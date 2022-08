Tällaista on peruskoulussa ilman yhteistä kieltä – Ukrainan sota toi Helsingin kouluihin satoja suomea opettelevia lapsia lisää

Kannelmäen valmistavalla luokalla on pienet tilat mutta keskittynyt tunnelma.

”Hyvää huomenta, noustaan kaikki ylös tervehtimään. Miten voitte tänään”, kysyy opettaja Minna Lamminpää. Olemme tulleet Kannelmäen peruskouluun etsimään kaaosta.

Tämä on yläkouluikäisten valmistava luokka. Kaikille yhteistä kieltä on vasta muutama sana. Osa teineistä on suomalaiskoulussa viidettä päivää, osa paennut aivan äsken sodan keskeltä.

Silti ahtaassa luokassa on rauhallista ja keskittynyttä, kuten tavallisissa peruskouluissa parhaimmillaan on.

”Yksi syy on, että nuoret auttavat toinen toistaan”, sanoo Lamminpää.

Jo muutaman kuukauden suomea opetelleet neuvovat vasta tulleita englanniksi tai omalla äidinkielellään. Vähilläkin sanoilla syntyy keskusteluja.

Oppilaat nousevat pulpettinsa viereen seisomaan ja vastaavat. Sitten alkaa jumppa, jossa opetellaan samalla sanastoa. Missä olikaan pää, ahaa, entä kyynärpää?

Tervehtiminen muuttuu lennosta jumpaksi, kun valmistavan luokan oppilaat miettivät, mistä löytyikään kyynärpää tai kantapää.

Jos Suomeen muuttanut ei vielä osaa suomea tai ruotsia, peruskoulu alkaa valmistavalla opetuksella. Oikeus käydä koulua on kaikilla.

”Kaikki Helsingissä asuvat lapset ja nuoret ovat tervetulleita Helsingin kouluihin”, sanoo perusopetusjohtaja Outi Salo.

Valmistava opetus on helsinkiläiskouluissa arkea ennestään eri tavalla kuin monilla pienillä paikkakunnilla, mutta toki Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut ylimääräistä säätöä.

Oppilasmäärä on vuodessa kasvanut neljästäsadasta kuuteensataan ja lisää odotetaan. Erillisiä valmistavia luokkia on suunnilleen joka toisessa koulussa, ja pätevien opettajien löytäminen vaatii työtä.

Kannelmäki on suuri koulu, 1 200 oppilasta, ja osoitteitakin on koululla monta.

Täällä Runon toimipisteessä (luokat 5–9) oli ennen yksi valmistava luokka. Nyt oppilaita on 26 ja lisää odotetaan pitkin vuotta. Osa tosin on valmis jo siirtymään tavalliselle luokalle kokonaan.

Opettaja Minna Lamminpää kirjoittaa taululle päivän lukujärjestystä. Suomea, tietysti, mutta myös maantietoa (kansallisuuksien nimiä) ja matematiikkaa (kellonaikoja suomeksi). Ryhmän yhteisten tuntien ja retkien lisäksi ohjelmaan kuuluu lukuvuoden mittaan oman äidinkielen opetusta ja oppitunteja tavallisissa luokissa samanikäisten kanssa.

Joukko on jaettu kahtia. Nuoremmat opiskelevat samanlaisessa pienessä tilassa naapurissa opettaja Aelita Fitisenkon johdolla, yläkouluikäiset täällä Lamminpään kanssa.

Lamminpääkin on valmistavan luokan opettajana vasta viidettä päivää, mutta kieltenopettajana kokenut.

”Kieliä oppii parhaiten, kun unohtaa, että harjoittelee niitä”, Lamminsalo sanoo.

Siksi tunnilla on paljon toimintaa. Maantiedossa ei vain toistella maiden suomenkielisiä nimiä vaan etsitään niitä kartalta. Lippuja ja kansallisuuksien nimiä opetellaan esimerkiksi muistipelin avulla.

Suomen kielen alkeisoppikirjoja luokassa on, mutta sopivasta oppimateriaalista jää paljon opettajan aktiivisuuden varaan. Alkeiskirja ei riitä, kun pitäisi käsitellä eri oppiaineissa tarpeen tulevaa sanastoa.

Tuolla on Viro. Sofia Vasilieva tietää, mitä maata sana tarkoittaa, ja pääsee sitten osoittamaan sen kartalta muillekin.

Muistipelissä yhdistellään lippuja ja opetellaan eri kansallisuuksia suomeksi.

Niinpä muistipeliä pelataan opettajan askartelemilla lipuilla. Opetusta pitää eriyttää jokaisen omien taitojen mukaan vielä herkemmin kuin muualla peruskoulussa. Perusasioita sanotaan ääneen ja kerrataan lukuisia kertoja.

”Pitää myös olla herkkä huomaamaan, jos joku tarvitsee enemmän tukea. Meillähän on täällä esimerkiksi kuraattoreita ja monikulttuurisia ohjaajia”, opettaja sanoo. Tänä lukuvuonna yritetään myös saada vanhemmatkin kokemaan koulu omakseen esimerkiksi järjestämällä yhteisiä aamukahveja.

Kielen ohella totutellaan suomalaiseen koulujärjestelmään, ja siksi myös esimerkiksi välitunnit ovat tärkeitä. Runossa on niin ahdasta, että yläkoululaiset ovat enimmäkseen sisällä, mutta valmistavalta luokalta mennään muiden lailla esimerkiksi toisiin luokkiin pelaamaan lautapelejä tai liikuntasaliin urheilemaan.

Lamminpää muistuttaa, että useimmilla tulokkailla on pitkä koulutaival takana toisesta maasta. Kyse ei myöskään ole kielitaidottomuudesta. Luokassahan osataan jo vaikka arabiaa, englantia, latviaa.

”Pidän koulusta, pidän opettajasta, pidän ihmisistä täällä”, sanoo selvällä suomella 14-vuotias Sofia Vasilieva, joka on vasta keväällä tullut luokalle Ukrainasta. Viime viikolla koulun aloittanut, niin ikään ukrainalainen Dima Ludzan sanoo, että kaikki on täällä hyvin.

Keskustelu käydään suomen, englannin ja ukrainan sotkulla. Kun sekakielellä ei enää pysty selittämään, miten koulunkäynti Suomessa eroaa koulusta Ukrainassa, Vasilieva kaivaa avuksi kännykän käännösohjelman.

”Täällä käydään kävelemässä ja tehdään asioita yhdessä. Kun kaikki on esimerkiksi pelin muodossa, sen ansioista asioita jää paremmin muistiin.”

Helsingissä valmistava opetus on järjestetty niin, että nuorimmat menevät suoraan omaan lähikouluunsa. He ovat siis tavallisilla ensimmäisen tai toisen tai joskus kolmannenkin luokan tunneilla, mutta osa viikkoa voidaan olla pienryhmässä keskittymässä kielen alkeisiin.

Vanhemmilla lapsilla aloitus sujuu toisinpäin. Ensimmäisestä vuodesta suuri osa ollaan tällaisessa erillisessä valmistavassa ryhmässä, mutta vuoden mittaan osalle tunneista mennään tavalliseen luokkaan ikätoverien pariin.

Vuoden aikana valmistavalla luokalla on tarkoitus saavuttaa kehittyvä alkeiskielitaito suomen kielessä. Se tarkoittaa, että selviää arkisista tilanteista. Pisimpään Kannelmäen luokalla olleet kuulostavat jo olevan lähellä tätä.

Entä jos tulijalla ei alkuun ole yhtään yhteistä sanaa kenenkään kanssa luokassa?

Opettaja kohauttaa harteitaan, sekään ei olisi mitenkään ihmeellinen tilanne.

”Pitäisi vaan lähteä liikkeelle siitä, että tervehditään ja toivotetaan tervetulleeksi. Toistellaan perusasioita niin monta kertaa, että aivan kaikki pääsevät mukaan.”

Edellisenä päivänä luokassa pidettiin juoksusanelu, jossa piti kipaista lukemassa kysymys toiselta puolelta luokkaa ennen kuin kysyi sen pariltaan.