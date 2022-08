Helsingin johtavien poliitikkojen mukaan pormestari on epäonnistunut palkkasotkusta tiedottamisessa.

Useat Helsingin keskeiset poliitikot vaativat pormestari Juhana Vartiaisen (kok) entistä suurempaa vastuunkantoa kaupungin palkkasotkussa. Keskustelussa on pyöritelty myös Vartiaisen eroamista.

Myös kansliapäällikkö Sami Sarvilinna saa poliitikoilta ankaraa kritiikkiä.

Kaupungin palkanmaksu­ongelmat alkoivat huhtikuussa, ja niiden odotetaan jatkuvan vielä koko syyskauden ajan. Helsingin poliisi on aloittanut selvityksen palkkasotkusta, josta on tehty useita eri rikosilmoituksia.

HS kysyi Helsingin suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajilta, kenen vastuulla tuhansia ihmisiä koskevan tilanteen ratkaiseminen on.

Maarit Vierunen (kok).

Palkkasotku on todennäköisesti yksi Helsingin suurimmista epäonnistumisista, sillä palkanmaksu on työnantajan tärkeimpiä velvoitteita, sanoo kokoomuksen valtuusto­ryhmän puheenjohtaja Maarit Vierunen.

Hän näkee, että vastuu ongelmien ratkomisesta kuuluu sekä virkamies­johdolle, järjestelmä­toimittajalle että pormestarin johtamalle kaupungin­hallitukselle, johon hän itsekin kuuluu.

Vierusen mukaan kaupunginhallituksessa on oltu järkyttyneitä siitä, miten ongelmat voivat yhä jatkua. Hänen tietojensa mukaan menee kuitenkin ainakin kevääseen ennen kuin Sarastian järjestelmä on siinä kunnossa kuin sen pitäisi olla.

Poliitikkojen tehtävä on hänen mukaansa nyt varmistaa, että virkakunnalla on käytettävissään kaikki resurssit, joita vaaditaan palkanmaksun normalisoimiseksi.

”Käytännössä siis niin paljon rahaa kuin tarvitaan”, hän sanoo.

Vihreiden valtuustoryhmän 1. varapuheen­johtajan Amanda Pasasen mukaan vastuu sotkusta on lopulta pormestarilla ja kanslia­päälliköllä.

Amanda Pasanen (vihr).

Hän olisi toivonut erityisesti Vartiaiselta kesän aikana tehokkaampaa otetta ja enemmän viestintää työntekijöiden suuntaan.

”Kesäkuun alussa valtuuston kokouksessa hän sanoi, että homma hoidetaan kuntoon. Mutta nyt ollaan elokuun puolivälissä, ja saadaan kuulla, että ongelmat jatkuvat syksyyn”, Pasanen sanoo.

Palkkasotkun ratkaisemisessa suurin haaste on ollut kaupungin ylimmän johdon hitaus tarttua toimeen sekä vähäsanaisuus julkisuudessa, sanoo Sdp:n valtuusto­ryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

Eveliina Heinäluoma (sd).

”Kaupungin johtomallissa operatiivinen valta kuuluu pormestarille ja kansliapäällikölle. Kaikki muut voivat vain odottaa, että korjaustoimia tuodaan käsittelyyn”, hän sanoo.

Haasteena on hänen mukaansa myös ollut, etteivät kaupunginvaltuutetut ole saaneet asiasta tietoa oikeastaan missään prosessin vaiheessa vaan he ovat olleet pääasiassa julkisten tietojen varassa.

Samoilla linjoilla on vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund, jonka mukaan pormestari Vartiainen ja kansliapäällikkö Sarvilinna eivät ole suhtautuneet tilanteeseen sen vaatimalla vakavuudella.

”Toivoisin, että he sekä sisäisesti että julkisesti osoittaisivat, että asia otetaan vakavasti ja konkreettisia toimia on tulossa. Nyt on menty aika epävarmalla otteella, että joskus syksyllä tapahtuu ehkä jotain”, hän sanoo.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajan Mari Rantasen mukaan tähän mennessä kukaan ei ole ottanut palkka-asiasta vastuuta, ei virkamies­portaassa saati poliittisesti, vaikka kyseessä on tuhansien ihmisten kuukausittaista toimeentuloa koskeva kysymys. Hänen mukaansa tilanne on sietämätön.

”Kyllä viime kädessä pormestarin pitäisi vastata tästä asiasta, mutta ilmeisesti hänellä on ollut kiireisempiä tehtäviä, kuten reissata maailmalla”, Rantanen toteaa.

”Monessa maassa tämän kokoluokan epäonnistumisesta tulisi kyllä lähtö, tai sitten itse ymmärrettäisiin lähteä.”

” ”Yleisesti ajattelen, että on parempi etsiä syitä kuin syyllisiä. Valtuusto voi tehdä mitä se haluaa, erottaa minut ja laittaa toisen ihmisen tilalle. Itse ajattelin hoitaa velvollisuuttani."

Pormestari Juhana Vartiainen puolustautuu syytöksiltä hitaasta toimeen tarttumisesta.

”Olen tarttunut toimeen heti kun ongelmia ilmeni. Se ei välttämättä näkynyt mediajulkisuutena. Koetan ensisijaisesti ratkaista ongelmia, enkä ratkaise niitä Twitterissä ja julkisuudessa”, hän sanoo.

Myös kansliapäällikkö Sami Sarvilinna sanoo, että toimia on tehty heti, kun niille on ilmennyt tarvetta. Hän kuitenkin huomauttaa, että monien toimenpiteiden tekeminen vie aikaa ja niiden vaikutukset voivat näkyä viiveellä.

Julkisen viestinnän vähäisyyttä Vartiainen ja Sarvilinna selittävät sillä, että asiasta pyritään viestimään ensisijaisesti henkilöstölle.

Moni työntekijä on kuitenkin pitänyt sisäistä viestintää liian vähäisenä.

”Olemme tehneet parhaamme, jotta henkilöstö tietäisi tämän tilanteen. Mutta tämä on valtava organisaatio, ja tässä ovat olleet myös lomakuukaudet käynnissä. Uskon, että parannettavaa löytyy, mutta parhaamme olemme tehneet. Tästä eteenpäin järjestetään henkilöstölle tiedotustilaisuuksia säännöllisin välein”, Vartiainen sanoo.

Onko pormestari itse tiennyt ongelmista niin vähän, ettei ole voinut viestiä aiheesta?

”No, pormestarihan ei johda mikrotasolla kaikkia kaupungin prosesseja. Olen tullut tähän, kun prosessi on ollut jo käynnissä, ja tämä on vaatinut minulta perehtymistä. Sitten olen tehnyt voitavani erityisesti johtamisen jäntevöittämiseksi ja tilanteen vaatimien resurssien takaamiseksi”, vastaa Vartiainen.

Sarvilinnan mukaan kaupungin ylimmän johdon viestintää koskeva kritiikki on ainakin jälkikäteen ajatellen oikeutettua. Hänen mukaansa tarpeeksi laaja-alaista viestintää ei ole tehty ja esimerkiksi poliitikoille viestiminen on jäänyt vähemmälle.

”Tällä hetkellä pääpaino ja toiminnan fokus on joka tapauksessa tilanteen korjaamisessa”, hän sanoo.

Pormestari Vartiainen sanoo suhtautuvansa tilanteeseen äärimmäisen vakavasti. Hän ei kuitenkaan halua kutsua tilannetta kaaokseksi vaan vetoaa siihen, että kokonaan puuttuvien palkkojen määrä on ”jossain 100:n ja 150:n välillä”, kun työntekijöitä on 39 000.

Muita virheitä on kuitenkin tuhansia. Kaupungilla on paljon pienipalkkaisia työntekijöitä, joille pienetkin virheet palkassa ovat kriittisiä.

”Ymmärrän tämän oikein hyvin, ja sen takia tämä on kriisi, jota pyrimme ratkomaan. Todella pahoittelen tätä. Ei näitä ongelmia väheksytä ollenkaan.”

Miten Vartiainen vastaa ajatukseen siitä, että tällaisessa tilanteessa hänen tulisi harkita eroa?

”Yleisesti ajattelen, että on parempi etsiä syitä kuin syyllisiä. Valtuusto voi tehdä mitä se haluaa, erottaa minut ja laittaa toisen ihmisen tilalle. Itse ajattelin hoitaa velvollisuuttani. Jos armeijan komentaja näkee, että puolustus pettää, onko parempi yrittää tehdä asialle jotain vai ampua kuula omaan kalloon.”