Pelastuslaitoksen mukaan palo on lähtenyt leviämään uudelleen rakennuksen sisällä. Pelastuslaitos yrittää rajata, ettei palo leviäisi viereisiin puutaloihin.

Vanhassa Porvoossa on tulipalo käynnissä.

Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo on syttynyt alueella sijaitsevassa ravintolassa.

Rakennus tulee kärsimään palo- ja vesivahingoista.

Päivystävän päällikön Santeri Pohjolaisen mukaan paloa ei ole vielä saatu hallintaan ja palo leviää saman rakennuksen sisällä. Aiemmin uutisoitiin, että palo olisi saatu rajattua ullakkotiloihin, mutta palo on lähtenyt uudelleen leviämään. Pohjolaisen mukaan pelastuslaitos pyrkii estämään, ettei palo leviäisi hyvin lähellä oleviin puutaloihin.

Palo on Vanhassa Porvoossa alueella, jossa on puutaloliikekiinteistöjä.

HS:n paikalla olleen toimittajan Anne Kantolan mukaan palo näyttää olevan siinä rakennuksessa, jossa Meat District -ravintola sijaitsee. Samassa rakennuksessa on myös hotelli Pariisin Ville. Pohjolaisen mukaan hotelli on evakuoitu ja Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys on järjestänyt yhdeksälle hotellin asiakkaalle majoitustilat.

Pelastuslaitoksen mukaan palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja.

Poliisi on katkaissut liikenteen Välikadulla ja Jokikadulla.

Pelastuslaitos sai hieman kello kymmenen jälkeen illalla hälytyksen rakennuspalosta Jokikadulla. Paikalla on ollut 20 pelastuslaitoksen yksikköä.

Silminnäkijähavaintojen perusteella Vanhan Porvoon alueella on runsaasti savua. Savua on erityisesti Vanhan raatihuoneen läheisyydessä.

Pelastuslaitoksen mukaan palosta aiheutuu haittaa Porvoon keskustan alueelle.