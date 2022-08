Ruumis katosi sairaalasta Helsingissä – Omaiselle kerrottiin, että ruumis on luovutettu Viroon

Helsingin kaupungin mukaan kyseessä on valitettava inhimillinen erehdys.

Helsinkiläinen mies sai maanantaina järkyttävän tiedon hautaustoimistolta: sähköpostiviesti kertoi, että hänen heinäkuussa kuolleen äitinsä ruumis oli luovutettu Laakson sairaalasta tuntemattomalle taholle.

”Hautausurakoitsijalta sain selville, että Laaksossa äitiä ei ole ja papereissa lukee, että äiti on luovutettu jo jollekin. Määränpäänä on Tallinna, Viro”, mies kertoo.

Hän ei esiinny nimellään asian arkaluonteisuuden vuoksi. Hänen henkilöllisyytensä on HS:n tiedossa.

HS on myös nähnyt hautaustoimiston miehelle lähettämän sähköpostin, jossa kerrotaan, että kuolleen ruumis on siirretty Tallinnaan. Noutajaksi on merkitty pelkkä kirjainyhdistelmä.

”Olen kohta lähdössä tekemään tutkintapyyntöä poliisille tästä. Ei voi olla tällä lailla, että ruumis lähetetään jonnekin Viroon. Meillä ja äidillä varsinkaan ei ole mitään yhteyksiä Viroon.”

Tapaus tuli tietoon, kun hautaustoimisto ja omainen ottivat yhteyttä Laakson sairaalaan kuolleen siirtoa varten.

Lopulta selvisi, että kyse oli väärinkäsityksestä ja ruumis löytyikin Helsingistä Auroran sairaalasta.

Aulapalvelupäällikön sijainen Toni Pietilä Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalta sanoo HS:lle, että kyseessä on inhimillinen erehdys.

Laakson sairaalan vainajatilassa on noin 80 säilytyspaikkaa. Kun paikat täyttyvät, ruumiita joudutaan joskus siirtämään toisiin sairaaloihin.

Laakson sairaalasta saatujen tietojen mukaan hautaustoimisto oli merkinnyt ruumiin siirron väärän vainajan kohdalle. Hautaustoimistojen työntekijät kuittaavat luovutukset käsin paperille.

Viroon on lähetetty oikea kuollut, Laakson sairaalasta kerrotaan.

Miten tällainen virhe voi olla mahdollinen?

”Ei siihen oikein voi muuta sanoa kuin, että tämä on tosi valitettava tapahtuma”, Pietilä sanoo.

”Olemme epäonnistuneet siinä mielessä, että olemme antaneet omaisille väärää tietoa. Olisimme voineet tarkistaa asian paremmin ja toimia huolellisemmin. Tämä on ollut omaisille tosi ikävä tilanne, ja olemme siitä hyvin pahoillamme.”

Pietilä ei muista, että vastaavaa olisi tapahtunut koskaan aiemmin hänen työurallaan.

”Joskus hautaustoimiston henkilökunnalle voi käydä kirjausvirheitä, mutta ne huomataan yleensä.”

Eikö kukaan tarkista, että kirjaukset kuolleiden siirrot on merkitty oikein?

”Kyllä, ja sillä tavalla tämä selvisikin. Meidän työntekijämme ei valitettavasti ollut varmistanut, että kirjaus ja tilanne säilytyskaapissa vastaavat toisiaan.”

Vainajan lähiomainen kuulee ensimmäisenä HS:ltä, että kadoksissa ollut ruumis on löytynyt.

”Ihme, etteivät he minulle ole ilmoittaneet”, mies sanoo. ”Olen juuri poliisilla tekemässä tutkintapyyntöä.”

Myöhemmin hän vahvistaa saaneensa tiedon myös Laakson sairaalasta siitä, että hänen äitinsä ruumis on löydetty Auroran sairaalasta.

”Nyt kun olen tehnyt rikosilmoituksen, poliisit käyvät tarkastamassa vielä fyysisesti, että kyseessä on varmasti oikea henkilö.”