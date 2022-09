#Yhdenvertainen Elämä, lukee 10-vuotiaan aktivisti Aida A:n mielenosoituskyltissä. Hän haluaa, että ihmiset hyväksyisivät erilaisuuden.

Kymmenvuotiaan Aida A:n mielestä on väärin, että lasten ja nuorten pitää sopeutua epänormaaliin maailmaan eikä toisin päin.

Vuosi sitten syksyllä helsinkiläinen Aida A päätti järjestää mielenosoituksen Eduskuntatalolla. Hän oli silloin yhdeksän vuotta vanha.

Hänen koko nimensä on Aida Abdelgayed, mutta aktivistina hän käyttää napakampaa nimeä. Teemme samoin, sillä hänelle on tärkeää, että muut puhuvat asioista täsmällisesti.

Erilaiset aivot, niin hän kuvaa itseään.

Lääketieteen tapa sanoa sama on autisminkirjon häiriö, mutta nyt kymmenvuotiasta Aida A:ta kuunnellessa mieleen tulee paljon yksinkertaisempi ilmaisu: viisas.

Hän puhuu yhteiskunnasta ja oikeudenmukaisuudesta analyyttisemmin kuin monet koulutetut aikuiset.

”Haluan yhdenvertaisuutta. Meitä nepsy-lapsia on paljon, mutta meitä kohdellaan väärin.”

Lyhenne nepsy viittaa neuropsykiatrisiin poikkeavuuksiin.

Kyse on synnynnäisistä aivojen toimintaan liittyvistä ominaisuuksista. Autisminkirjon lisäksi paljon esillä olevia nepsy-diagnooseja ovat esimerkiksi adhd ja Touretten syndrooma.

Arviolta joka kymmenes suomalainen on nepsy, vaikka kaikkia ei tunnisteta lapsena tai koskaan.

Diagnoosien määrä on viime vuosina kasvanut valtavasti. On tuurista ja asuinpaikasta kiinni, saako lapsi ja hänen perheensä apua ajallaan ja oikealla tavalla. Ellei saa, se tarkoittaa riskiä syrjäytyä.

”Emme ole sairaita, emmekä käyttäydy tahallamme huonosti. Meistä monilla on erityistaitoja. Me haluamme oppia, ja meilläkin on oikeus pyrkiä yliopistoon ja aikuisena työelämään”, Aida A sanoo.

Hänestä tärkeintä olisi muuttaa kouluja.

”Kaikilla lapsilla on oltava oikeus hyvään kouluun. Meistä moni ei pysty oppimaan, koska ympärillä aikuiset eivät ymmärrä meitä. Samaa ymmärrystä me tarvitsemme lääkärissä, kuntoutuksessa, kaikkialla yhteiskunnassa.”

Fakta Nepsy-diagnoosien määrä kasvaa Neuropsykiatrisia diagnooseja ovat esimerkiksi adhd, autisminkirjon häiriöt ja erilaiset nykimishäiriöt.

Erilaiset aivot voivat tarkoittaa erityisiä vahvuuksia, kuten esimerkiksi luovuutta, poikkeuksellista kykyä syventyä omiin mielenkiinnon kohteisiin tai loistavia ongelmanratkaisutaitoja.

Useimmat nepsyt tarvitsevat tukea jollain elämän osa-alueella, toiset vähän ja toiset paljon.

Aivojen erilaisuus voi tarkoittaa esimerkiksi aistiherkkyyttä, toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden vaikeuksia, mustavalkoista ajattelua tai vaikeuksia hahmottaa sosiaalisia tilanteita. Uneen, syömiseen, oppimiseen, kielen kehittymiseen ja motoriikkaan voi myös liittyä haasteita.

Aida A ei muista täysin varmasti, miten pienenä se alkoi. Mutta nelivuotiaana hän viimeistään tiesi, että hänen ei ole samalla lailla hyvä olla kuin muilla lapsilla.

Kuusivuotiaana hän sai varsinaisen diagnoosin. Se auttoi häntä ymmärtämään itseään paremmin. Aida A sanoo kohdanneensa myös sellaisia aikuisia, joita diagnoosi on auttanut kohtelemaan häntä paremmin.

Toisten aikuisten kanssa hänellä on koko ajan sellainen olo, että häntä ei ymmärretä. Omanikäisille kavereille autisminkirjo oli mahdoton käsittää.

”Tuli riitoja. Yritin selittää, miksi minulle on esimerkiksi tärkeää, että sääntöjä noudatetaan. Muut lapset suuttuivat, koska heillä ei ole tietoa autisminkirjosta.”

Aikuistenkin kohdalla Aida A ajattelee, että kyse on eniten tiedon puutteesta.

”Me näemme, koemme ja aistimme maailman eri tavalla kuin neuronormaalit. Erityisesti sosiaaliset tilanteet ja vuorovaikutus ovat kuormittavia.”

Tavallinen päiväkoti- tai koulupäivä on Aida A:lle kidutusta jo melun vuoksi. Ryhmätyöt tai joukkueurheilu eivät sovi hänelle, eikä hän piittaa esimerkiksi saduista. Hyvätkin kohtaamiset toisten kanssa väsyttävät.

”Minulla ei ole hirveästi ystäviä. Ystäväni ovat usein itsekin nepsyjä. On helpompaa, kun toinen ymmärtää ilman, että tarvitsee selittää aivan kaikkea.”

Toisaalta silloin kun Aida A kokee asian tärkeäksi, hän tekee paljon ja jaksaa selittää tarkkaan, vaikka se uuvuttaa häntä.

Aktivismi on yksi esimerkki tästä, mutta tyttö myös esimerkiksi tekee säännöllisesti vapaaehtoistyötä työikäisten vammaisten toimintakeskuksessa kotinsa lähellä. Siellä kun ei aina riitä tarpeeksi aikuisia työntämään pyörätuoleja retkillä.

Kun stressi on liikaa, Aida A käyttää oppimiaan keinoja. Hän esimerkiksi hyppii ja heiluu pahan olon pois, hypistelee stressileluja, hakee turvaa tukikoirastaan Apollosta tai tekee itseään rentouttavia asioita kuten katselee luontodokumentteja.

Usein muut eivät käsitä, että kyse on kuormittumisen seurauksista. Ymmärtämättömät tulkitsevat sen sijaan, että huonosti voiva lapsi on hankala tai häirikkö.

”Sisälle kasvaa iso musta möykky, jos aina tuntuu, että ei kelpaa muille sellaisena kuin on.”

Aida A:n koulu on erikoistunein mitä on, nimittäin vaativaa erityistä tukea tarjoava ja sairaalaopetusta antava Sophie Mannerheimin koulu.

Koska nepsyjä on niin monenlaisia, heidän tuen tarpeensa koulussakin ovat kovin erilaisia. Osa on tavallisessa suuressa luokassa, toiset lähikoulussaan pienemmässä erityisryhmässä, jotkut tarvitsevat erikoistuneempaa apua. Helsingissä on tänä syksynä keskusteltu kiivaasti siitä, miksi inkluusion ihanne ei kouluissa toimi.

Jos tukea ei ole lapsen tarpeisiin riittävästi, osa päätyy kotikouluun tai opiskelu ei onnistu ollenkaan.

Aida A oli vielä vuosi sitten koulussaan kahdeksan lapsen ryhmässä. Silti hän ei viime vuonna pystynyt enää käymään koulussa lainkaan. Hänestä tuntui, että koulussa hänet pakotettiin toimimaan tavalla, joka on hänelle mahdoton.

”Rakastan oppimista, mutta koulun aistiympäristö oli stressaava ja ahdistava. Minua kiusattiin pahasti. En saanut tehdä tasoisiani tehtäviä.”

Tämä onneksi muuttui vuodenvaihteessa. Aida A opiskelee nykyisin osan ajasta kahdestaan opettajansa kanssa riittävän rauhallisessa ympäristössä ja osan itsenäisesti.

”Opin superpaljon, kun minua kuunnellaan ja tuetaan.”

Aidaa kiehtovat esimerkiksi avaruus ja luonnontieteet yleisemminkin, samoin kuvataide, koodaaminen ja Beatlesin musiikki. Ne ovat hänelle erityisiä mielenkiinnon kohteita, joista nepsy-piireissä käytetään yleensä sanaa ekko.

Kun kyseessä on ekko, erilaiset aivot ovat vahvuus. Aida A jaksaa syventyä häntä kiinnostaviin asioihin todella syvällisesti. Niinpä nyt kun opiskelu on järjestetty hänelle sopivalla tavalla, hän opiskelee esimerkiksi yläkoulun kursseja fysiikassa.

Vuosi sitten Aida A sattui katsomaan dokumentin, joka muutti hänen elämänsä. Se kertoi tytöstä, jolla niin ikään on erityisen terävät aivot ja rohkeutta vaikuttaa asioihin. Dokumentin tyttö oli Greta Thunberg.

Dokumentin nähtyään Aida A kertoi äidilleen, että hän haluaa toimia nepsyjen oikeuksien puolesta. Mielenosoituksen käytännön järjestelyissä aikuiset auttoivat, mutta kipinä toimintaan tuli täysin tytöltä itseltään.

Tai oikeastaan monilta lapsilta ja nuorilta. Koska Aida A ajattelee kuin tutkija, hän ei halunnut perustella asioita vain omilla kokemuksillaan. Hän sanoo, että vain hänen tunteensa eivät ole tärkeitä.

Siksi hän on tehnyt jo kahdesti kyselyn nepsy-lapsille ja nuorille. Ensimmäiseen vastasi runsaat 150, toiseen 311, osa heistä jo nuoria aikuisia.

Ensimmäisessä mielenosoituksessa eduskunnassa oli Aida A:n mielestä hyvä tunnelma ja paljon ihmisiä, mutta ”sitten asia vain jotenkin jäi siihen”. Hän miettii jo, että myöhemmin syksyllä hän haluaisi järjestää uuden mielenosoituksen.

Ensimmäisen kyselyn perusteella Aida A:lla on pitkä lista asioita, joita pitäisi käytännössä muuttaa. Ensiksikin tarvittaisiin yksilöllisiä tukitoimia joka kouluun ja päiväkotiin.

”Se ei tarkoita vain erityisopettajia. Kaikilla opettajilla pitää olla taustatietoa meistä. Ryhmien pitää olla tarpeeksi pieniä, ja useimmat meistä tarvitsevat aistiystävällistä ympäristöä.”

Siis esimerkiksi rauhallisia tiloja rentoutua ja toisia, joissa keskittyä, tarpeeksi lyhyitä päiviä ja taukoja tarvittaessa, rutiineja ja selkeitä aikatauluja. Vähemmän hälyä ja häiritseviä ääniä – ja sitten sellaista, mitä kaikki lapset tarvitsevat: turvallista oloa.

Aida A ehdottaa, että voisi olla erityisiä tulkkeja, joiden avulla neuronormaalien olisi helpompi ymmärtää nepsyjä oikein ja toisin päin. Ettei olisi niin paljon väärinymmärryksiä ja riitoja.

Kouluissa pitäisi tunnistaa oppilaiden erityisen mielenkiinnon kohteet, sillä niissä monet nepsyt sitten osoittautuvat erityisen lahjakkaiksi. Ne tuovat elämään mielekkyyttä ja iloa.

Pitäisi hyväksyä, että kaikki eivät opi samoilla keinoilla. Tai kuten yksi vastaaja kuvailee: ”Kaikkien ei tarvitse sopeutua neuronormaalien erikoiseen maailmaan.”

Toisesta kyselystä Aida A ei vielä halua puhua yhtä yksityiskohtaisesti kuin ensimmäisestä, koska hän vasta käy sen tuloksia tarkemmin läpi.

Otetaan kuitenkin yksi kohta erikseen esille: 74 prosenttia kyselyyn vastanneista kokee, että koulussa halutaan, että lapsi tai nuori muuttuu kokonaan toiseksi. Kaverit ja perhe ymmärtävät paremmin, mutta kolmannes kokee, että kotonakaan ei kelpaa sellaisena kuin on.

Siinä tiivistyy yksi Aida A:n sanoman ydin.

”Miksi aina meidän pitää muuttua? Miksi maailma ei muutu?”

Monet muutokset auttaisivat kaikkia lapsia ja nuoria

”Pirstaleisia ja puutteellisia.”

Näillä sanoilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Elina Vesterinen ja johtava asiantuntija Hanne Kalmari kuvaavat neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita nykyisin.

Hyvää on, että nepsy-piirteet tunnistetaan aiempaa varhemmin. Osassa kunnista, esimerkiksi Tampereella ja Heinolassa, on kehitetty fiksuja tapoja myös auttaa lasta ja hänen perhettään nopeasti, kun tarve on huomattu.

Moni saa tarvitsemansa tuen aivan liian myöhään. Se näkyy perheiden uupumisena, oppimisvaikeuksina, osana lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden ylikuormittumista, huostaanottoina, päihteidenkäyttönä ja itsetuhoisuutena.

”Palveluita täytyy selkeyttää ja yhdenmukaistaa, kun sotepalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa hyvinvointialueiden vastuulle”, Kalmari sanoo.

Yli puolet uusista hyvinvointialueista onkin tarttunut toimeen ja kehittää nepsy-palveluita. Yksi isoista valtion erikseen rahoittamista hankkeista sote-uudistuksessa liittyy lasten ja perheiden palveluihin yleensä.

Olisi esimerkiksi tärkeää, että koko perhe saa tukea riittävän varhain, myös vanhemmat ja sisarukset. Eri ammattilaisten pitäisi tehdä paljon nykyistä tiiviimpää yhteistyötä, ettei järjestelmä olisi perheille niin monimutkainen. Vanhemmat hyötyvät tuesta vanhemmuuteen eli siitä, että saavat keinoja toimia kotona toisin.

Eikä muutos sote-palveluissa tietenkään yksin riitä. Toimintatapoja täytyy muuttaa myös päiväkodeissa ja kouluissa.

Esimerkiksi opettajien ja erilaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutuksessa tarvittaisiin enemmän tietoa neuropsykiatrisesta oireilusta – mutta usein myös ammattilaisten asennemuutosta. Kuten että ymmärrettäisiin, miten uuvuttavia pelkästään sosiaaliset tilanteet ovat osalle koululaisista.

”Pitäisi hyväksyä kaikenlaiset lapset ja nuoret”, Kalmari tiivistää.

Vaikeutta lisää, että nepsy-lapset ovat keskenäänkin kovin erilaisia. Osalla tuen tarve on hyvin lievää, osalla vaativaa. Tietenkään kaikille eivät tepsi täysin samat keinot.

Toisaalta esimerkiksi hälystä ja mölystä siivottu koulu, selkeät aikataulut, pysyvät aikuiset ja riittävän pienet ryhmät hyödyttäisivät hyvin monenlaisia lapsia. Samoin se, että jokaista lasta lähestyttäisiin hänen vahvuuksiensa kautta.

”Monet muutokset olosuhteissa auttaisivat aivan kaikkia lapsia ja nuoria”, Vesterinen sanoo.

”Tärkeää on myös lasten osallisuus. Että he ja heidän perheensä voivat kokea olevansa toimijoita, joita kuunnellaan”, Kalmari sanoo.