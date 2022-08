Patsas siirrettiin pois Kruunsillat-raitiotien rakennustöiden alta.

Kiistelty Maailman rauha -patsas poistui tänään Helsingistä. Se kuljetettiin pois proomulla vesiteitse Hakaniemenrannasta.

Patsaan siirtotyö aloitettiin varhain aamulla. Kookas pronssiveistos, joka on jalustoineen kuusi ja puoli metriä korkea, on sijainnut Helsingin Hakaniemenrannassa runsaat 30 vuotta. Se on Moskovan kaupungin lahja ystävyyskaupungilleen Helsingille.

Rakenteilla olevan raitiotien reitille osuva patsas siirrettiin varastoon itäiselle Uudellemaalle. Helsingin kaupunki ja veistoksen omistava Helsingin taidemuseo päättävät patsaan myöhemmästä kohtalosta.

Patsaan siirto on ollut vireillä vuosia. Helsingissä alkoi viime syksynä kauan suunnitellun Kruunusillat-raitiotiehankkeen rakentaminen. Tulevan raitiotien reitille osuva patsas sai lähtöpassit rakennustyömaan tieltä. Sen paikalle rakennetaan jalkakäytävä.

”Noudatamme normaalia kaupungin prosessia, jonka mukaan julkisen taiteen teos sijoitetaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintipaikkaa, eli se pidetään kontekstissaan”, kertoo Helsingin kaupungin kulttuurijohtajan viransijainen Reetta Heiskanen.

Tarkan uuden sijainnin päättämiseksi tulisi hänen mukaansa odottaa alueen rakennustöiden valmistumista.

”Lähivuosina on varmaan tarkin arvio”, minkä pystyn antamaan.