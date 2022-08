9-vuotias poika kaapattiin huhtikuussa kesken koulumatkan. Pitkän linjan rikollinen tuomittiin panttivangin ottamisesta vankeuteen.

Helsingin käräjäoikeus antoi päätöksensä Kulosaaren lapsikaappauksesta. Oikeudenkäynti tapahtui heinäkuun lopussa suljetuin ovin.

54-vuotias Juha Robert Hurme tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen panttivangin ottamisesta. Syyte törkeästä ryöstöstä hylättiin.

Miehellä on pitkä rikoshistoria. Hänet on tuomittu vuonna 2000 taposta. Sen jälkeen hän on saanut useita petostuomioita, joista tuorein on tältä kesältä. Mies on vaihtanut useasti nimeään ja pakoillut välillä virkavaltaa ulkomaita myöten.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

