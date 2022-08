Helsinki on tehnyt apuvälineiden palauttamisen ”aivan mahdottomaksi”, sanovat asiakkaat

Helsingin kaupungin apuvälinekeskuksen etäinen ja hankala sijainti on saanut runsaasti kritiikkiä osakseen.

Helsingin kaupunki on pitkään tuskaillut lainattavien apuvälineiden palautusten kanssa.

Helsingin kaupungin on tehnyt apuvälineiden palauttamisesta hankalaa. Apuvälinekeskus sijaitsee syrjäkujalla melko kaukana joukkoliikenneyhteyksistä, asiakkaat kertovat.

Keskuksen sijainnilla on suuri merkitys, sillä keskuksessa asioivilla saattaa usein olla haasteita liikkumisen kanssa. Lisäksi osa apuvälineistä on isokokoisia kuten vessoja tai rollaattoreita.

Kaupungilla on jo pitkään ollut ongelmia apuvälineiden palautusten kanssa: Ne eivät tahdo löytää takaisin keskukseen. Tämä on aiheuttanut kaupungille vuosittain mittavat taloudelliset menetykset.

Helsingin kaupunki toivoo, että asiakkaat osoittaisivat palvelua kohtaan arvostusta siten, että apuvälineet palautettaisiin käyttötarpeen lakattua. HS:n haastattelemien apuvälinepalvelun asiakkaiden mukaan tarpeettomiksi jääneiden välineiden palauttamista ei ole kuitenkaan tehty heille helpoksi.

Helsingin kaupungin apuvälinekeskus sijaitsee Konalan kaupunginosan teollisuusalueella. Lähimmältä bussipysäkiltä kävelymatkaa välinelainaamoon on yli 550 metriä, mikä on usealle huonosti liikkuvalle pitkä matka kuljettaa välineitä. Lisäksi teollisuusalueen perällä olevalle keskukselle on vaikea löytää ilman tarkkaa opastusta.

”Rakennuksen sijainti nuhjuisella teollisuusalueella, kallellaan olevan viitan ja huonojen opasteiden takana on kiinnostava”, apuvälinekeskuksessa kesän aikana asioinut Liisa Erä-Esko kuvailee.

Se paikka on ”aivan mahdoton”, kertoo äitinsä rollaattorin, suihkutuolin ja kävelykepin kesäkuussa palauttanut Tuulikki Poukka.

”Apuvälinelainaamo sijaitsee Konalan teollisuusalueen perällä, eikä sinne ollut edes navigaattorin avulla helppoa löytää. Julkisilla välineiden palauttaminen olisi ollut täysin mahdotonta.”

Poukka ihmettelee, miten liikuntarajoitteisten odotetaan kykenevän palauttaa apuvälineet itsenäisesti vaikeasti saavutettavaan lainaamoon.

"Mielestäni apuvälineet tulisi pystyä palauttamaan joko lähimpään terveyskeskukseen, tai johonkin päin Helsingin keskustaa. Apuvälineet tulisi myös pystyä jättämään suoraan sairaalaan mahdollisten jatkotarkistuksen yhteydessä.”

Alppilassa asuva Kirsti Henriksson yritti heinäkuun alussa palauttaa edesmenneeltä mieheltään jääneitä apuvälineitä. Suurikokoisten esineiden kuten rollaattorin, wc-istuimen ja suihkutuolin omatoiminen palauttaminen ei ollut viidennessä kerroksessa asuvalle 83-vuotiaalle mahdollista, ja hän tiedusteli apuvälinepalvelulta mahdollisuutta noutaa tarpeettomaksi jääneet esineet.

Yllätyksekseen hän sai kuulla, ettei apuvälinekeskus nouda tarpeettomia apuvälineitä asiakkaiden kotoa.

”Välineiden palauttaminen oli aivan karmeata. En ymmärrä miksi heillä ei ole noutopalvelua”, Henriksson toteaa.

Henriksson huomauttaa, etteivät isokokoiset apuvälineet mahdu tavalliseen henkilöautoon, ja että useamman esineen kerralla palauttaminen on julkisilla täysin mahdotonta. Alppilasta Konalaan on myös hänen mukaan kohtuuttoman pitkä matka.

Henriksson joutui lopulta tilaamaan palauttamista varten tilataksin, joka maksoi avustuslisineen yli 100 euroa.

”Miten vähävaraisten on tarkoitus palauttaa apuvälineensä? Mieheni käytössä olleet esineetkin olivat kalliita apuvälineitä ja lähes uudenveroisessa kunnossa. Luulisi kaupungilla olevan enemmän kiinnostusta periä ne takaisin.”

Kaupungin apuvälinekeskus sijaitsi aiemmin Laakson sairaalassa, josta apuvälinepalvelut siirrettiin Konalaan uuden yhteissairaalan rakennusprojektin tieltä.

Keskuksen uusi sijainti on koettu haastavaksi, myöntää Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen. Heikkoja julkisia kulkuyhteyksiä ovat valitelleet erityisesti Itä-Helsingissä asuvat.

”Konala valikoitui uudeksi sijainniksi kohteen esteettömyyden, parkkipaikkojen määrän ja siellä olevan suuren hallin vuoksi. Välineiden säilyttäminen ja niiden pesemiseen käytettävä pesukone vaatii paljon tilaa”, Pikkarainen perustelee.

Pikkarainen tunnustaa, ettei Apuvälinekeskukseen saapuminen julkisilla ole tällä hetkellä liikuntarajoitteisille helppoa. Hän kertoo kuitenkin Helsingin kaupungin käyvän keskusteluja bussipysäkin siirtämisestä lähemmäs apuvälinelainaamoa.

Kaikki tarpeettomaksi jääneet liikkumisen apuvälineet tulee tällä hetkellä palauttaa suoraan Konalan apuvälinekeskukseen. Terveyskeskukset eivät vastaanota tarpeettomiksi jääneitä apuvälineitä, eikä Pikkarainen koe, että välineiden palauttaminen lähimpään terveyskeskukseen olisi järkevää.

”Välineet täytyy hygieniasyistä aina pestä ennen lainaamista, eikä apuvälineiden tarkasta sijainnista tai kunnosta saataisi siinä tapauksessa tarkkaa tietoa.”

Helsingin kaupungilla ollaan ymmärretty, että apuvälinepalvelun saavutettavuutta tulee parantaa, ja että välineiden palautusta on helpotettava.

”Kokeilemme syksyn aikana seniorikeskuksissa kiertävää liikkuvaa yksikköä. Liikkuva yksikkö voisi mahdollisesti jatkossa olla ratkaisu asiakkaalle erityisen hankalasti liikuteltavien apuvälineiden palauttamiseen.”