Pääkaupunkiseudun metroliikenteessä useita vuoroja on peruttu.

Pääkaupunkiseudun metroliikenteessä useita vuoroja on peruttu lauantai-iltapäivän aikana. Peruutuksia on sekä M1- että M2-linjoilla. Peruutusten syynä on henkilöstöpula.

Kello 16:n jälkeen ei ollut vielä tietoa, milloin vuorovälit palautuvat normaaleiksi.