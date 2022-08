Helsingin kaupunki ei ole toimittanut palvelusaikatodistuksia ajallaan, mikä on viivästyttänyt Sofia Fristadiuksen työttömyys­etuuden maksua.

Helsingin kuukausikaupalla jatkunut palkkasotku heijastuu työntekijöiden elämään monen mutkan kautta.

Sofia Fristadiuksella palkkasotku on vaikuttanut työttömyysetuuteen ja pian mahdollisesti myös äitiyspäivärahaan.

Fristadius työskenteli neljä ja puoli vuotta terveydenhoitajana Helsingin kaupungilla. Hänen määräaikainen työsopimuksensa loppui toukokuun lopussa.

Nyt, yli kaksi kuukautta myöhemmin, hän ei edelleenkään ole saanut täyttä loppu­palkkaansa.

Fristadiuksen palkoissa on ollut huhtikuusta alkaen monenlaista häikkää. Sairaus­poissaolojen hakemisessa on ollut ongelmia, lomarahoja on puuttunut tai palkkaa on tullut liikaa. Yksi kokonaan puuttuva palkka tuli tilille vasta työlään selvittelyn jälkeen.

Ongelmat ovat jatkuneet työsuhteen päätyttyä.

Fristadius ei ole vieläkään saanut kaupungilta kesäkuussa pyytämäänsä palvelusaika­todistusta työttömyysetuutta varten. Tämä tarkoittaa, että työttömyysetuuden maksu heinäkuulta viivästyi merkittävästi.

Lopulta heinäkuun työttömyysetuus maksettiin elokuun alkupuolella, kun Fristadius itse toimitti TE-toimistolle palkkakuitit yli vuoden ajalta. Kaupunki ei tarvittavaa todistusta ole edelleenkään lähettänyt.

Se rikkoo sekä todistuksen lähettämättä jättämisellä että lopputilin myöhässä maksamisella työsopimuslakia.

Myös lopputili ja sen mukana tulevat yli 4 000 euron arvoiset lomakorvaukset olisivat kuuluneet kaupungin työsopimusten mukaan maksettavaksi viimeistään kesäkuun lopussa.

Kun rahoja ei kuulunut, Fristadius jonotti kahtena päivänä palkanmaksun puhelinneuvontaan neljä tuntia, kunnes kolmantena päivänä hänelle vastattiin.

Lomakorvaukset luvattiin maksaa mahdollisimman pian. Ne saapuivat heinäkuun palkanmaksupäivänä – ja liian pienenä.

Sofia Fristadius on joutunut käyttämään paljon aikaa tulojensa selvittelyyn.

Lomakorvauksia puuttuu Fristadiukselta tällä hetkellä noin 1 300 euroa. Sattumoisin hän sai toukokuussa virheellisesti ylimääräistä palkkaa suunnilleen saman verran, joten palkkasaatavien suhteen ollaan suunnilleen oikeissa luvuissa.

Uusi ongelma on kuitenkin vielä ratkaisematta.

Elokuun puolivälin jälkeen Fristadius jää äitiyslomalle. Vanhempain- ja raskausrahan määrät on sidottu tuloihin, jotka lasketaan hänen tapauksessaan kesäkuun loppuun mennessä kertyneistä edellisen vuoden tuloista.

Koska lomaraha maksettiin vasta heinäkuussa, sitä ei lasketa mukaan äitiyspäivä­rahassa arvioitaviin tuloihin.

Fristadius ei ole saanut Kelalta päätöstä äitiyspäivärahan suuruudesta.

”On vaikeaa suunnitella tulevaa, kun ei tiedä tuloistaan. Tässä vaiheessa raskautta toivoisi, että saisi keskittyä yhteen isoon muutokseen ja jännitykseen.”

Asioiden selvittely on vienyt huomattavasti aikaa.

”Jatkuva epätietoisuus on ikävää. Joutuu kaiken aikaa soittelemaan eri tahoille, että miten mikäkin virhe vaikuttaa”, Fristadius sanoo.

”Olen onnekas, kun odotan vasta ensimmäistä lasta ja säästöjäkin on.”

Kaupungilla on ollut ongelmia muidenkin todistusten toimittamisessa.

HS:n haastattelema kaupungin työntekijä kertoo, ettei hänen sairauslomatodistustaan maalis–huhtikuun sairauslomasta ole vieläkään toimitettu Kelaan.

Työntekijä ei ole kärsinyt tilanteesta taloudellisesti, koska hän on saanut palkkansa normaalisti. Palkoissa ei tosin ole merkintää koko sairausloman olemassaolosta.

”En ole huolissani omasta tilanteestani, mutta tämä kuvaa mielestäni hyvin sitä, että ihan tavalliset rutiiniasiat eivät kaupungilla hoidu”, työntekijä sanoo.

HS on kertonut aiemmin, että Helsingin kaupunki on jättänyt palkkatietoja ilmoittamatta verottajalle.