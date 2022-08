Ukrainassa sijaitseva kaupunki Kryvyi Rih saa Espoolta aluksi 50 000 euron lahjoituksen. Yhteistyötä on määrä jatkaa.

Espoon kaupunki on päättänyt lahjoittaa 50 000 euroa ukrainalaisten tueksi.

Lahjoituksella tuetaan Kryvyi Rihin kaupungin koululaisten etäopiskelumahdollisuuksia. Kaupunki on Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin synnyinkaupunki.

Lahjoitus on osa Espoon kaupungin 50-vuotisjuhlien tapahtumia.

Ukrainan Suomen suurlähettiläs Olga Dibrova ja kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä keskustelivat yhteistyön käynnistämisestä ensimmäisen kerran jo alkukesästä Eurocities tapahtuman yhteydessä Espoossa.

Myös Dibrova on kotoisin Kryvyi Rihistä.

”Dibrova on kertonut Kryvyi Rihin kaupungin soveltuvan erinomaisesti Espoon kumppaniksi. Kryvyi Rih on noin 600 000 asukkaan kaupunki, ja uskomme, että meillä on hyvin paljon yhteistä ymmärrystä ja opittavaa”, kaupunginjohtaja Mäkelä kuvaa kaupungin tiedotteessa.

Kryvyi Rih sijaitsee Ukrainan keskiosissa, melko lähellä nykyisiä sotatoimialueita.

Tavoitteena on suunnata tuki koululaisten etäopiskelumahdollisuuksien parantamiseen.

Neuvottelut yhteistyökumppanien kanssa ovat parhaillaan käynnissä. Alustavasti hankkeesta ovat kiinnostuneet esimerkiksi Aalto-yliopisto, Otava ja Microsoft.

Mäkelän mukaan Eurocities-yhteistyön merkeissä lukuisat eurooppalaiskaupungit pohtivat yhteistyön virittämistä ukrainalaiskaupunkien jälleenrakennustyöhön.