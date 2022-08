Helsingin Alppilassa Porvoonkadun Alepalla on kuhinaa niin paljon, että vartija kertoo asiakkaille, ettei kauppaan voida ottaa enempää asiakkaita. Ihmiset jonottavat kauppaan ostamaan pientä purtavaa tai juotavaa samaan aikaan, kun viereisellä lavalla musiikki soi ja ihmiset tanssivat.

Tällaista on Kallio Block Party -tapahtumassa, joka keräsi lauantaina väkeä Alppilan alueelle.

Pääsymaksuton tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Tapahtumassa Kallion kadut, puistot ja julkiset rakennukset täyttyvät musiikilla, taiteella ja katukulttuurilla.

Kultainen Kulaus -ravintola on ruuhkautunut Aleksis Kiven kadulla. Samanaikaisesti ihmiset nauttivat terassilla vieressä esiintyvästä Rrrastas-artistista. Kaikenikäiset ihmiset nauttivat konemusiikista ja tanssivat joka solulla.

Yleisön joukossa on Oskari Vihavainen.

Millaiset ovat tunnelmat?

”Kyseessä on minun kaverini, joka soittaa, eli tunnelma on katossa.”

Porista alun perin kotoisin oleva Vihavainen kertoo, että lauantai-iltana on luvassa salaiset bileet.

”Metsäreivit tiedossa”, hän sanoo.

For Tomorrow esiintyi lauantaina Kallion Block Partyssa.

Eläkeläiset Ulla Kosonen ja Seppo Sarvanne nauttivat siitä, että ihmiset saavat taas kokoontua.

Seppo Sarvanne ja Ulla Kosonen nauttivat ruuasta ja musiikista Kallion Block Partyssa.

”Kivaa pitkästä aikaa, että voi elää normaalisti”, Kosonen sanoo purettuihin koronarajoituksiin viitaten.

Kososen mukaan on kivaa olla katufestivaaleilla, koska voi nauttia ihmisistä, hyvästä ruuasta ja musiikista.

Sarvanne kertoo, että on käynyt tänä kesänä kaupunkitapahtumissa, mutta ei varsinaisesti festivaaleilla.

”Alppila ei ole pettymys, vaikka tapahtuma kulkee Kallion nimellä”, Sarvanne kertoo.

Kosonen kertoo, että hän on syntynyt Kalliossa.

”Nostalginen fiilis, mutta ei kismitä, että nyt tapahtuma on Alppilassa”, hän sanoo.

”Iltaa jatkuu meidän kotimme parvekkeella, jossa aion lukea kirjaa, sillä edustamme eläkeläisosastoa täällä”, Kosonen kiteyttää.

Wenla Väärälä ja hänen lapsensa Vimma osallistuivat lasten Kallio Block Partyyn, joka järjestettiin lauantaina iltapäivällä.

”Parasta täällä on pomppulinna”, 3-vuotias Vimma kertoo.

3-vuotias Vimma nautti pomppulinnasta.

Väärälän mukaan on kivaa, että tapahtuma on siirretty Alppilaan, koska alueella on parempi miljöö.

Väärälä kertoo, että heidän perheensä on matkustanut kesän aikana paljon Helsingin ulkopuolella.

”Nyt kierrellään, syödään ja nautitaan viimeisistä kesäpäivistä”, Väärälä sanoo.

Kati Blomqvist ja hänen tyttärensä Pihla Kirkkala ovat piirtämässä liiduilla. Taustalla soi lasten musiikki.

Kati Blomqvist ja Pihla Kirkkala piirsivät liidulla Kallio Block Partyssa.

Pian toisen kouluvuotensa aloittavan Kirkkalan mukaan lauantaina on ollut kivaa.

”Onneksi sade loppui, nyt on hyvä fiilis”, Blomqvist sanoo.

Myöskään Blomqvistille Alppila ei ole ollut tapahtumapaikkana pettymys, päinvastoin.

”Kiva, että paikka vaihtuu.”

Kaveriporukka on tullut juhlimaan Kallio Block Partya. Pinja Salmijärvelle tapahtuma on lähellä sydäntä.

”Vuoden pääpäivä, vaikka olen ollut myös muilla festareilla.”

Marianne Eliasson asuu Espanjassa, mutta käy muutaman kerran vuodessa Suomessa.

”Nautitaan Suomen ilmasta ja toistemme seurasta”, hän kertoo illan suunnitelmista.