnousutukialus USS Kearsarge saapuu satamavierailulle Helsingin Hernesaareen ylihuomenna perjantaina, Merivoimat kertoo tiedotteessaan.

Kyseessä on Wasp-luokkaan kuuluva 257-metrinen alus, jonka kyydissä on muun muassa helikoptereita ja pienempiä maihinnousualuksia. Kyydissä on myös noin 2 000 Yhdysvaltain merijalkaväen ja laivaston sotilasta.

Vierailun jälkeen alus siirtyy ensi viikolla harjoittelemaan Pohjoiselle Itämerelle ja Hangon seudulle yhdessä Merivoimien kanssa.