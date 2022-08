Kaikki Helsingin kirjastojen, kulttuurikeskusten ja museoiden Taiteiden yön tapahtumat ovat maksuttomia.

Torstaina ympäri Helsinkiä on luvassa paljon nähtävää, kun perinteinen Taiteiden yö -kulttuuritapahtuma toteutuu jälleen. Koronaviruspandemian vuoksi sitä ei ole Helsingissä voitu kahtena edellisenä vuonna järjestää.

Kulttuurikeskuksissa, museoissa ja kirjastoissa on päivän mittaan tiedossa maksutonta ohjelmaa ja esityksiä, joiden odotetaan keräävän runsaasti väkeä varsinkin kaupungin keskustaan.

Esimerkiksi Espan lavalla nähdään kello 19 alkaen viidestä solistista ja kymmen­henkisestä orkesterista koostuva The Sound of Divas -yhtye. Ala-Malmin puistossa taas kuullaan suomirock-ikoni Pelle Miljoonaa yhtyeineen kello 20.30 alkaen. Kanneltalolla puolestaan on illalla koko perheen sirkusesitys.

Myös monissa museoissa ja kirjastoissa on luvassa esityksiä, työpajoja ja musiikkia. Keskustakirjasto Oodissa esiintyy laulaja-pianisti Vilma Talvitie kello 19.30 alkaen.

Kaikki Helsingin kirjastojen, kulttuurikeskusten ja museoiden Taiteiden yön tapahtumat ovat maksuttomia. Tarkemman ohjelman näet tapahtuman verkkosivuilta.