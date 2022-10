Kun julkisuudessa puhutaan muistisairaista ja muistisairauksista, äänessä ovat aina muut kuin sairaat itse: hoitohenkilöstö, omaiset tai viranomaiset. Heiltä kysytään, minkälaista on muistisairaan hyvä hoito ja mitä pitäisi tehdä toisin.

Itse muistisairasta ei kuulla, vaikka hänellä voisi olla paljonkin sanottavaa omasta sairaudestaan ja sen hoidosta.

Elokuussa puheenvuoron aiheesta otti muistisairaaksi diagnosoitu kuopiolainen Eino Fagerlund, 70. Hän kirjoitti aiheesta mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin ja peräänkuulutti keskustelua siitä, että muistisairaiden omaa tahtoa tulisi kuulla nykyistä enemmän.

Lue lisää: Muistisairaudet ovat erilaisia kuten ihmisetkin

Fagerlund sanoo heti kärkeen, että hän kaipaisi muistisairaiden ja iäkkäiden ihmisten hoidolta eniten asennekulttuurin muutosta.

”Suututtaa, että muistisairasta hoidetaan usein vain ulkoisesti. Katsotaan, että nukkuminen ja syöminen ja lääkkeet hoituvat, mutta se, mitä ihmisen sisällä liikkuu, mitä hän ajattelee ja tuntee, se ei kiinnosta.”

Fagerlund toivoisi kohtaamisiin vuorovaikutteisuutta eikä vain sitä, että on hoitotoimenpiteiden kohde.

”Että minua kuunneltaisiin ja kanssani keskusteltaisiin, minulle puhuttaisiin kuin aikuiselle eikä sössötettäisi kuin lapselle, kuten joskus tapahtuu. Että pääsisin itsekin osallistumaan omaan hoitooni.”

Kaikki alkoi, kun Fagerlund lomaili Kuubassa kahdeksan vuotta sitten ja sairastui matkalla aivokuumeeseen. Sairaus vaurioitti pysyvästi kykyä tallentaa asioita lyhyt- ja pitkäkestoiseen muistiin.

Muistisairaus oireilee niin, että Fagerlund muistaa esimerkiksi tutut kasvot ja nimet, mutta ei sitä, mitä luki sanomalehdestä puoli tuntia sitten, miten tietokone toimii tai mitä pitikään ostaa kaupasta. Myös merkittäviä tapahtumia omasta historiasta on kadonnut muistista.

”En muista yhdenkään lapseni syntymää. Myös lähimuisti on olematon: kaikki käydyt keskustelut katoavat mielestä miltei saman tien.”

Fagerlund on silti hyvin kiinni nykyisyydessä ja maailman tapahtumissa. Hän seuraa aktiivisesti uutisia ja pitää blogia. Sinnikäs asioiden toistaminen mahdollistaa sen, että hän pystyy milloin vain keskustelemaan vaikka politiikasta järkevästi. Siihen vain on harvemmin tilaisuutta, koska muistisairaan ei odoteta olevan perillä asioista.

”Se turhauttaa ja masentaa. Järjenjuoksussani ei ole suurta eroa verrattuna aiempaan, ainakin sisäinen minä on se sama Eino. Muut näkevät minut kuitenkin muuttuneena.”

Fagerlund kykenee asumaan itsenäisesti ja suoriutuu päivittäisistä askareista kuten ruoanlaitosta. Hän tarvitsee kuitenkin apua esimerkiksi raha-asioiden hoitoon. Myöskään virasto- ja lääkärikäynnit eivät suju omatoimisesti.

”Tyttäreni Saija on aina mukana”, Fagerlund vahvistaa.

Tytär on isänsä muisti ja kirjaa kaiken ylös.

Ajattelun Fagerlund kuitenkin hoitaa itse, sillä hoksottimet pelaavat. Tätä eivät esimerkiksi hoitajat tai lääkärit aina ymmärrä, ja Fagerlund saatetaan vastaanottokäynnillä ohittaa kokonaan: hänen sijastaan ammattilainen puhuu tyttärelle, ikään kuin Fagerlundia ei olisi olemassa lainkaan.

Se pistää vihaksi.

”Kerran kun näin tapahtui, eikä asenne korjaantunut pyynnöstämme huolimatta, lähdimme tyttäreni kanssa vastaanotolta pois.”

Eino Fagerlund kirjoittaa usein muistiin keskustelut, joita on käynyt läheistensä kanssa. Muuten ne katoaisivat mielestä.

Muistisairaudesta on seurannut myös sosiaalista karttamista, minkä Fagerlund kokee hyvin raskaana.

”Pahinta muistisairaudessa ei ole muistin heikkeneminen. Pahinta on, että sosiaalinen elämä kapenee ja sen myötä koko elämä muuttuu. Olin ennen valtavan sosiaalinen ihminen, nykyään kavereita on enää yksi tai kaksi. Myös työn, uuden oppimisen ja itsemääräämisen menettäminen ja tämän kaiken myötä seurannut masennus on isompi ongelma kuin huonontunut muisti.”

Muistisairauden alkuvuosina Fagerlundia on hoidettu useissa paikoissa. Hän on kokenut hoidon monissa paikoissa kylmääväksi.

”Olin turhautunut, kun muisti ei toiminut, ja purin harmiani kävelemällä pitkin sairaalan käytäviä. Henkilökunta ei hyväksynyt liikkumistani. Olin kuulemma liian levoton”, Fagerlund sanoo.

Fagerlund kertoo, että hänelle annettiin rauhoittavia lääkkeitä.

Lääkkeet tekivät Fagerlundista passiivisen ja aloitekyvyttömän. Fagerlundille on jäänyt kokemus, että hoidossa häntä vain säilöttiin. HS ei ole pystynyt vahvistamaan väitettä.

Kun Fagerlund myöhemmin pääsi kuntoutukseen yksityiseen sairaalaan, neurologi purki hänen mukaansa aiemmin määrätyn lääkityksen.

”Hän järkyttyi kuullessaan, miten minua oli lääkitty.”

Fagerlundin muistisairaus eroaa esimerkiksi Alzheimerin taudista merkittävästi jo siinä, että sairaus ei ole etenevä. Se ei kuitenkaan myöskään parane.

Etenevissä muistisairauksissa ihmisen psyykkinen kunto usein romahtaa niin, ettei hänellä ole enää sairauden loppuvaiheessa ymmärrystä tilanteestaan. Fagerlund ymmärtää, että esimerkiksi syvästi dementoitunutta ei voi kohdella samoin kuin ennen. Hän ajattelee, että muistisairaat tulisi kuitenkin nähdä yksilöinä.

”Toisilla järki juoksee ihan täysin. Lääkärin ja hoitohenkilökunnan pitäisi aistia tilanne eikä niputtaa kaikkia muistisairaita samaan ja suhtautua kuin lapsiin.”

”Kun sairastin syöpää, minua kuunneltiin ja minun toiveitani hoidostani kysyttiin. Ero siihen hoitoon, jota muistisairas saa, on iso”, Fagerlund sanoo.

Fagerlundin mukaan ero muistisairaan ja esimerkiksi syöpää sairastavan kohtelun välillä on valtava. Hän tietää tämän, sillä sairasti manttelisolusyövän vuonna 2018.

”Syöpäosastolla Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa minua kohdeltiin aivan tosi hienosti. Kiitin hienosta suhtautumisesta vielä jälkeenpäinkin.”

Fagerlund vastustaa muistisairaiden varhaista laitoshoitoa. Hänen mielestään ihmistä tulisi tukea niin, että hän pärjäisi omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

”Meillä puhutaan hienosti hyvinvointiyhteiskunnasta, mutta onko menty liian pitkälle siinä, että vanha ihminen laitetaan laitokseen, ehkä vastoin tahtoaan? Mielestäni perheen ja suvun pitäisi ottaa vahvemmin muistisairas mukaan perhe-elämään.”