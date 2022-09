Lasta ei saa aamulla ylös sängystä, eikä hän suostu lähtemään kouluun. Jos hän saapuu oppilaitokseen, hän saattaa olla tyhjällä vatsalla, sillä aamupalan teko ei ole ehkä sujunut lapselta itseltään tai vanhemmaltakaan. Läksyt ovat usein tekemättä, ja koulussa huolestutaan.

”Tämä on jokasyksyinen ilmiö ja aika yleinen ongelma. Meille tulee selvästi enemmän yhteydenottoja tämänkaltaisista vaikeuksista. Esimerkiksi lastensuojeluilmoituksia saattaa pelkästään meidän toimistoomme tulla päivässä kymmeniä opettajien ja vanhempien tekemänä, kun poissaoloja on paljon tai lapsi ei ole saapunut kouluun”, vahvistaa sosiaalityöntekijä Sara Dan Espoon kaupungin lastensuojelusta.

Jo aivan pienetkin koululaiset saattavat jättää tulematta kouluun. Ongelmat näkyvät korostuneesti juuri syksyisin ja johtuvat usein siitä, että kesällä on eletty vapaasti ilman aikatauluja. Nukkumaanmenoaikoja ei ole ollut, saati yhteisiä ruokailuhetkiä. Koulujen alkaessa rutiinit ovat hukassa, velvollisuuksiin tarttuminen tuntuu raskaalta ja kaikkien pinna kiristyy.

”Jos pienet koululaiset jäävät pois koulusta, se voi johtua siitä, että vanhempi ei pysty pyörittämään kouluarkea. Tämä voi näkyä lapsen erilaisena oireiluna: on väsymystä, uupumusta, aggressiivisuutta ja vaikeuksia sopeutua koulun sääntöihin”, Dan sanoo.

Isommillakin koululaisilla on haasteita.

”Olen törmännyt muutamaan nuoreen, jotka eivät ollenkaan lähde kouluun. Taustalla on usein jokin mielenterveysdiagnoosi tai neuropsykologisia haasteita.”

Myös Helsingin kaupungin lastensuojelu- ja perhesosiaalityössä syksy näkyy yhteydenottojen ja lastensuojeluilmoitusten lisääntymisenä, vahvistavat perhetyön johtavat ohjaajat Laura Leino ja Piia Purontakanen. Heidän mukaansa erityisen haastava lukukauden alku voi olla perheissä, joissa pulmia on jo ennestään.

Danin mukaan opettajat ovat niin pulassa lintsaavien oppilaiden kanssa, että lastensuojelulta toivotaan apukäsiä koululaisten oppilaitokseen palauttamiseen. Se ei kuitenkaan ole lastensuojelun varsinainen tehtävä.

”Kouluilta tulee kyselyitä, että olisiko meillä henkilöä, joka voisi viedä säännöllisesti lasta kouluun. Tiedän, että jotkut sosiaaliohjaajat ovat syksyisin muutamana päivänä toimineetkin niin, jotta arki saataisiin sujumaan”, Dan kertoo.

Helsingissäkin on välillä toimittu näin. Lastensuojelun sosiaaliohjaaja saattaa esimerkiksi tulla aamulla perheen kotiin kannustamaan lasta kouluun tai hän voi kulkea muutamia kertoja koulumatkat yhdessä lapsen kanssa, että kouluarki lähtisi käyntiin.

”Voimme ottaa intensiivisen työskentelyjakson niin, että käydään perheen luona useana päivänä viikossa, tsempataan toimimaan”, Leino sanoo.

Kotitöitä lastensuojelun ammattilaiset eivät tee, vaikka vanhemmat niin toivoisivat tai perheen arjen hallinta olisi mullin mallin.

”Emme tule nostamaan ketään ylös sängystä, emmekä tee voileipiä lapselle, mutta voimme olla tukemassa vanhempaa, jotta hän tukisi lastaan ottamaan aamupalaa ja tämä oppisi itsenäisiä taitoja”, Purontakanen sanoo.

Monessa perheessä haasteita tuottaa esimerkiksi nukkumaanmeno. Lasten nukkumishäiriöt saattavat Danin mukaan pahentua koulujen alettua.

”Kesällä lapsella on voinut olla helpompaa, kun arjessa ei ole ollut tiukkaa struktuuria siitä, milloin tehdään mitäkin. Kun palataan kouluun, ongelmat tulevat esiin.”

Helsingin tehostetussa perhetyössä tunnistetaan sama ongelma.

”Lähdemme rakentamaan arkisempaa rytmiä. Laitamme vaikka tavoitteeksi, että jokainen on nukkumassa kello 22:een mennessä, tai että koko perhe on hereillä kello 8”, Leino sanoo.

Koko perheelle yhteiseksi laadittu lukujärjestys voi toimia sekin.

”Tai sitten voidaan luoda jokin palkitsemisjärjestelmä. Jos lapsi on vaikka illalla jo pakannut repun valmiiksi, piirretään kuva taulukkoon. Kun niitä on tarpeeksi, palkintona on jokin kiva yhteinen tekeminen”, Purontakanen sanoo.

Leinon mukaan koulujen lokakuussa koittavaan syyslomaan mennessä on tavallisesti käynyt selväksi, onko rytmiin palaaminen onnistunut vai ei.

Danin mukaan ei ole sanottua, että ongelmat ovat tasoittuneet vielä loppusyksystäkään tai koko lukuvuoden aikana. Se ei silti vielä tarkoita, että peli olisi menetetty.

”Jos lapsella tai nuorella on haasteita, ja siihen tulee joku viranomainen sanomaan, että nyt pitää toimia eri tavalla, hänessä herää vastustusta. Pitää antaa aikaa laittaa asiat kuntoon.”

Tavallisesti tiivis yhteistyö vanhempien, koulun ja sosiaalityön kanssa kuitenkin tuottaa tulosta ja rytmi löytyy harjoittelun kautta.

”Se on oppilaalle itselleenkin usein helpotus”, Leino toteaa.