Espoolaiset Darina Shylina ja Ossi Kukkonen ovat etsineet reilun vuoden omakotitaloa pääkaupunkiseudulta ja ympäryskunnista.

Nykyisin he asuvat pienessä paritalokolmiossa Saunalahdessa. Etätyöaika ja perheen kasvaminen Kiira-tyttärellä 1,5 vuotta sitten saivat heidät suunnittelemaan muuttoa.

Muutama viikko sitten pariskunta teki jo tarjouksen mieleisestään omakotitalosta Tuusulassa.

Se, että talo on sähkölämmitteinen vaikutti pariskunnan tekemän tarjouksen suuruuteen. He perustelivat ”rohkeaa” tarjoustaan sillä, että taloon olisi ehdottomasti vaihdettava lämmitysmuoto.

Vaikka myyjä tuli vähän vastaan, Shylina ja Kukkonen eivät halunneet korottaa tarjoustaan yhtään.

”Jos haluaa edulliset ylläpitokustannukset, silloin talon iän lisäksi lämmitysmuoto on oleellisessa roolissa”, Kukkonen perustelee.

Tuusulan-talon sähkökulut olisivat Kukkosen mukaan säästeliäälläkin elämällä olleet yli 10 000 euroa vuodessa. Arvioitu vuotuinen energiankulutus oli 34 000 kilowattituntia.

”Paritalossamme on maalämpö, ja oma nykyinen sähkösopimuksemme on erittäin edullinen. Eli nykyisin energiakulutuksemme, yhtiövastikkeessa tulevat kulut mukaan laskien, on 5 000 kilowattituntia vuodessa. Maksamme siis sähköstä alle tuhat euroa vuodessa”, Kukkonen sanoo.

Nykyisen, pari vuotta sitten valmistuneen kodin ylläpitokulut ovat siis murto-osa verrattuna siihen, mitä ne olisivat olleet sähkölämmitteisessä omakotitalossa Tuusulassa.

”Olemme molemmat ekonomeja. Suhteutamme, paljonko maksamme pääomaa talosta pois ja paljonko heitämme niin sanotusti harakoille”, Kukkonen sanoo.

Tuusulalaisen omakotitalon lämmitystä ei olisi ollut mahdollista vaihtaa maalämpöön. Tai maalämpöön siirtyminen olisi ainakin vaatinut valtavan remontin, koska talo on lämmitetty sähkökaapeleilla, ei vesikiertoisilla pattereilla.

”Perhepiirissämme on asiantuntemusta lämmitysasioista. Laskimme, miten asumisesta voisi tehdä edullisempaa esimerkiksi aurinkokennoilla ja lisäilmalämpöpumpuilla sekä autotallin ja talvipuutarhan viilentämisellä”, Kukkonen kertoo.

Nekään laskelmat eivät huojentaneet mieltä.

”Talvi on aikamoinen mörkö. Kukaan ei tiedä, mihin tämä menee. Kukaan ei myöskään tiedä, miten talous ja korot kehittyvät. Tämän tyyppisissä taloissa on nyt ostajan markkinat”, Kukkonen sanoo.

Jos sopivaa omakotitaloa ei löydy, espoolaispariskunnan kakkosvaihtoehto on rakennuttaa sellainen itse. Siinä tapauksessa he haluavat lämmitysmuodoksi ensisijaisesti maalämmön.

Darina Shylina on kotoisin Ukrainasta, mutta hän on muuttanut Suomeen jo ennen sotaa. Shylina ja puolisonsa Ossi Kokkonen alkoivat etsiä tilavampaa kotia sen jälkeen, kun Kiira-tytär syntyi.

Maalämmöllä lämmitettäville omakotitaloille on nyt kova kysyntä, kertovat Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä ja OP Kodin johtaja Lasse Palovaara.

”Maalämmöstä on toki oltu kiinnostuneita jo ennen energian hinnan nousua, koska ekologisuus on kiinnostanut”, Palovaara sanoo.

”Maalämmöllä varustetut modernit omakotitalot ovat kiven alla. Niistä maksetaan hyviä hintoja ja niiden hinnat eivät ainakaan ole laskemassa”, Kyhälä kertoo.

Hänen mukaansa energiasyöppöjä taloja tulee olemaan syksyn edetessä vaikeampi myydä.

Kiinteistövälittäjät saavatkin nyt Kyhälän mukaan vastailla päivittäin lämmitysjärjestelmän vaihtoa koskeviin kysymyksiin. Esimerkiksi pohjavesialueelle ei maalämpöä saa.

Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtajan Marina Saleniuksen mukaan ostajat ovat kiinnostuneita paitsi sähkölämmitteisten talojen vaihtoehtoisista lämmitysratkaisuista myös siitä, paljonko lämmitys vaikuttaa asumiskustannuksiin.

Salenius huomauttaa, että ostajien harkintaan vaikuttaa toki sekin, että talo ostetaan pitkäksi ajaksi, ei vain tätä syksyä tai tulevaa talvea ajatellen.

”Ostajat miettivät, miten vaikka Olkiluoto 3:n sähköntuotannon alkaminen tulee näkymään tulevina vuosina sähkön hinnassa.”

Sähkön hinnasta puhuminen ei rajoitu asunto­markkinoilla pelkästään omakotitaloihin tai rivitaloihin, toteaa OP Kodin Palovaara.

”Yhtä lailla kerrostaloasunnon ostamista suunnittelevat ovat kiinnostuneita asunto-osakeyhtiön lämmitysmuodosta.”

Ainakaan vielä ihmisten energiahintatietoisuus ei näy asuntojen myyntiluvuissa, Palovaara kertoo.

”Nyt näkyvät heinäkuussa toteutuneet kaupat ja niitä kauppoja on tietysti alettu valmistella jo aiemmin.”

Vielä ei ole myöskään ollut nähtävissä, että omakotitalo- tai rivitaloasukkaat haluaisivat myydä kotinsa sen takia, että pelkäävät lämmityskulujen nousua, Kiinteistömaailman Kyhälä sanoo.

”Nyt ollaan vasta saamassa niitä ensimmäisiä kovia sähkölaskuja eli varmasti se ajattelu lisääntyy.”

Huoneistokeskuksen Salenius ei kuitenkaan usko, että ihmiset suuressa määrin alkavat myymään talojaan energian hinnan takia.

”Yksittäistapauksia voi tietenkin olla.”