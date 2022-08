Saunan vuokrasopimus päättyy elokuun lopussa, eikä tulevaisuudesta ole takeita.

Perinteikäs Sauna Arla pysyy toistaiseksi suljettuna Helsingin Kalliossa. Syynä on Ukrainan sodan takia kallistunut kaasu.

Saunan piti avautua kesätauolta elokuun alussa.

”Yksinkertaiset yhteenlaskutoimitukset laittoivat säpin oveen. Totesimme, että meillä ei ole varaa”, sanoo yrittäjä Kimmo Helistö.

Saunan nykyinen vuokrasopimus päättyy Helistön mukaan elokuun lopussa, ja syksyn aikana on tarkoitus neuvotella taloyhtiön kanssa uudesta vuokrasopimuksesta.

Hän ei uskalla arvioida, milloin Sauna Arlan kiukaat lämpiävät uudelleen.

”Tavoitteena on avata sauna uudestaan, mutta tällä hetkellä viisasten kivi siihen on haussa. Neuvottelemme taloyhtiön kanssa, mikä on mahdollista. Tiloissa pitäisi tehdä myös mittava saneeraus.”

Yksi vaihtoehto on, että kiukaiden lämmitysmuoto vaihdetaan johonkin toiseen. Alun perin sauna on ollut puulämmitteinen. Kaupunkikaasuun kiukaat kytkettiin vuonna 1970, Helistö sanoo.

”Silloin syynä oli se, että ympäristöä häiritsi savukaasut.”

Sauna Arla on ollut vaikeuksissa jo pidempään. Helistön mukaan toiminta on ollut koronaviruksen takia yli kaksi vuotta tappiollista.

Kaupunkilaisia vuosikymmeniä löylyttänyt sauna aloitti toimintansa Kaarlenkadulla elokuussa 1929. Toimintaa on vuoden 2020 alusta pyörittänyt Helistön ja Tea Lindbergin yhteinen yritys.

Sauna Arlan lisäksi Helistöllä ja hänen toisella liikekumppanillaan on Uusi Sauna Helsingin Jätkäsaaressa. Se jatkaa toimintaansa normaalisti.

Uuden Saunan kiukaista kaksi lämpiää puupelleteillä ja yksi sähköllä, joiden hinnat ovat niin ikään nousseet.

Asiasta kertoi ensin Ylen uutiset.