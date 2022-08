83-vuotias Jaakko Kallionpää Nauticat 33 -mallisen Irenen vesille kesällä 1985. Hän on kolunnut laivallaan Suomen rannikot, mutta veneily on jäänyt vähemmälle kun ikää on tullut enemmän. ”Paras hohto on jo poissa. Ennen se oli pelkkää huvia, mutta nyt on jo vähän työn makua”, Kallionpää pohtii.