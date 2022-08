Valtion Senaatti-kiinteistöjen omistama Aleksanterin teatteri on ollut myynnissä vuodesta 2019 lähtien.

Vuonna 1879 valmistunut hulppea Aleksanterin teatteri on mittavan remontin tarpeessa.

Valtion omistama Senaatti-kiinteistöt on myynyt Helsingin Aleksanterin teatterin.

Teatterin kauppahinta on 1 850 000 euroa. Ostaja on kotimaisen BOA Groupin omistama BME10 Property Oy. Tulevaisuudessa teatterin toiminnan ja rakennuksen kehittämisestä vastaa uusi omistaja.

”Aleksanterin teatteri on ollut monipuolisesti Helsingin kulttuurin keskiössä ja pyrimme kunnioittamaan tätä kehittäessämme kiinteistöä tästä eteenpäin. Tulevaisuuden suunnitelmissamme on kehittää teatteri- ja muun kulttuurikäytön rinnalle esimerkiksi museo- ja hotellitoimintaa,” kertoo Arto Martonen , BOA Groupin hallituksen jäsen Senaatti-kiinteistöjen tiedotteessa.

Rakennuksessa on edessä mittava remontti. HS uutisoi heinäkuussa, että rakennus on täydellisen peruskorjauksen tarpeessa. Remontin kustannukseksi on arvioitu jopa 40 miljoonaa euroa.

Vuonna 1879 valmistunut Aleksanterin teatteri sijaitsee osoitteessa osoitteessa Bulevardi 23–27 ja on yksi Helsingin tunnistettavista maamerkeistä.

Kohteen rakennushistoriallisten arvojen säilyminen on varmistettu suojelulla, ja kiinteistön käyttöä kulttuuritoimintaan ohjaa voimassa oleva asemakaava.

Teatterissa järjestetään muun muassa teatteri-, tanssi-, musiikki- ja sirkusesityksiä ja tiloissa on myös paljon harjoitustoimintaa. Kansallisooppera toimi rakennuksessa 1953–1993. Aleksanterin teatteri säilyy kulttuurikäytössä myös jatkossa.

