Itä-Uudenmaan poliisi kertoo saaneensa ilmoituksia Keravalla ja Järvenpäässä liikkuvasta itsensäpaljastajasta.

Poliisi tutkii ilmoituksia Keravan ja Järvenpään alueella liikkuneesta itsensäpaljastajasta, kerrotaan Itä-Uudenmaan poliisin tiedotteessa.

Rikoskomisario Krista Vallila kertoo, että ilmoituksia on tehty heinä-elokuun vaihteessa. Poliisille on tullut Vallilan mukaan alle viisi ilmoitusta. Kaikissa tapauksissa on poliisin mukaan kyse samasta henkilöstä.

Aiheesta haluttiin tiedottaa, koska itsensäpaljastaja on herättänyt runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa, Vallila kertoo.

Vallilan mukaan aiheesta olisi hyvä keskustella kotona lasten ja nuorten kanssa. Alaikäisiä tulisi neuvoa poistumaan paikalta ja soittamaan hätäkeskukseen, ohjeistaa poliisi.

Tieodotteessa toivotaan, että tapauksista ilmoitetaan poliisille heti kun itsensäpaljastaja on havaittu. Poliisi muistuttaa, että itsensäpaljastajaksi epäillyn kiinniottaminen tulee jättää viranomaisille.

Itsensäpaljastamisen rikosnimikkeenä on sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen. Siitä voidaan tuomita sakkorangaistukseen tai enintään kuuden kuukauden vankeuteen.

Jos itsensäpaljastajan kohteena on lapsi, voi rikosnimikkeeksi tulla lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys ja tällöin myös rangaistus on kovempi.