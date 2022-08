Kansainvälinen jalkapallotapahtuma ruuhkauttaa liikennettä Helsingissä keskiviikkona.

Otteluun myynnissä olleet 32 000 lippua on myyty loppuun.

Kansainvälinen jalkapallotapahtuma ruuhkauttaa Helsingin keskustaa keskiviikkona kun UEFA Super Cup tuo eurooppalaisia jalkapallotähtiä Helsinkiin.

Hallitseva Mestarien liigan voittaja Real Madrid ja Eurooppa-liigan voittaja Eintracht Frankfurt kohtaavat toisensa Helsingin Olympiastadionilla keskiviikkoiltana.

Olympiastadionille odotetaan yli 12 000 ulkomaalaista jalkapallofania. Tapahtuma laajenee myös Oodin kansalaistorille ja muualle Helsingin keskustassa.

Saksalaisten jalkapallofanien kulkue Kaisaniemestä Olympiastadionille aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteessä keskiviikkoiltana.

Eintracht Frankfurtin kannattajat marssivat keskiviikkona noin kello 18.30 alkaen Kaisaniemenpuistosta ja Rautatientorille, Kaivokadulle, Mannerheimintielle ja siitä Paavo Nurmentietä Olympiastadionille. Poliisi ohjaa liikennettä marssin aikana.

Tapahtuman vuoksi myös Olympiastadionin ja Mäntymäen kentän alueella on keskiviikkona poikkeukselliset liikennejärjestelyt.

Pohjoinen Stadiontie ja Hammarskjöldintie sekä Mäntymäentie suljetaan autoliikenteeltä jo keskiviikkona aamulla.

Iltapäivällä neljältä suljetaan kevyenliikenteenväylä Olympiastadionin länsipuolella. Mäntymäentie suljetaan kello 18 alkaen kaikelta liikenteeltä.

Otteluun myynnissä olleet 32 000 lippua on myyty loppuun, mutta jalkapallotunnelmaan voi päästä myös Kansalaistorille tiistaina avatulla UEFA Super Cup Fan Festivalilla. Alueelle on vapaa pääsy ja se on avoinna tiistaina 9.8. klo 11–20 ja keskiviikkona 10.8. klo 11–01.

Festivalialueella voi seurata Super Cupin finaaliottelua keskiviikkona klo 22 alkaen. Kansalaistorille pystytetyllä alueella on kahden päivän aikana tarjolla myös livemusiikkia ja jalkapalloaiheisilla aktiviteetteja.