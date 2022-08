Jos Lauttasaaren Hevosenkenkälahden pohja soveltuu istutuksiin, sinne tuodaan meriajokasta.

Metsähallitus testaa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uutta menetelmää hiekkapohjan elinyhteisöjen ennallistamiseksi.

Alustavia tutkimuksia tehdään Helsingin Lauttasaaressa Hevosenkenkälahdella ensi viikolla. Mikäli ennallistaminen onnistuu, voi tulevaisuudessa Lauttasaaren edustalla sijaita monimuotoinen hiekkapohjan elinympäristö.

Hevosenkenkälahti valikoitui mahdolliseksi kohteeksi, koska siellä on aiemmin havaittu meriajokasta, joka on vedenalaisten niittyjen tärkeimpiä kasveja. Viimeisistä havainnoista on kuitenkin kulunut lähes 70 vuotta.

”Hevosenkenkälahdesta viimeisin havainto on vuodelta 1955”, sanoo Metsähallituksen luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki.

Hevosenkenkälahden pohja on vuosien saatossa liettynyt. Oletus on, että pehmeää massaa on lahden pohjalla kohtuullisen ohut kerros, jolloin hiekka ei uppoa sen sisään täydellisesti.

Ajatuksena on peittää pohja noin 10 sentin paksuisella hiekkakerroksella. Sitten hiekkaan istutetaan meriajokasta, jonka laaja juuristo vähentää eroosiota ja veden sameutta ja parantaa veden laatua.

Meriajokas muodostaa pohjalle vedenalaisen niityn, joka tarjoaa ravintoa ja suojaa monille muille lajeille.

Hiekkapohjien elinympäristöt suosivat monia eläinlajeja. Esimerkiksi meriajokasniityillä elää paljon selkärangattomia pohjaeläimiä ja kalanpoikasia.

Meriajokasta uhkaavat etenkin rantarakentaminen, ruoppaukset sekä rehevöityminen.

Menetelmä laajan merenpohja-alueen ennallistamiseksi on Suomessa uusi. Sitä on aiemmin testattu Ruotsissa.

Metsähallituksen meriluonnonsuojelutiimi on parin viime vuoden aikana istuttanut meriajokasta muun muassa Tammisaaren saaristossa paikkoihin, joissa sitä on aiemmin esiintynyt, mutta joista se on sittemmin kadonnut.

Tulokset ovat olleet Riihimäen mukaan hyviä.

”Nyt tavoitteena on ottaa isompi askel ja ennallistaa kokonainen elinympäristö”, kertoo Riihimäki.

Tutkija Emil Nyman Helsingin ympäristöpalveluista toivoo, että kunnostus Lauttasaaressa onnistuu.

”Toivottavasti voimme tulevaisuudessa kunnostettujen alueiden määrää”, Nyman sanoo Metsähallituksen tiedotteessa.

Ensi viikolla Hevosenkenkälahdella kartoitetaan pohjan oloja muun muassa viistokaikuluotaimella ja sukeltamalla.

Merihiekkaa Metsähallitus on koonnut muun muassa Vuosaaren satamaväylän ruoppauksesta viime vuonna.