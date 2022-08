Asiantuntija pitää eettisesti arveluttavana, että Helsingin korkea johtaja loikkasi Sarastiaan juuri ennen palkkasotkun alkamista.

Helsingin palkkasotkun keskellä huomiota herättänyt loikkaus kaupungilta Sarastia-yhtiön palkkalistoille on eettisesti arveluttava, arvioi julkisjohtamisen emeritus­professori Ari Salminen.

Kysymys on Helsingin kaupungilla Talouspalveluhallinnon (Talpa) toimitusjohtajana työskennelleen Ulla Kukkosen siirtymästä Sarastian liiketoimintajohtajaksi.

Kukkonen aloitti Talpan toimitusjohtajana syyskuussa 2020.

Loka–marraskuussa 2020 Helsinki päätti siirtymisestä uuteen Sarastia-palkanmaksu­järjestelmään. Siirtymää valmisteltiin puolitoista vuotta, ja käyttöön­otto tapahtui maalis–huhtikuun vaihteessa 2022.

Maaliskuun alussa 2022 Kukkonen oli aloittanut Sarastia-yhtiön liiketoimintajohtajana.

HS kertoi henkilövaihdoksesta heinäkuun alussa laajassa palkanmaksun ongelmia käsittelevässä jutussa.

Henkilövaihdos on herättänyt kuluneen viikon aikana paljon huomiota esimerkiksi viestipalvelu Twitterissä.

Kukkonen kertoo, ettei hän ole ollut millään tavalla vaikuttamassa Sarastian valintaan Helsingin kaupungin palkanmaksujärjestelmäksi.

”Silloin loppusyksystä 2020 minulle tuli tieto, että Sarastia on valittu”, hän sanoo.

Myös HS:n taustatietojen mukaan Sarastiaan siirtymistä on alettu valmistella jo ennen kuin Kukkonen aloitti Talpan toimitusjohtajan tehtävissä.

Lisäksi siirtymää on valmisteltu ennen kaikkea kaupungin digitalisaatio- ja HR-yksiköiden toimesta, ei niinkään Talpasta käsin.

Tapauksessa on kuitenkin emeritusprofessori Salmisen mukaan muuta eettisesti epäilyttävää.

”Tässä on aika korkean tason henkilöstä kysymys, joten eettiset vaatimukset on asetettava korkealle. Yleensähän käytäntönä on, että tällaisista nopeista liikkeistä pidättäydytään”, hän sanoo.

Salmisen mukaan on hieman kyseenalaista, että sama ihminen on ensin valmistelemassa julkisella puolella järjestelmään siirtymistä veronmaksajien rahoilla ja sitten siirtyy saman tien pöydän toiselle puolelle.

Vaikka Kukkonen ei ollut valitsemassa Sarastiaa, hän johti Talpan toimintaa koko sen ajan, kun järjestelmän käyttöön­ottoon valmistauduttiin. Hän esimerkiksi edusti Talpaa ohjausryhmässä, jossa käyttöön­ottoa valmisteltiin.

”Toimitusjohtajatasoiset ihmiset vievät usein mukanaan erityistä, strategista tietoa”, Salminen sanoo.

Kukkonen itse sanoo, että hän on salassapitovelvollinen Helsingin kaupungille eikä tämän vuoksi voisi välittää kaupungin sisäistä strategista tietoa Sarastialle.

”Helsingin asiakkuus Sarastialla on ohjelmistoliiketoiminnan asiakkuus, ja he vastaavat siitä. Minä vedän liiketoimintaa, joka liittyy ulkoistettuihin palkkoihin. Helsingin asiakkuus ei liity minun työhöni.”

Ohjelmistoliiketoiminnan alueella Sarastialla on oma liiketoimintajohtajansa.

Salmisen mukaan tällaisia nopeita siirtymiä pitäisi kuitenkin välttää. Hänestä Kukkosen olisi voinut pitää taukoa ennen siirtymää.

”Eettinen kysymys on, kenen etua tällaisessa siirtymässä ajetaan”, Salminen sanoo.

Miksi Kukkonen ei pitänyt taukoa ennen siirtymää?

”En pohtinut tauon pitämistä, koska minulla ei ole tässä mitään salattavaa. Tässä ei ole mitään draamakerrointa. Hain isompaa roolia, ja sitä minulle Sarastiasta tarjottiin.”

Asetelma herättää Salmisen mukaan kysymyksiä, vaikka henkilö ei olisikaan tehnyt mitään epäilyttävää.

”Kyse on myös siitä, miltä tällainen näyttää ulospäin. Johtajien tasolla eettiset kriteerit ovat erityisen tiukkoja. Johtajan ja hänen organisaationsa pitäisi pystyä välttämään sitä, ettei synny mitään eturistiriitoja ja perustelemaan, miksi tällaisia nopeita siirtymiä tehdään”, hän sanoo.

Kukkosen mukaan tapauksessa ei ole eturistiriitaa, koska hän ei ole ollut mukana Helsingin ja Sarastian välisissä päätöksissä. Hän pitää siirtymää puhtaasti omana uravalintanaan.

”Olin vilpittömästi vaihtamassa isompaan tehtävään, enkä voinut kuvitella, että tämä herättäisi tällaista huomiota.”

Salmisen mielestä kaupunki voisi luoda omat eettiset säännöt, joilla vastaavanlaisia siirtymiä tulevaisuudessa torjutaan.