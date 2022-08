Talossa on energiayhtiö Helenin pääkonttori.

Sähkötalo rakennettiin aikanaan kaupungin sähköyhtiön konttoriksi. Talossa on yhä Helenin pääkonttori.

Helsinki on laittanut myyntiin arkkitehti Alvar Aallon suunnitteleman toimistotalon Kampissa.

Myytäväksi tulee kaupungin kokonaan omistaman Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon osakekanta, joka sisältää rakennuksen ja tontin. Kohde myydään vuokrattuna.

”Kaupungin toimitilastrategian tavoitteena on luopua sellaisista rakennuksista, joita kaupunki ei tarvitse omissa palveluissaan tai joiden omistamiseen ei liity muuta strategista syytä. Myynnin tavoitteena on löytää omistaja, jolla on kyky kehittää arvokasta kiinteistöä”, kertoo kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja Ville Lehmuskoski kaupungin tiedotteessa.

Helsingin kaupungin sähkölaitos rakennutti Sähkötalon pääkonttorikseen. Keskeisellä paikalla sijaitseva rakennus valmistui vuonna 1973, ja se on Finlandia-talon ohella ainoa Aallon keskustasuunnitelmasta toteutunut osa.

Rakennus on edelleen kaupungin omistaman energiayhtiö Helen Oy:n pääkonttori. Tämä on edesauttanut kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen säilymistä alkuperäisessä asussaan.

Rakennuksessa näkyy myös kaupunginarkkitehti Gunnar Taucherin kädenjälki, sillä Alvar Aalto yhdisti paikalla sijainneen Taucherin suunnitteleman, vuonna 1939 valmistuneen Kampin sähköaseman koko korttelin kokoiseen uudisrakennukseen.

Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 31 000 neliötä, ja se on suojeltu asemakaavassa.

Toimistotilojen lisäksi rakennuksen kaksi alinta kerrosta ja ylempi maanalainen kerros ovat liiketiloja, jotka liittyvät Kampin kauppakeskukseen. Ylimmässä kerroksessa on yleinen ravintola ja siihen liittyvä kattoterassi, josta on avoin näkymä kantakaupunkiin.