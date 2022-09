28,9 neliömetrin omakotitalon hintapyyntö on 229 000 euroa.

Vantaan Matarissa on myynnissä pieni omakotitalo.

Poikkeuksellisen pieni omakotitalo tuli myyntiin Vantaalla. Alle 30 neliön erillistaloa myydään Vantaan Matarin Lyyrankujalla. Kaksikerroksinen talo on kooltaan 28,9 neliömetriä. Kerrostaloyksiön kokoinen talo on mahdollisesti pääkaupunkiseudun pienin omakotitalo.

”Talo on poikkeuksellisen pieni. En ole itse nähnyt aikaisemmin näin pientä omakotitaloa”, kohdetta myyvä kiinteistönvälittäjä Maria Kuivinen kertoo.

Vuonna 2019 valmistunut talo on myynnissä Oikotiellä. Talossa on noin puolikkaan pinta-alan kokoinen parvi ja jopa sauna.

Vaikka omakotitalo on kooltaan pieni, on se Kuivisen mielestä toimiva.

”Talossa on eteinen, avokeittiö ja esimerkiksi tilaa ruokapöydälle. Ylhäällä on nukkumaparvi. Tila on valoisa”, Kuivinen perustelee näkemystään.

Omakotitalo on valmistunut vuonna 2019.

Kun parvi ja ulkovarasto huomioidaan, omakotitalon pinta-ala on 47 neliömetriä. Talon hintapyyntö on 229 000 euroa. Tuolloin neliöhinnaksi tulee noin 7 900 euroa.

Vuonna 2019 valmistunutta taloa on myymässä talon rakennuttaja. Tähän mennessä talossa on asunut vuokralaisia.

”Kysyntää on ollut, mutta toistaiseksi kauppoja ei ole syntynyt”, Kuivinen kertoo.

Mutta minkälainen asukas haluaisi muuttaa alle 30 neliön kokoiseen omakotitaloon?

”Asukas, joka haluaa omaa rauhaa omassa talossa. Pieni omakotitalo on vaihtoehto kerrostaloyksiölle”, Kuivinen vastaa.

Kuivinen arvioi, että pieniä omakotitaloja on tullut enemmän myyntiin viime vuosina.

”Viime vuosina mediassa on ollut useita juttuja siitä, kuinka pieniin omakotitaloihin on tehty toimivia tilaratkaisuja.”

Kuivinen ei usko, että pienten omakotitalojen määrä kasvaa merkittävästi.

”Pienten omakotitalojen rakentaminen ei ole rakennuttajalle taloudellisesti kannattavaa maan hinnan vuoksi.”

Pääkaupunkiseudulle on noussut viime vuosina muutamia kohteita, joissa on pieniä omakotitaloja.

Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaran mukaan minitalot tuovat kaupunkikuvaan moninaisuutta.

”Mutta onko se kestävää rakentamista vai pitäisikö todeta, että tarvitaan vielä jotain enemmän?” hän pohtii.

Vaattovaara näkee 30 neliön pientalot melko tuhlaavaisena tilankäyttönä, sillä talo voisi yhtä hyvin olla samantien vaikka 50-neliöinen. Nuorten ihmisten määrä Helsingissä tulee tuskin kasvamaan, ja tulevat yksinasuvat ovat eläköityviä ikäihmisiä.

”En ole nähnyt yhtään sellaista kyselyä, jossa yksinasuvat sanoisivat haluavansa asua pienenpienissä asunnoissa”, Vaattovaara sanoo.

Tärkeintä olisi seurata sitä, miten asukkaat ympäristössä viihtyvät. Vaattovaaran mukaan juuri se puuttuu suomalaisesta asuntorakentamisesta.

”Se on ihan normaali prosessi kaikissa teollisuusaloissa, että tehdään ihmisille ja asukkaille, eikä joillekin toissijaisille toimijoille tai tarpeille”, hän sanoo.

Esimerkiksi Espooseen Leppävaaran ja Kilon välille valmistui tämän vuoden heinäkuussa yhdeksän puista minitaloa. Sinkuille suunnatut talot ovat kooltaan 50 neliömetriä.

Helsingin Kurkimäen ja Kontulan rajalle valmistui puolestaan vuonna 2019 kaksi 60 neliömetrin kokoista omakotitaloa 300 neliömetrin suuruiselle tontille.

