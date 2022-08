Majakka-tornitalo on Suomen korkein yksityinen asuinrakennus.

Sprinklerit laukesivat Kalasatamassa sijaitsevan Majakka-tornitalon kerroksissa keskiviikkona iltapäivällä viiden maissa, Helsingin pelastuslaitos tiedottaa Twitterissä.

Hieman myöhemmin pelastuslaitos tiedotti, ettei talossa ole tulipaloa, vaan sprinkleriventtiili on rikkoutunut.

”Vettä on valunut runsaasti porrastasanteille ja hissikuiluihin”, pelastuslaitoksen twiitissä kerrotaan.

Pelastuslaitos on paikan päällä selvittämässä tilannetta. Liikenteelle aiheutuu alueella haittaa.

Majakka on vuonna 2019 kauppakeskus Redin yhteyteen valmistunut tornitalo, joka on Suomen korkein yksityinen asuinrakennus. Talossa on 35 kerrosta ja se kohoaa noin 134 metrin korkeuteen.

Sprinklerijärjestelmä on on automaattinen palonsammutus­järjestelmä, joka aloittaa palon sammutuksen ruiskuttamalla vettä palokohteeseen ja välittää samalla palohälytyksen hätäkeskukseen.