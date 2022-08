Osa pääkaupunkiseudulla liikkuneen kissalauman eläimistä jouduttiin lopettamaan epämuodostumien ja nälkiintymisen vuoksi.

Vantaalla elää puolivilli kissalauma. Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescuen hallituksen puheenjohtaja Sadri Wirzenius sanoo, että kissapopulaatio on pienempi kuin Ylöjärvellä, jossa otettiin vastikään talteen 82 kissaa.

Vantaan valvontaeläinlääkäri Mari Lassila vahvistaa, että kaupungissa on otettu kiinni noin 20 kissaa yhdessä eläinsuojelutapauksessa. Hänen mukaansa muutama kissa on mahdollisesti jäänyt maastoon.

Lassila ei halua kertoa tarkempaa sijaintia, koska tapaus on kesken.

Osa kiinni otetuista kissoista oli aliravittuja, ja kahdella kissanpennulla oli vakavia epämuodostumia suolistossa, minkä takia ne jouduttiin lopettamaan, Wirzenius kertoo.

”Useimmilla populaatiokissoilla on käpälä- ja silmätulehduksia ja loisia.”

Villiintyneiden kissojen populaatiot ovat yleinen ongelma, ja yksittäisiä löytökissoja otetaan kiinni jatkuvasti. Osa kissoista ei selviydy talvesta ulkona.

Laumoja syntyy, kun leikkaamaton kissa saa kulkea ulkona ilman valvontaa ja pääsee lisääntymään hallitsemattomasti.

”Tämä on valtakunnallisesti valtava ongelma. Taustalla on kissojen arvostus. Ei koirista tule tällaisia ongelmia, kun niitä jollain tasolla arvostetaan enemmän yksilöinä kuin kissoja. Se on surullista”, Lassila sanoo.

Kissojen määrä voi moninkertaistua nopeasti. Naaraskissa tulee sukukypsäksi muutaman kuukauden iässä ja saattaa synnyttää jopa kolme pentuetta vuodessa.

”Kaikki pennut eivät välttämättä säily hengissä, mutta jos muutamakin säilyy, voi syntyä kissapopulaatio”, Wirzenius sanoo.

Useimmilla populaatioilla on omistaja tai vähintään mahdollistaja eli kotitalous, jolta se saa ravintoa. Pelkkä ruuan antaminen ei kuitenkaan ole riittävää huolenpitoa.

Populaatiokissat kärsivät usein huonosta tai liian vähäisestä ravinnosta ja sairauksista. Ne eivät pääse eläinlääkäriin, ja niiden hampaat saattavat mädäntyä.

Pienellä alueella elävät kissat lisääntyvät toisinaan vanhempiensa tai sisarustensa kanssa. Sisäsiittoisuus näkyy esimerkiksi töppöjalkaisuutena tai kierosilmäisyytenä. Myös motorisia häiriöitä esiintyy. Kaikki ongelmat eivät näy, sillä kehityshäiriöitä voi olla sisäelimissä.

”Populaatiokissan elämä on rankkaa ja päättyy usein kivuliaaseen loppuun”, Wirzenius sanoo.

Nyt loukutetut kissat ovat eläinsuojeluyhdistyksen hoidossa.

Kun kissat ovat kesyyntyneet, ne on hoidettu, leikattu ja mikrosirutettu, niille etsitään uudet kodit.

”Kotikissakelpoisia ne ovat. Varmaan tulevat pärjäämään ihan hyvin.”