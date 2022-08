Aina on pitänyt taistella, kuvailee helsinkiläinen Aino. Hänen esikoisensa oli jo vauvana vaativa, ja oireilu paheni leikki-ikäisenä. Lapsi ei löytänyt puistossa yhteisiä leikkejä muiden ikäistensä kanssa, toisaalta kotona koettiin hurjia raivokohtauksia. Lapsi oli väkivaltainen.

Neuvolan terveydenhoitaja otti äidin huolen vakavasti ja ohjasi eteenpäin. Mutta sen jälkeen Ainon on pitänyt vaatimalla vaatia apua lapselleen, joka voi huonosti. Välillä avun saaminen on edellyttänyt sitä, että Aino on tehnyt perheestään lastensuojeluilmoituksen.

Tänä vuonna Helsingissä on tehty satoja lastensuojeluilmoituksia lapsen psyykkisen oireilun vuoksi. HS haastatteli kahta pääkaupunkiseudulla asuvaa äitiä, joille lastensuojelu on ollut viimeinen keino saada apua lapselleen. Haastateltavat eivät puhu aiheesta omilla nimillään, koska jutussa käsitellään alaikäisten arkaluontoisia terveystietoja.

Ainon lapsi on ollut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lastenpsykiatrian asiakkaana lähes kymmenen vuotta. Pian hän siirtyy ikänsä puolesta nuorisopsykiatrian asiakkaaksi. Lapsen kanssa on kokeiltu monenlaisia hoitomuotoja, ja siitä Ainon äiti on kiitollinen. Pysyvää apua tähänastisista hoidoista ei ole kuitenkaan ollut.

”Tarjolla on ollut pääasiassa avohoitoa, vaikka tarvitsisimme lapselle osastohoitoa tai pidempiä tutkimusjaksoja. Meille se näyttäytyy niin, että meidän kohdallamme lastenpsykiatrinen on nostanut kädet ylös”, Aino sanoo.

Niinpä Aino teki yhdessä terveydenhuollon henkilökunnan kanssa perheestään lastensuojeluilmoituksen. Nyt meneillään on kolmas asiakkuus. Asiakassuhde on jo kahdesti katkaistu, kun on todettu, ettei perhe varsinaisesti tarvitse lastensuojelun apua.

”Lastensuojelussakin on sanottu, etteivät heidän palvelunsa auta meitä. Emme tarvitse perhetyöntekijää vaan psykiatrista hoitoa lapselle”, Aino huokaa.

Hän kokee, että neuropsykiatrisesti oireileva lapsi on väliinputoaja.

” "Avun saaminen on tehty niin vaikeaksi, että siihen tarvitaan lastensuojelua.”

Tällaisia perheitä päätyy lastensuojelun asiakkaiksi sosiaalityöntekijä Arja Ryynäsen mukaan yhä useammin. Helsingin kaupungilla lastensuojelussa työskentelevä Ryynänen on ollut alalla yli 20 vuotta.

”Kysymys on siitä, että nämä vanhemmat ovat täysin kykeneviä hoitamaan omia lapsiaan ja heidän asioitaan mutta avun saaminen on tehty niin vaikeaksi, että siihen tarvitaan lastensuojelua”, Ryynänen sanoo.

Ryynäsen mukaan lastensuojelussa on asiakkaina enenevissä määrin lapsia ja perheitä, joiden kuuluisi olla vain terveydenhuollon piirissä. Tilanne on Ryynäsen mukaan turhauttava kaikille osapuolille, sillä samalla oikeasti lastensuojelun apua ja tukea tarvitsevat perheet jäävät vaille resursseja.

”On rakenteellinen ja yhteiskunnallinen epäkohta, että me lastensuojelussa joudumme priorisoimaan perheitä tällä tavalla”, Ryynänen sanoo.

Husin mukaan noin 15 prosenttia lapsista ja 20–30 prosenttia nuorista kärsii mielenterveyden häiriöistä. Myös erikoissairaanhoidon mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut.

Husin lastenpsykiatriassa ja 13–17-vuotiaiden nuorisopsykiatriassa hoidetaan kummassakin noin 8 000 potilasta vuosittain. Lastenpsykiatriassa hoidettujen potilaiden määrä on kuusi prosenttia 0–12-vuotiaiden ikäryhmästä. Kasvu on Husin mukaan ollut huomattavaa.

Lastenpsykiatrian lähetteiden määrä on kasvanut 140 prosenttia vuosina 2010–2020. Vuonna 2010 lähetteitä oli 1 790, kymmenen vuotta myöhemmin 4 237. Lapsilla yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä ovat käytöshäiriöt, neuropsykologiset ongelmat sekä ahdistuneisuus.

Arja Ryynänen näkee, että tilannetta pahentaa erityisesti nykyinen koulumaailma.

”Avoimet oppimisympäristöt ja itseohjautuvuuden lisääntyminen näkyvät meidän asiakaskunnassamme. Esimerkiksi adhd-lapset tarvitsevat selkeän rakenteen ja aikuista kasvunsa tueksi”, Ryynänen sanoo.

Myös päiväkotiarjen kuormittavuus näkyy Ryynäsen mukaan lapsissa. Vaihtuvat aikuiset ja meteli uuvuttavat lapset, jotka päiväkotipäivän sinniteltyään purkavat kotona kaiken pahan olon.

Ensin koululääkäri tekee lähetteen lasten- tai nuorisopsykiatriaan, ja se palautuu takaisin kouluterveydenhuoltoon. Vastaukseen on kirjattu, että perusterveydenhuolto ja sosiaalityö hoitavat. Tämä on Ryynäsen mukaan klassinen esimerkki siitä, kuinka oireilevien lasten perheet päätyvät lastensuojelun asiakkaiksi.

Joko koulu, perusterveydenhuolto tai vanhemmat itse tekevät lastensuojeluilmoituksen varmistaakseen, että lapsi todella saa apua.

Ryynäsen mukaan lastensuojelu pyrkii tukemaan perheitä perhetyön keinoin. Lastensuojelu myös tekee arvioita ja antaa terveydenhuollon toimijoille lisätietoa perheestä. Lastensuojelun tehtäväksi jää usein kertoa, että kodin olosuhteet eivät ole syy oireiluun vaan kyse on jostain muusta.

Odotusaikana Ryynäsen ja hänen kollegoidensa tehtäväksi jää yrittää tukea perhettä.

”Lasten oireilu pahenee, vanhemmille tulee yhä kovempi hätä, ja ennen pitkää perheellä on ihan oikeat perusteet lastensuojeluasiakkuudelle, kun vanhemmat uupuvat tilanteeseen”, Ryynänen sanoo.

Pahimmillaan vanhempien uupuminen johtaa siihen, että lapsi joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle. Kotisairaanhoitoa tarjotaan vain somaattisista sairauksista kärsiville. Lapset, jotka oireilevat voimakkaasti psyykkisesti, sijoitetaan aina laitoksiin.

”Meidän sijaishuoltomme on paisunut valtavaksi. Se käy kalliimmaksi kuin varhainen tuki, jolloin apua annettaisiin jo koulussa, neuvoloissa ja lapsen luonnollisessa ympäristössä”, Ryynänen sanoo.

Kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista yli 60 prosentilla on diagnosoitu psykiatrinen tai neurokehityksellinen häiriö lapsuusaikana. Helsingissä yli 2 000 alaikäistä on sijoitettu kodin ulkopuolelle.

Ainolle lapsen antaminen sijoitukseen ei ole vaihtoehto. Sitäkin on kyllä lastensuojelusta ehdotettu, kun osastohoitoa ei ole lapselle ollut tarjolla ja kotona ovat voimavarat olleet äärimmilleen venytettyinä.

”Tässä ei kyllä ajatella taloudellisesti, saati sitten lapsen ja perheen etua. Jos vanhemmat väsyvät, niin se ei kyllä silloin säästä penniäkään yhteiskunnan varoja”, Aino sanoo.

Tiinan yläasteikäisellä tyttärellä on syömishäiriö. Tyttären sairaus on äidin mukaan hallinnut perheen elämää nyt 1,5 vuotta. Tytär on ollut vajaan vuoden verran Husin syömishäiriöyksikön asiakkaana mutta kotiutettu aina, kun painoindeksi on ollut riittävän suuri. Siitäkin huolimatta, että tytär on ollut niin heikossa kunnossa, että on pyörtyillyt.

”Syömishäiriönuoren hoito on todella raskasta. Mieheni tekee osa-aikaista työaikaa, ja itse olen ollut muutamia viikkoja sairauslomalla. Lapsen hoito on ympärivuorokautista”, Tiina kuvailee.

Pahinta on, että hoitoa ei ole aina saatu. Tiinan mukaan ongelma on se, että lapsella on syömishäiriön lisäksi ahdistuneisuutta ja itsetuhoisia ajatuksia. Syömishäiriöyksikössä autetaan saamaan nuori taas syömään, mutta psyykkiseen oireiluun ei saa apua samasta paikasta.

”Heti, kun painoindeksi oli yli 18, lapsi kirjattiin ulos syömishäiriöyksiköstä. Hänet lähetettiin kotiin, vaikka toipuminen on aivan kesken eikä nuorisopsykiatrian puolelle ollut vielä asiakkuutta”, kertoo Tiina.

Tiinan lapsesta lastensuojeluilmoituksen teki sairaalapäivystyksen lääkäri. Lapsi joutui sairaalaan viiltelyn vuoksi.

Ensin Tiina hämmentyi. Hän oli aina ajatellut, että lastensuojelu on niille perheille, joilla menee todella huonosti.

”Ja yhtäkkiä me olemme siinä tilanteessa, että lastensuojelu käy kotonamme”, Tiina sanoo.

” ”Yhtäkkiä apua tarjottiin myös sairaalan puolelta. Uskon, että lastensuojelu sai sen aikaan.”

Kun perhe lopulta päätyy lastensuojelun asiakkaaksi lapsen sairauden vuoksi, ovat vanhemmat siinä vaiheessa jo hyvin väsyneitä.

”Vanhemmat ovat saattaneet kulkea kymmenien työntekijöiden luona kertomassa, että nyt tarvitaan apua, ja sitten lopulta he päätyvät lastensuojeluun. Vanhemmat ovat turhautuneita ja kiukkuisia. Pettymys yhteiskuntaan on iso”, Ryynänen sanoo.

Vanhempia on saatettu pallotella palvelusta toiseen, mutta kukaan ei ole ottanut vastuuta lapsen auttamisesta.

”Oireilevasta lapsesta on tullut yhteiskunnan heittopussi. Lastensuojelusta ei heitetä ketään pois, mutta emme mekään pysty terveydenhuollon apua tarjoamaan”, Ryynänen sanoo.

Vastaanotto on Ryynäsen mukaan yleensä lopulta positiivinen.

Alkujärkytyksen jälkeen tilalle on myös Tiinan perheessä tullut kiitollisuus. Tiina uskoo, että lastensuojelun työntekijät ovat omalta osaltaan vauhdittaneet lähetteiden käsittelyä sekä saaneet myös terveydenhuollon henkilökunnan suhtautumaan perheen hätään vakavammin. Erityisen hyvin Tiina muistaa hetken, kun lastensuojelun työntekijä sanoi Tiinalle, että nyt hänen ei tarvitse enää taistella.

”Kun lapsi ei meinannut psyykkisten oireiden takia päästä syömishäiriöklinikalle, lastensuojelu tuli ja otti vastuun. Yhtäkkiä apua tarjottiin myös sairaalan puolelta. Uskon, että lastensuojelu sai sen aikaan.”

Pelko siitä, että lapsen hoito keskeytetään liian aikaisin, on kuitenkin jatkuvasti läsnä. Tiina kertoo olleensa toiveikas, kun tytär pääsi ensimmäisen kerran syömishäiriöklinikan asiakkaaksi. Koko perhe uskoi, että nyt asiat järjestyvät.

Mutta vertaistukiryhmässä Tiina on kuullut monta tarinaa, kuinka perhe on jäänyt kierteeseen, jossa puolikuntoinen lapsi kotiutetaan ja puolen vuoden päästä lapsi palaa hoitoon samojen oireiden kanssa.