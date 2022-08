Rannekkeenvaihtoa lukuun ottamatta Flow sujui pääasiassa hyvin ja kapasiteetti oli kävijämäärään nähden riittävä, sanoo festivaalin taiteellinen johtaja.

Viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa järjestetty loppuunmyyty Flow-festivaali kärsi paikoin pahoista ruuhkista. Niitä on ihmetelty myös sosiaalisessa mediassa.

Varsinkin rannekkeenvaihto ruuhkautui merkittävästi, mikä johtui ranneketoimittajan tekemästä virheestä, kertoo Flow-festivaalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio. Kolmen päivän rannekkeissa muovinen holkki ei liikkunut lainkaan. Holkin avulla ranneke on tarkoitus kiristää ranteen ympärille.

”Tämä virhe huomattiin kaksi päivää ennen festivaaleja. Siinä ajassa ei noin 18 000:ta ranneketta teetetä enää missään”, Kallio kertoo.

Virheen havaittuaan järjestäjät aloittivat hänen mukaansa ”kauhea innovaatioprosessin” siitä, miten rannekkeita voitaisiin käyttää. Lopulta he päätyivät niin sanottuun pihtiratkaisuun, jossa ranneke vedettiin pihdeillä väkisin holkin läpi.

Tämä viivästytti Kallion mukaan rannekkeenvaihtoa huomattavasti, kun yhden rannekkeen kiinnittämiseen saattoi viiden sekunnin sijaan kulua jopa puoli minuuttia. Myöskään lisätyövoimaa pisteille ei ehditty nopealla aikataululla juurikaan saada.

”Oli tosi ikävää, että festivaali alkoi näin tyhmällä kömmähdyksellä. Toisaalta tämä kuvaa hyvin sitä, että olemme järjestäjinä jatkuvassa kauhun tasapainossa eri alihankkijoiden keskellä”, hän sanoo.

Alueella vieraili kolmen päivän aikana yhteensä arviolta 90 000 kävijää, noin 30 000 kävijää päivässä. Myös alue oli tänä vuonna suurempi kuin aiemmin.

Rannekkeenvaihtoa lukuun ottamatta Flow sujui Kallion mukaan pääasiassa mukavasti ja kapasiteetti oli kävijämäärään nähden riittävä.

Tästä huolimatta myös vessoille kertyi hetkittäin jonoa, vaikka suurin osa vessoista oli tyhjillään. Kallion mukaan vessoille opastaminen olisi voinut olla selkeämpää.

”Meillä oli satoja vessoja, joista kolme neljäsosaa oli tyhjillään, mutta silti perjantaina syntyi vessajonoa. Kai ihminen vain jää herkästi jonottamaan, jos muutkin ovat jonossa”, hän sanoo.

Myös Flow’n ruoka- ja juomapuolella nähtiin paikoin jonoja, mutta ne johtuivat Kallion mukaan pääasiassa siitä, että osa myyjistä myi hyvin paljon ja toiset taas vähemmän.

FLOW-FESTIVAALIA on järjestetty Helsingin Suvilahden teollisuusalueella vuodesta 2007. Festivaalit joutuvat näillä näkymin lähtemään ensi vuoden syksystä alkaen evakkoon alueelta uuden tapahtumakeskuksen rakennustöiden alta.

”Alue on upea ja siinä on paljon potentiaalia, mutta on hankalaa, kun kaupungilla ei ole siihen vielä selkeää visiota”, Kallio sanoo.

Hänen mukaansa festivaalin tulevaisuuden sijainnin suhteen on paljon kysymys­merkkejä. Hän kuitenkin nostaa esiin esimerkiksi Hanasaaren voimalaitoksen, joka lopettaa toimintansa ensi keväänä.

”Sehän on paljon isompi alue kuin Suvilahti, ja voisimme mielellämme ottaa sieltä esimerkiksi uusia lisäalueita käyttöömme.”