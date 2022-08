Belieberit eli laulaja Justin Bieberin fanit leiriytyivät Kaisaniemen puistoon telttoineen ja ilmapatjoineen

”Baby baby baby ooh!”

Kauan on aikaa kulunut, kun teinipopin super-tähti Justin Bieber julkaisi läpimurtohittinsä Baby, mutta fanit ovat pysyneet tähden rinnalla tähän päivään asti.

Sen todistaa satojen innokkaiden laulajan fanien jono Kaisaniemen puiston kulmilla. Osa heistä on saapunut jo sunnuntaina jonottamaan sisäänpääsyä illan konserttiin, sillä hinku eturiviin on valtava.

Kanadalaisartisti esiintyy Helsingin Kaisaniemen puistossa tiistaina 9. elokuuta.

Aamu on juuri kääntymässä aamupäiväksi. Ovet konserttiin aukeavat kolmelta iltapäivällä. Illan tähti astuu lavalle yhdeksältä illalla.

Puolalainen Damian Górechi, 21, on seurannut kiertueen mukana Italiassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Nyt hän on Helsingissä ja seuraavaksi vuorossa on Unkari, jonka jälkeen hän palaa kotiin.

Kädessään Górechilla tatuoituna laulajan kasvot. Ohimossaan hänellä on tatuoituna teksti belieber. Siksi kutsutaan Bieberin vannoutuneita seuraajia.

”Täällä on hyvät vibat ja hyviä ihmisiä.”

Ensi kesänä hän suunnittelee seuraavansa Bieberiä koko tämän Euroopan kiertueen ajan.

”Kaksi kuukautta ja 25 keikkaa. Ensin säästän rahaa. Sitten jätän työni, otan rinkan olalleni ja lähden kiertueelle”, hän kertoo.

Puolalaisen Damian Górechin Justin Bieber-faniuden todistaa ohimoon tatuoitu teksti belieber.

Górechin toinen Justin Bieber tatuointi on kuva laulajan kasvoista.

Tuuli Tikkanen, 13, Jessika Uusikivi, 18, ja Jenna Sjögren, 16, ovat pystyttäneet toisen jonon alkupäähän telttansa sunnuntai-iltana.

Uusikivi ja Sjögren ystävystyivät kolme vuotta sitten heidän toisen suosikkiartistinsa Mikael Gabrielin keikalla.

Viime yöstä heillä on takanaan kahden tunnin yöunet ja edellispäivänä satoi kaatamalla.

Vähäiset yöunet tai heikot sääolosuhteet eivät ole masentaneet heidän mieliään. Sadevettä teltan katto kesti edellispäivänä vain hetken, mutta sattumalta ohikulkenut rakennusmies auttoi seuruetta paikkaamaan teltan katon muovikelmulla.

Innokkaimmat fanit olivat tulleet jonottamaan päiviä ennen konserttia telttojen kanssa.

Kolmikolla toiveissa on päästä lähelle eturiviä. Jonossa on sovittu muiden fanien kanssa, että kun ovet aukeavat lavan viereen kävellään rauhassa, eikä juosta. He toivovat, että rauhallinen siirtymä lavan viereen toteutuu. Juoksukilpailu saattaa silti olla luvassa, he ennustavat.

Juuri niin kävi kiertueen aiemmalla keikalla Italiassa, kertovat espanjalaiset Noor Habichi, 23, Ainhoa Ferreira, 25 ja Helena Sosa, 26, kolmikon oikealta puolelta.

”Se oli kauhistuttavaa. Ihmiset vain juoksivat toistensa yli. Mutta se oli hyvä keikka”, Habichi kertoo.

Espanjalaiset Helena Sosa, Ainhoa Ferreira ja Noor Habichi olivat Bieberin konsertissa myös Italiassa.

Espanjalaiskolmikko on ollut paikalla eilisaamusta kello kahdeksasta lähtien. He toivovat, että Helsingissä järjestelyt toimisivat Italiaa paremmin, eikä heidän tarvitse edelliskeikan tapaan pelätä tulevansa fanaattisen Bieber-manian vallassa olevan ihmisvirran jyräämäksi.

He ystävystyivät Bieberin konsertissa Barcelonassa vuonna 2016. He kertovat kasvaneensa artistin musiikin parissa. Nuorempana he fantasioivat saavansa laulajan itselleen. Nykyisin he käyvät artistin konserteissa musiikin takia.