Helsinki-Vantaalla kuulee nyt paljon venäjän kieltä, mutta Finnairin mukaan venäläisten määrää lennoilla on mahdotonta arvioida

Helsinki-Vantaan lentokentästä on muodostunut venäläisille kulkureitti Euroopan kohteisiin.

Joka viides Helsinki-Vantaan lentokentälle pysäköity auto oli venäläiskilvissä, HS kertoi lauantaina. Toimitus laski autot tiistaina 23. elokuuta.

Yksi venäläisten suosima kohde on Ranskan Nizza.

Kohde nousi esille, kun HS selvitti lentokentälle pysäköityjen autojen taustoja. Nizzaan näyttää lentäneen eräs äveriäs matkustaja, jonka ylellinen Bentley Bentayga seisoi ainakin tiistaina lentokentällä. Nainen on päivittänyt viime aikoina sosiaaliseen mediaan kuvia eri paikkakunnilta Ranskan Rivieralta.

Välimerellinen Nizza on pitkään ollut venäläisen eliitin lempikohteita. Matkustaminen Ranskaan on kuitenkin muuttunut vaikeaksi, kun EU:n ilmatila on Venäjä-pakotteiden vuoksi suljettu kaikilta venäläisomisteisilta ja venäläisten hallinnoimilta ilma-aluksilta.

Vantaalta Nizzaan pääsee Norwegianin ja Finnairin reittilennoilla.

Vantaalainen Johanna Hellsten kiinnitti ilmiöön huomiota lentäessään torstaina Nizzasta Vantaalle. Lomaltaan palaava Hellsten havahtui siihen, että lentoyhtiö Norwegianin lähtöselvitysjonossa oli paljon venäjää puhuvia seurueita.

Hän korostaa, ettei voi tietää, olivatko seurueet varmasti venäjänkielisiä tai venäläisiä. Tällainen vaikutelma jonossa kuitenkin syntyi.

”Seisoin jonossa pitkään, ja kuulin lähes pelkästään venäjän kieltä. Kiinnitin huomiota myös erilaisiin kalliisiin ostoskasseihin, ylipäätään matkatavaran määrä oli valtava.”

Kymmeniä metrejä pitkässä lähtöselvitysjonossa oli ainoastaan Helsinki-Vantaalle kulkevan koneen matkustajia. Hellsten päätteli venäjää puhuneiden seurueiden olleen varakkaita. Ostoskasseissa oli Guccin ja muiden luksusmerkkien logoja.

”Jos he olivat Suomen kautta matkustavia venäläisiä, niin tuntuuhan se vähän pahalta”, Hellsten sanoo.

”On kurjaa katsoa toisten hyvää lomafiilistä, kun taustalla muistaa, että Venäjä on jo puoli vuotta murhannut ihmisiä Ukrainassa.”

Myös aiemmin elokuussa Nizzaan matkustanut Petri Voltti kertoo kuulleensa lennollaan useiden puhuvan venäjää.

Hän arvioi, että Helsinki-Vantaan lentokentältä lähteneessä Finnairin koneessa oli venäjänkielisiä matkustajia selvästi alle puolet. Volttikin korostaa, ettei tiedä, olivatko kyseiset matkustajat Suomen kautta ulkomaille kulkevia venäläisiä.

Valtionyhtiö Finnair lentää Helsinki-Vantaalta viikoittain viisi edestakaista lentoa Nizzaan.

Yhtiö ei tilastoi matkustajiaan kansalaisuuksien perusteella, kertoo viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist. Lipun ostaneiden kansalaisuutta tai kotiosoitetta ei hänen mukaansa missään vaiheessa edes kysytä.

”Lentomatkustajien kansalaisuuksista on aivan mahdotonta antaa arviota. Niin kauan kuin Suomeen on venäläisten mahdollista tulla, on tietysti mahdollista, että myös meidän lennoillemme päätyy venäläisiä.”

Tallqvist ei halua esittää edes karkeaa arviota Finnairin Nizzan-lentoja käyttävistä venäläisistä. Hänen mukaansa yhtiöllä ei ylipäätään ole mahdollisuutta olla tarjoamatta matkustuspalveluita venäläisille.

”Suomalaisena yhtiönä noudatamme Suomen lakia, ja yhdenvertaisuuslain mukaan kansalaisuuden perusteella ei saa syrjiä.”

Finnair ei markkinoi eikä myy lentolippuja Venäjällä, eikä Finnairin palveluista voi ostaa lippua venäläisellä luottokortilla.

”Kun venäläisten on mahdollista tulla Suomeen ja Suomen kautta matkustaa muualle, on selvää, että venäläisiä asiakkaita lentää jonkin verran Suomesta operoivilla lento­yhtiöillä.”

Lentoyhtiö Norwegian ei vastannut HS:n tiedusteluun perjantaina.