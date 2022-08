Helsingin kaupunki tarkastaa pienten lasten hampaita etänä. Lasten suuhun katsotaan ”mahdollisuuksien rajoissa”.

Helsingissä lapsen ensimmäinen hammastarkastus on nykyään mahdollista toteuttaa myös etävastaanottona. Perheille on viestitty, että ensisijainen toteutustapa on videoyhteyden välityksellä.

Helsingin kaupungin johtajahammaslääkäri Sebastian Kaste lupaa, että huoltajat pääsevät aina halutessaan niin sanotulle perinteiselle vastaanotolle.

”Kyseessä on vaihtoehto vastaanottokäynnille. Näin tarjoamme mahdollisuuksia erilaisille perheille”, Kaste kertoo.

Videon välityksellä toteutettava etävastaanotto on vakiintunut palvelutarjontaan tämän vuoden aikana kokeilukauden jälkeen. Etävastaanotto on vaihtoehto vain lapsen ensimmäiselle suun terveystarkastukselle, loput toteutetaan aina hammashoitolassa, perhekeskuksessa tai päiväkodissa.

”Olemme saaneet palautetta, jossa on koettu että etävastaanoton avulla on voitu kohdata paremmin koko perhe. Suurin osa perheistä valitsee kuitenkin perinteisen vastaanoton”, Kaste sanoo.

Etävastaanoton suosiota on tilastoitu huhtikuusta alkaen. Seurantajaksolla suosituimman kuukauden aikana 13 prosenttia perheistä valitsi etävastaanoton.

Kutsu lapsen ensimmäiseen hammastarkastukseen saapui sosiaali- ja terveydenhuollon Maisa-järjestelmän kautta. Timo Stewart oli osannut odottaa viestiä, sillä tarkastuksesta oli puhuttu jo neuvolassa.

”Mietin, että täytyy olla kyllä tosi taitava jos saa 1-vuotiaan maaniteltua pitämään suuta auki”, Stewart sanoo.

Stewartin vuoden ja kolmen kuukauden ikäisellä tyttärellä on isänsä mukaan yhdeksän kaunista hammasta. Hän oli ilahtunut kuullessaan neuvolassa, että luvassa olisi hammastarkastus.

”Sitten Maisa-viestistä ja keskusteluissa muiden vanhempien kanssa selvisi, että kyseessä onkin jonkinlainen valistussessio. Se tuntuu oudolta, koska hampaiden harjauksesta on puhuttu paljon jo neuvolassa”, Stewart sanoo.

Lapsen ensimmäisessä hammastarkastuksessa keskitytään Kasteen mukaan keskustelemaan huoltajien kanssa sekä tukemaan heidän osaamistaan.

Perinteisissä paikan päällä tehtävissä hammastarkastuksissa lasten suuhun katsotaan, etävastaanotolla Kasteen mukaan näin tehdään mahdollisuuksien rajoissa.

”Mutta jos etävastaanotolla huoltajalle tai ammattilaiselle herää huoli, niin varaamme käynnin”, Kaste sanoo.

Purentaviat ja muut mahdolliset suun terveyden ongelmat selviävät yleensä vasta myöhemmissä tarkastuksissa. Alle kouluikäisillä on hammastarkastukset 1-, 3- ja 5-vuotiaana.

Kasteen mukaan lasten hammastarkastukset ovat nyt hyvässä vaiheessa koronan aiheuttamista haasteista huolimatta.

Jos hammastarkastus tapahtuu videoyhteyden välityksellä, saattaa Timo Stewartin taapero luulla että ruudun toisella puolella on isoäiti. Ylipäänsä Stewartia huolettaa, millaisia tarkastuksia tulevaisuudessa on luvassa.

”Käsitykseni on, että hammashoidon palveluihin on muutenkin vaikea päästä. Olin hieman pettynyt, että tämä alkoi näin”, Stewart toteaa.