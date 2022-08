Helsingin kaupunkipyörien käyttömäärät romahtivat vuonna 2020 alkaneen koronapandemian aikana, eivätkä kaikonneet käyttäjät ole vieläkään palanneet pyörien satuloihin.

Kaupunkipyörien käyttö on romahtanut viimeisten kolmen vuoden aikana. Vuoteen 2019 verrattuna kaupunkipyörien matkamäärät ovat laskeneet lähes kolmanneksella.

Pyöräilijöiden määrä laski jo koronapandemian myötä, mutta tänä vuonna pyöriä on käytetty jopa viime kesää 2021 vähemmän. Koko kauden ostajien määrä on kasvanut viime kesän jälkeen hieman.

Koko kauden ostaneiden asiakkaiden määrä putosi vuonna 2020 lähes viidenneksen vuoden takaisesta.

Helsingin seudun liikenne (HSL) toivoi asiakasmäärien lähtevän jälleen nousuun koronarajoitusten päättymisen jälkeen. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Viimeisen kahden kesän aikana käyttäjämäärä on kasvanut vain reilulla kahdella prosentilla.

Kausilippujen myynnin vähentyminen näkyy myös kaupunkipyörillä tehtyjen matkojen määrissä.

Vuonna 2019 toukokuun ja heinäkuun viimeisten viikkojen välillä matkoja tehtiin 1 414 393 kappaletta. Tänä vuonna matkoja tehtiin 966 739 kappaletta, mikä tarkoittaa lähes puoli miljoonaa matkaa vähemmän pandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattaessa. Neljään edelliseen vuoteen verrattuna luku on kaikista matalin.

”Pääsyy matkojen vähenemiselle näyttää edelleen olevan korona-ajan aiheuttama muutos ihmisten liikkumistarpeisiin. Jonkinlainen vaikutus näyttäisi olevan myös sähköpotkulaudoilla ja muilla vastaavilla palveluilla”, HSL:n projekti-insinööri Samuli Mäkinen kertoo.

Sähköpotkulautojen saavuttaman suosion Mäkinen arvioi johtuvan käytön aloittamisen helppoudesta, moottoriavusteisesta liikkumisesta sekä paikoitellen paremmasta saatavuudesta.

Säännöllisessä käytössä sähköpotkulautojen käyttö saattaa kuitenkin käydä kalliiksi.

Mäkisen mukaan HSL ei ole odottanut käyttäjämäärien palautuvan pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta käyttömäärien toivottiin lähtevän nähtyä kovempaan nousuun.

”Tietysti me haluamme, että palvelulla olisi mahdollisimman paljon käyttäjiä. Käyttäjämäärät ovat kuitenkin edelleen varsin hyvät ja osoittavat, että kaupunkipyörät ovat edelleen osa kaupunkilaisten arkea.”

Mäkinen uskoo, että kaupunkipyörät tulevaisuudessa tavoittavat käyttäjänsä entistä paremmin.

”On todennäköistä, että käyttömäärät lähtevät jälleen nousuun, kun palvelua tulevaisuudessa jälleen kehitetään.”

Mäkisen mukaan kaupunkipyöräpalvelut on tarkoitus integroida tulevaisuudessa entistä paremmin muuhun joukkoliikenteeseen.

Kaupunkipyörät kuuluvat julkisten palvelujen piiriin, jonka myötä osa palvelun ylläpitämiseen tarvittavista varoista tulee kunnilta. HSL:n tavoite on, että puolet kaupunkipyörien budjetista syntyisi lipputuloista. Mäkisen mukaan nykyiset käyttöluvut mahdollistavat tavoitteissa pysymisen.

HSL on selvittänyt syitä kaupunkipyörien käytön vähenemiselle asiakaskyselyn avulla. Viime vuonna tehdyn kyselyn perusteella lähes puolella kyselyyn vastanneista kaupunkipyörien käyttäminen on vähentynyt siksi, että koronapandemia on vähentänyt liikkumista. Lisäksi noin joka kolmas kyselyyn vastannut kertoo työmatkojen ja vapaa-ajan matkojen vähentyneen ja yhtä moni kertoo liikkuvansa tätä nykyä omalla pyörällä.

Vielä viime vuonna ainoastaan kahdeksan prosenttia vastanneista kertoo liikkuvansa kaupunkipyörien sijaan ennemmin sähköpotkulaudoilla. Uusi kysely on tarkoitus suorittaa myöhemmin tänä vuonna.

Vuonna 2016 alkanut kaupunkipyöräjärjestelmä on tuonut asukkaiden käyttöön lähes 4 600 pyörää ja 460 pyöräasemaa Helsingissä ja Espoossa