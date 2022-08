Vallilan jo kerran oikeudessa olleesta taposta on nostettu kolmas syyte.

Syyttäjä on nostanut syytteen kolmatta henkilöä vastaan taposta ja törkeästä ryöstöstä, jotka ovat tapahtuneet 31.10.2020 Helsingin Vallilassa. Asiassa on aikaisemmin nostettu syyte kahta henkilöä vastaan ja käräjäoikeus on antanut tästä tuomion, joka ei ole kaikilta osin lainvoimainen.

Uusin syyte on nyt nostettu henkilöä vastaan, jonka aikaisemmin katsottiin teon hetkellä olleen alle viisitoista vuotta täyttänyt, ja täten hänen ei ole katsottu olleen rikosoikeudellisesti vastuunalainen.

Vastaaja kiistää olleensa teon hetkellä täyttänyt viisitoista vuotta ja osallisuuden tekoon.

”Syytetylle on tehty iän oikeustieteellinen arviointi, jonka mukaan on syytä olettaa, että hän on ollut tapahtumahetkellä yli viidentoista vuoden ikäinen. En lähde kommentoimaan miksi kyseinen arviointi on hänen kohdalla nähty tarpeelliseksi”, syyttäjänä toimiva Susanne Tahkokallio toteaa.

Tahkokallion mukaan syytetty on myöntänyt olleensa rikoksen tapahtuma-aikaan paikalla. Muilta osin hänellä ei omien sanojensa mukaan ole tapauksesta tarkempia muistikuvia.

”Häntä ollaan epäilty osallisena itse tekoon”, Tahkokallio kertoo.

Tapauksen käsittely aloitetaan Helsingin käräjäoikeudessa syyskuussa.

Oikaisu 15.8. kello 15.11: Jutun kuvatekstissä kirjoitettiin virheellisesti, että puukotus olisi tapahtunut lokakuussa 2021. Puukotus tapahtui lokakuussa 2020.