Seure henkilöstöpalvelut yrittää ratkaista hoitoalan henkilöstöpulaa antamalla rahaa kuukausien sitoutumisesta työhön.

Seure henkilöstöpalvelut ryhtyy maksamaan lisäpalkkioita Helsingin, Espoon ja Vantaan erikseen määritellyille määräaikaisille hoitajille.

Seure on pääkaupunkiseudun kuntia ja sote-yhteenliittymiä palveleva voittoa tavoittelematon henkilöstöpalveluyhtiö.

Palkkiota tarjotaan uusille määräaikaisille sairaanhoitajille ja lähihoitajille muun muassa Helsingin kotihoidossa sekä Vantaan ja Espoon sairaaloissa, kotihoidossa ja vanhusten palvelutaloissa.

Mallissa työntekijälle maksettava palkkio karttuu sitä suuremmaksi, mitä pidempi työsuhde on ja se on suuruudeltaan 200–1000 euroa.

Palkkio maksetaan työntekijälle kahdessa osassa: Aloituspalkkio, 200 euroa, maksetaan, kun työntekijä on ollut työsuhteessa kuukauden ja loppupalkkio, kun työsuhde päättyy.

Loppupalkkio määräytyy työsuhteen pituuden perusteella ja on yhden kuukauden työsuhteessa on 100 euroa, kahden kuukauden työsuhteessa 300 euroa, kolmen kuukauden työsuhteessa 500 euroa ja neljän kuukauden työsuhteessa 800 euroa.

Palkkiomallin tavoitteena hakea ratkaisuja sote-alan työntekijäpulaan. Rekrytointipalkkio on ylimääräinen, määräaikainen kannustin, joka maksetaan normaalin palkan lisäksi.

Palkkiomallia hyödynnetään 1.9.-31.12.2022 tehdyissä työtehtävissä, joihin on hakenut viimeistään 31.10.2022 mennessä. Työt on aloitettava 31.10.2022 mennessä ja työsuhteen minimikesto on yksi kuukausi.