Hoivakotipaikkojen sulkeminen on yksi osa hoitajapulan aiheuttamaa terveydenhuollon tukkeutumista.

Helsingissä ja Espoossa on tänä kesänä jouduttu hoitajapulan vuoksi sulkemaan vanhustenhoidon ympärivuorokautisia hoitopaikkoja. Helsingissä paikkoja on suljettuna tällä hetkellä noin 14 ja Espoossa keskimäärin 65.

Sairaaloiden päivystykset ympäri Suomen ovat kärsineet kuluvana kesänä ennätyksellisistä ruuhkista hoitajapulan vuoksi. Hoitajista on pulaa osastoilla, jolloin sinne kuuluvat potilaat jäävät täyttämään geriatristen sairaaloiden paikkoja.

Tämä puolestaan johtaa siihen, että geriatrisen sairaalan hoitojaksoja tarvitsevat potilaat viedään erikoissairaanhoidon puolelle.

Vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa tilanne on johtanut jopa vuodepaikkojen sulkemiseen, koska hoitajia ei ole ollut riittävästi.

”Eipä se tilanne ole kehuttava, niin kuin ei varmaan missään muuallakaan Suomessa. Paikkasulkuja on paljon henkilöstöpulasta johtuen”, kertoo Espoon vs. perusturvajohtaja Minna Hoffström, joka vastasi aiemmin kaupungin vanhuspalveluista.

Hoffströmin mukaan kaupungin hoitopaikkoja tarvitaaan vähintään 1 400, josta uupuu nyt 65. Espoon hoivapaikoista noin 80 prosenttia hankitaan ostopalveluna.

Henkilöstöpulaa vaikeuttaa Hoffströmin mukaan entisestään hoitajamitoitus, jonka mukaan tämän vuoden vuoden alusta lähtien yhtä potilasta kohden vaaditaan 0,6 hoitajaa.

”Meidän pitää pystyä täyttämään se, joten uusia paikkoja ei mitoituksen takia voida avata. Ensi vuoden huhtikuussa mitoitus nousee 0,7:ään. Siitä voi laskea, että paikat vähenevät entisestään, jos henkilökuntaa ei tule lisää”, Hoffström pohtii.

Hoitajamitoitusta kiristettiin hoidon laadun parantamiseksi.

Hoitopaikkojen puute tukkii Hoffströmin mukaan terveydenhuollon palveluketjua.

”Erikoissairaanhoito tarvitsisi jatkohoitopaikkoja perusterveydenhuoltoon, mutta paikkoja ei ole, kun hoivapaikan odottajia on myös vuodeosastoilla. Päivystykset ruuhkautuvat ja potilaiden kotiuttamisessa sekä toipumisessa kestää pidempään”, Hoffström kertoo.

Hoffströmin mukaan laki velvoittaa, että hoivakotipaikan pitäisi löytyä 90 vuorokauden sisällä. Espoossa paikkoja odottavia oli maanantaina 92.

”Tällä hetkellä on joitain potilaita, joilla se raja ylittyy”, Hoffström sanoo.

Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kuvailee ympärivuorokautisten hoivapaikkojen tilannetta tyydyttäväksi.

Kaupungilla itsellään on 2 074 paikkaa, minkä lisäksi ostopalvelupaikkoja on noin 2 000.

”Henkilöstöpulan vuoksi paikkoja on ollut kesän aikana suljettuna maksimissaan alle kaksikymmentä. Tällä hetkellä suljettuna on 14 paikkaa ja ne jakautuvat eri yksiköihin”, Meripaasi kertoo.

Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja jonottaa tällä hetkellä noin 300 ihmistä, joista noin 10 prosentilla kolmen kuukauden raja ylittyy.

Meripaaden mukaan osassa tapauksista on kyse siitä, että jo tarjotusta paikasta on kieltäydytty. Joissain taas viivästymisten taustalla on erityinen hoidon tarve yksikössä.

Paikkoja vapautuu Helsingissä noin 100 kuukaudessa. Meripaasi kertoo, että tilanne elää jatkuvasti ja jono on kasvanut kesän aikana hieman.

Hoitajamitoitus ei ole Meripaaden mukaan Helsingissä vielä suuri haaste, mutta se tulee tulevaisuudessa olemaan.

”Voimme lisätä hoiva-avustajien käyttöä, mutta heidänkään määränsä ei ole mittaamaton. Valtakunnallisesti tilanne ei ole normaali.”