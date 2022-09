Jaroslaw Skwarek on asettanut pihalleen mehiläisille juottopaikan saviastiaan, jossa on soraa. Osterinkuoret on aseteltu pystyyn soraan, jotta mehiläisillä olisi suojaa sateella. Skwarekin vaimo ei aluksi halunnut mehiläispesiä perheen kotipihalle, mutta nyt hänkin on kiinnostunut mehiläisistä ja seuraa mielellään mehiläisten elämää juottopisteellä.