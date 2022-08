Sähköpotkulaudoilla sekoilusta päästiin eroon Norjassa. Nyt vinkkejä tuodaan naapurista Suomeen.

Vielä viime vuonna viidessä isoimmassa norjalaiskaupungissa sähköpotkulautailijat parveilivat pitkin jalkakäytäviä, turuja ja toreja.

Pääkaupungissa Oslossa 16 yritystä kilpaili verissäpäin kuluttajien sieluista toinen toistaan halvemmilla tarjouksilla.

Tuhansilla sähköpotkulaudoilla ajettiin liikennesääntöjen vastaisesti, ja ihmiset kompastelivat sopimattomiin paikkoihin pysäköityihin laitteisiin. Humalaiset norjalaiset loukkaantuivat öisissä sähköpotkulautojen onnettomuuksissa.

Lainsäädäntö ei antanut kaupungeille mahdollisuuksia puuttua toimialan epäkohtiin, vaikka kansalaismielipide oli hyvin kriittinen. Virkamiehet olivat myös haluttomia tekemään ehdotuksia vapaan kilpailun rajoittamisesta.

Meno oli siis hyvinkin sellaista kuin Helsingissä nyt.

Mutta sitten tapahtui jotain hyvin erikoista.

Syksyn parlamenttivaalien alla Norjan suurkäräjät oma-aloitteisesti muutti lainsäädäntöä, kun virkamies­valmistelijat eri ministeriöissä olivat tyytyneet levittelemään käsiään.

Voi Technology -sähköpotkulautayrityksen Norjan yhteiskuntasuhteista vastaava Øystein Rikheim Sundelin sanoo, että poliittinen paine kävi liian suureksi.

Sundelin vieraili keskiviikkona Suomen liikenne- ja viestintäministeriössä Voi Suomen yhteiskuntavastaava Hannu Oskalan kanssa.

Tähän mennessä Suomen liikenneministeriössä on vedottu siihen, ettei täällä voida lainsäädännöllä rajoittaa vapaata kilpailua.

”Näin virkamiehet perustelivat nihkeyttään myös Norjassa. Meillä on kuitenkin jo ehditty käsitellä alemmassa oikeusasteessa Oslon toimilupakilpailutuksessa hävinneen yrityksen valitus. Oikeusistuimen mukaan päätökset olivat tapahtuneet oikeassa järjestyksessä.”

Sundelinin mukaan poliitikot saattoivat viime vuonna saada viikon aikana satoja yhteydenottoja vain ja ainoastaan sähköpotkulaudoista, vaikka parlamenttivaalien teemaksi olisi sopinut sellaisia isoja asioita, kuin valtion taloustilanne, pandemian hoito tai ilmastonmuutos.

Muutos lainsäädännössä oli lopulta hyvin yksinkertainen. Kunnat saivat mahdollisuuden säädellä toimintaa omalla alueellaan.

Voin kilpailijan Tierin tuoreessa kyselyssä kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa tiukempaa lainsäädäntöä sähköpotkulautailulle. Kyselyyn vastanneista 82 prosenttia kannattaa promillerajan käyttöönottoa.

Helsinki arvioi alkukesästä, että sähköpotkulautojen määrä tuplaantui viime vuoteen verrattuna. Kaupungilla ei ole kovin paljon keinoja säännellä toimintaa, koska lainsäädäntö ei anna siihen mahdollisuuksia.

Käytännössä asia on hoitunut toimilupien laatukilpailutuksella, jossa on määritetty toimintatapoja, laatukriteerejä ja toimijoiden määrää. Kilpailussa ovat menestyneet isoimmat yritykset, joilla on ollut mahdollisuuksia panostaa teknologiseen kehitykseen.

”Sähköpotkulautayrityksen perustamiseen riittää, jos kaksi kaveria suunnittelee sovelluksen ja tilaa satoja sähköpotkulautoja Kiinasta. Mutta eivät halpafirmat menesty laatukilpailutuksessa”, sanoo Sundelin.

Oslossa toimii nyt kolme yritystä: Tier, Voi ja Bolt. Bergenissä kilpailutuksen voittivat Voi, Ryde ja Bolt.

Sundelinin mukaan toimilupakilpailutuksen tuoma laatukriteeristö on käytännössä vähentänyt onnettomuudet yksittäisiin tapauksiin. Myös kansalaisten kritiikki on vaimentunut, koska epäkohtia on ollut tänä kesänä vähemmän.

Kesäkuussa voimaan tulleiden uusien sääntöjen mukaan humalassa ajamisesta voi sähköpotkulautailija saada vastaavan rangaistuksen kuin rattijuoppo autoilija.

Tämän sai tällä viikolla kokea keski-ikäinen nainen, joka sai yli 8 000 euron sakot ajeltuaan Stavangerissa tukevassa humalatilassa. Hän menetti myös ajokorttinsa väliaikaisesti. Nainen sai myös ehdollisen vankeustuomion.

Laadunvalvonta antaa mahdollisuuden estää humalassa ajamista, sillä humalatilaa voidaan mitata sovellukseen lisätyillä motoriikkatehtävillä. Jos et läpäise tehtävää, et saa vuokrattua sähköpotkulautaa.

Stavangerilaisen naisen pysäytti poliisi.

Norjassa kahden tai useamman ihmisen ajelu samalla sähköpotkulaudalla on kiellettyä. Tätä pystytään valvomaan esimerkiksi kuljettajien painoa tarkkailemalla.

”Jos aiemmasta käytännöstä poiketen, laudalle nousee painavampi kuorma, järjestelmä puuttuu tilanteeseen”, Sundelin sanoo.

Ajokameralla pystytään valvomaan, ajetaanko liikennesääntöjen mukaisesti pyörätiellä.

”Oslossa Voilla on käytössään potkulaudoissa myös Drover AI -tekoäly, joka pystyy valvomaan ajetaanko liikennesääntöjen mukaisesti pyörätiellä. Järjestelmä voi keskeyttää ajon, jos sähköpotkulaudalla ajetaan jalkakäytävällä tai kiellettyyn ajosuuntaan”, Sundelin sanoo.

Virheellistä pysäköintiä valvotaan samoin kuin Helsingissä siten, että kuljettajan pitää ajon päätteeksi kuvata sähköpotkulauta. Järjestelmä voi sitten todeta, onko laite soveliaalla paikalla tai patistaa vuokraajaa siirtämään ajoneuvoa.

Yritysten keräämää paikannusdataa on mahdollista käyttää katujärjestelyiden tai joukkoliikenneyhteyksien parantamiseen. Jos sähköpotkulautojen matka kovin usein katkeaa ja ajo siirtyy pyörätieltä jalkakäytävälle, se voi kieliä parannustarpeista liikennejärjestelyissä.

Runsaat matkat sähköpotkulaudalla tietyllä reittiosuudella voi myös kertoa puutteista joukkoliikenteen tarjonnassa.