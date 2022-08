Äänestys 70 neliön keskipinta-alasta hävisi täpärästi lautakunnassa.

Vantaalla uusia asuntoja on viime vuosina rakennettu etenkin Tikkurilaan ja Kivistöön.

Vantaan poliittiset ryhmät ovat erimielisiä perheasuntojen pinta-alan sääntelystä.

Perheasuntotuotannon määrä ja laatu ovat puhuttaneet Vantaalla, koska vielä pari vuotta sitten kerrostalotuotanto painottui pieniin asuntoihin.

Yksiöbuumin huipulla Vantaa alkoi vaatia maankäyttösopimuksissaan, että uusien kohteiden asunnoista korkeintaan 30 prosenttia saa olla yksiöitä ja vähintään 30 prosenttia tulee olla kolmioita tai sitä suurempia asuntoja.

Virkamiesten yritys terästää sääntelyä siten, että perheasuntojen keskipinta-ala olisi 70 neliötä kaatui tiistaina kaupunkiympäristölautakunnassa äänin 9–8.

Uutta sääntelymääräystä vastustivat kokoomus, perussuomalaiset ja Liike Nytin edustaja. Sitä olisivat kannattaneet sosiaalidemokraattien, kristillisdemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat.

Eriävässä mielipiteessään äänestyksen hävinneet ryhmät katsovat, että pinta-alasääntely on ainoa järkevä ja tiedossa oleva keino tilanteeseen, jossa neljän huoneen asunnot ovat harvassa eikä viiden huoneen asuntoja tehdä juuri lainkaan.

”Kunnollisen kokoisia perheasuntoja ei löydy isompien perheiden tarpeisiin. Kolmiot ovat pääsääntöisesti alle 70 neliön ja jopa alle 60 neliön. Vantaalta on siirtynyt muuttovoittoa muihin kuntiin viime vuosina ja yksi syy voi olla ettei isommille perheille meiltä asuntoja löydy”, eriävässä mielipiteessä todetaan.

Tiukka äänestys lautakunnassa ei vielä ratkaissut sääntelyn kohtaloa, koska asiasta päättää lopulta kaupunginvaltuusto uuden maapoliittisen ohjelman yhteydessä.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sakari Rokkanen pitää asuntojen pinta-alaan kohdistuvaa sääntely-yritystä erikoisena, koska naapurikaupunki Helsinki luopui juuri tämäntyyppisestä sääntelystä sen ongelmallisuuden vuoksi.

”Helsinki luopui keskipinta-alaan kohdistuvasta sääntelystä, koska se todettiin liian jäykäksi. Nyt Helsinki edellyttää, että asuntokohteen kokonaispinta-alasta tietty osa pitää olla perheasuntoja.”

Rokkanen näkee, että Helsingin muotoilu antaa rakennuttajille kannustimen tehdä isompia perheasuntoja.

”Vantaa voisi harjoittaa samantyyppistä joustavampaa sääntelyä. Perheasuntoja voisi tehdä kappalemääräisesti vähemmän, jos ne vastaavasti olisivat suurempia kooltaan”, Rokkanen moittii.

Kun myönnettyjen rakennuslupien määrä on jo laskussa, Rokkanen pelkää, että lisäsääntelyllä Vantaa ampuu omaan jalkaansa. Tiukka sääntely voi vähentää rakentamista.

SosiaalidemokraatTien valtuustoryhmän puheenjohtaja Minna Räsänen muistuttaa, miten iso huoli pienten asuntojen buumista nousi viime valtuustokaudella.

”Ymmärtääkseni valtuustossa on yhteinen tahto siitä, että Vantaalle pitää saada isoja perheasuntoja. Meidän ajatuksemme on, että tässä asiassa sääntely on suojelemista.”

Toisin kuin Rokkanen Räsänen katsoo, ettei keskipinta-alaan kohdistuva sääntely ole rakentamista estävä tekijä.

”Me haluamme, että asuntojen koko alkaa kasvaa.”