Joukkoliikenteen matkustajien on syytä varautua lipunhintojen korotuksiin jälleen ensi vuonna, sillä Helsingin seudun liikenteen (HSL) vaihtoehdot ovat vähissä.

Pääkaupunkiseudulla matkustajamäärät eivät ole vieläkään palautuneet koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Heinäkuussa matkustajia oli 80 prosenttia vuoden 2019 heinäkuuhun verrattuna.

Lipputulomenetyksiä on tähän mennessä katettu valtion ylimääräisellä joukkoliikennetuella, jäsenkuntien verovaroilla ja 50 miljoonan euron lainalla.

HSL ennakoi matkustajamäärien palautuvan hitaammin kuin viime vuonna kuviteltiin, joten yhteinen huoli on, että talouden epätasapaino pitkittyy.

Vielä vuosi sitten HSL ennakoi matkustajamäärien jäävän vuonna 2024 kahdeksan prosenttia pienemmiksi kuin ennen pandemiaa. Nyt samaa liki kymmenyksen vajetta ennakoidaan vuodelle 2025.

Tälle vuodelle lipunhintoja korotettiin keskimäärin kahdella prosentilla, mikä inflaatiovauhdin ja polttoaineiden hinnannousun jälkeen näyttää alimitoitetulta.

Kuinka paljon matkalipun hinnat kallistuvat vuodenvaihteessa, toimitusjohtaja Mika Nykänen?

”Emme ole hallituksessa vielä käsitelleet ensi vuoden budjetin numeroita. Paineet korotuksiin ovat nyt niin suuria, ettei niiltä voi kokonaan välttyä”, Nykänen arvioi.

Nykäsen mukaan Helsingin seudun tilanne eroaa esimerkiksi pohjoismaisista verrokkikaupungeista, joissa isot työnantajat ovat velvoittaneet henkilöstöään palaamaan toimistoihin. Pääkaupunkiseudulla etätyö on yleisempää kuin muualla Suomessa, ja se näkyy suoraan matkustajatilastoissa.

Tilastokeskuksen selvityksen perusteella esimerkiksi Tampereen ja Turun työpaikka-alueilla etätöitä on tehty vähemmän kuin pääkaupunkiseudulla.

”Mutta toteutuvatko pitkän aikavälin ennusteet? Sitä ei varmuudella kukaan tiedä.”

Nykänen on tyytyväinen siihen, että sumuisesta tilanteesta huolimatta HSL on pystynyt rakentamaan tälle vuodelle oikeasuhtaisen budjetin. Lipputulojen oletettiin jäävän 85 miljoonaa euroa alle vuoden 2019 tason, ja se on toteutumassa. On viitteitä siitä, että tulos voi olla hieman parempikin.

”Oikeastaan tämä syksy näyttää ratkaisevalla tavalla, mihin suuntaan olemme menossa. Eletään ensimmäistä normaaliaikaa koronarajoitusten poistumisen jälkeen”, Nykänen sanoo.

Nykäsen ajatuksena on kutsua omistajat eli jäsenkuntien edustajat keskustelemaan HSL:n rahoituksen tulevaisuudesta.

”Meidän on yhdessä keskusteltava siitä, jotta vältetään rahoitusmalli, jonka kanssa ajaudutaan mahdottomaan tilanteeseen.”

Keskustelu omistajien kesken näyttää tarpeelliselta, koska jäsenkuntien lausunnot HSL:n taloussuunnitelmasta vaihtelevat laidasta laitaan.

Elokuussa HS:n yleisönosastolla nimekkäät helsinkiläispoliitikot eri puolueista peräsivät valtion tukitoimille jatkoa, koska matkustajamäärät eivät ole palautuneet pandemiaa edeltäneen ajan tasolle.

Mika Nykänen perää valtiolta linjausta suurten kaupunkien joukkoliikennetukiin. ”Kysymys on siitä, miten tärkeänä valtiovalta näkee joukkoliikenteen vahvistamisen tällä alueella, jossa päästöjen vähentämisen mahdollisuudet ovat Suomen suurimmat ja liikenneinvestoinnit näyttävät kaikilla mittareilla järkevimmiltä.”

HSL kyselee parhaillaan jäsenkuntien mielipiteitä taloussuunnitelmastaan ja uudesta lippujen hinnoittelumallista. Keskustelu vyöhykejaon uudistamisesta on ollut kiihkeää, mutta ensi vuoden budjettiin tai ensi vuoden lipunhintoihin uudistuksella ei ole vaikutusta. Uusi malli otetaan käyttöön aikaisintaan vuonna 2024.

HSL:n kulut kasvavat toimitusjohtaja Nykäsen mukaan ensi vuonna noin 100 miljoonalla eurolla.

”Kustannukset nousevat ensi vuonna 850 miljoonaan euroon. Tästä sadan miljoonan euron lisäyksestä yli puolet tulee infrakustannuksista ja loput operointikustannusten noususta”, Nykänen sanoo.

Hän ennakoi, että menot nousevat vuosikymmenen lopulla yli miljardin euron, kun isot ratahankkeet, eli länsimetron jatko, Raide-Jokeri, Espoon kaupunkirata sekä Vihdintien ja Laajasalon raitiotiet, valmistuvat.

”Pelkästään Kruunusiltojen kautta kulkevan Laajasalon raitiotien vaikutus lipunhintoihin on laskennallisesti neljä prosenttia. Tosin vielä ei ole neuvoteltu siitä, mikä joukkoliikenteen osuus tässä hankkeessa on. Mehän emme maksa jalkakäytävistä tai pyöräteistä.”

Miksi sitten uusien ratayhteyksien kulut heijastuvat suorana paineena lipunhintoihin?

Ajurina on yli 10 vuotta sitten HSL:n perustamisen yhteydessä tehty sopimus infrakorvauksista. Sopimus on kansainvälisessä vertailussa ainutlaatuinen. Investointikulut eivät missään muualla heijastu näin suoraan matkojen hinnoitteluun.

Sopimuksen mukaan HSL maksaa jäsenkunnille vuosittaisen korvauksen niiden alueelle rakennettujen hankkeiden poistoista eli hankintahinnan vähennyksistä. Käytännössä HSL siis tilittää rakennuskuluja vastaavan summan jäsenkunnille mutta jakaa sen useille vuosille.

Jäljellä olevalle pääomalle lasketaan viiden prosentin korko, jota matalien korkojen aikana pidettiin kovana.

Helsinki saa HSL:ltä ensi vuonna 86,3 miljoonaa euroa, Espoo 97,2 miljoonaa euroa, Vantaa 12,3 miljoonaa euroa ja Kirkkonummi 0,4 miljoonaa euroa.

Esimerkiksi Espoon korvaussummassa näkyy länsimetron ensimmäisen vaiheen 1,2 miljardin euron vaikutus. Liki yhtä kalliin Kivenlahden metron kustannuspaine tulee todennäköisesti näkyviin ensi vuonna, kun osuus otetaan käyttöön.

Infrakorvausten aiheuttama paine lipunhintoihin on aiheuttanut liikehdintää poliitikoissa jo aiemminkin, mutta nyt kun isojen hankkeiden vaikutus näkyy HSL:n budjetissa, soraääniä on alkanut kuulua yhä enemmän.

Kesäkuussa Osmo Soininvaara (vihr) vaati blogissaan infrakorvaussopimuksen purkamista, koska ainakin Helsingissä maan arvonnousu eli tontinmyynti ja maankäyttösopimukset kattavat rakennuskulut kuitenkin.

”Kun kunnat ovat jo kertaalleen rahastaneet infrakustannukset maan hinnan ja vuokran kautta, ei ole perusteltua rahastaa sitä uudestaan. Tämä korotusautomaatti pitää poistaa”, Soininvaara vaati.

Soininvaaralle huomautettiin, että ilman infrakorvauksia Vantaa tuskin tekee päätöstä Vantaan ratikasta vuonna 2023. Myös velkaiselle Espoolle HSL:n infrakorvaukset todennäköisesti kelpaavat.

HSL:n toimitusjohtaja ei moiti kaupunkien kehityshankkeita mutta huomauttaa, etteivät isot raideinvestoinnit lisää matkustajamääriä niin paljon, että kulut katettaisiin lipputuloilla. Monissa Euroopan maissa kuten esimerkiksi Ruotsissa valtio osallistuu Suomea voimallisemmin tärkeinä pidettyihin investointeihin.

”Kysymys on siitä, miten tärkeänä valtiovalta näkee joukkoliikenteen vahvistamisen tällä alueella, jossa päästöjen vähentämisen mahdollisuudet ovat Suomen suurimmat ja liikenneinvestoinnit näyttävät kaikilla mittareilla järkevimmiltä.”

Liikennepäästöjen vähentäminen ja joukkoliikenteen tukeminen alueella, jossa tehdään 80 prosenttia joukkoliikennematkoista, voisi Nykäsen mukaan helpottaa sitä tuskaa, jota liikennepäästöjen vähentäminen harvaan asutulla alueella aiheuttaisi.