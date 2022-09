Sähkön hinnan kehitys herättää tällä hetkellä huolta niiden asiakkaiden keskuudessa, joiden määräaikaiset sähkösopimukset ovat päättymässä.

Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen tarjoaa huomattavasti edullisempaa sähkösopimusta kuin mitä se myy verkkosivuillaan asiakkailleen.

Asia selvisi espoolaiselle Kari Teikarille, kun sähkösopimuksen uusiminen tuli hänelle ajankohtaiseksi. Teikari ei ollut tyytyväinen Heleniltä saamaansa sopimustarjoukseen, ja pyrki selvittämään sähkösopimuksen ehdoissa mainittua julkista hinnastoa. Se vaatikin työtä.

Helenin asiakaspalvelusta annettiin Teikarin mukaan ymmärtää, ettei julkista hinnastoa ole olemassa, vaikka sellaiset sopimusehdoissa selvästi mainittiin. Sen sijaan jokainen asiakas saa yksilöidyn tarjouksen sopimuksen päättymisajankohdan perusteella.

Helen tarjoaa tällä hetkellä uusille asiakkaille 12 kuukauden määräaikaista sopimusta vajaan 60 sentin hintaan yhtä kilowattituntia kohden.

Asiakkaille, joiden määräaikaiset sopimukset ovat päättymässä, lähetetään kuitenkin hieman nykyhintaa edullisemmat tarjoukset määräaikaisten sopimusten uusimiseksi.

”Tällä hetkellä tarjoamme vain yhden vuoden määräaikaisia sopimuksia. Olemme katsoneet, että kahden vuoden sitoutuminen on nykytilanteessa liian pitkä aika”, Helenin myynti ja asiakaspalvelujohtaja Anu-Elina Hintsa kertoo.

Mikäli asiakas ei uusi sopimustaan ennen sen päättymistä, siirretään hänet toistaiseksi voimassa olevalle sopimukselle, joiden hinnat määräytyvät sillä hetkellä voimassa olevan julkisen hinnaston mukaan. Tieto toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ehdoista lähetetään asiakkaalle noin kuukausi ennen nykyisen sopimuksen päättymistä.

Teikari oli kuullut myös hänelle tarjottua sopimusta halvemmasta toimitusvelvollisuushintaisesta perussähköstä, jonka hinta on tähän asti ollut 13,99 senttiä per kilowattitunti.

Lokakuussa hintaa nostetaan noin 23 senttiin kilowattitunnilta, mikä on edelleen huomattavasti nykyistä hintatasoa edullisempi vaihtoehto. Uudet asiakkaat saavat maksaa määräaikaisesta sopimuksesta yli kaksi kertaa enemmän.

Espoossa asuvana hänen ei kuitenkaan ollut mahdollista kyseistä tarjousta hyödyntää.

”Toistaiseksi voimassa oleva toimitusvelvollisuustuotteemme koskee vain meidän omaa sähköverkkoa, eli Helsingin aluetta. Jokaisella kunnalla on tietty sähköverkkoyhtiö ja nimetyt sähköntarjoajat, joille toimitusvelvollisuus kuuluu”, hän jatkaa.

Toimitusvelvollisuustuotteena myytävä perussähkö ei ole ollut saatavilla Helenin verkkosivuilla, eikä siitä ole löytynyt verkossa mainintoja. Sen sijaan toimitusvelvollisuushintaista sähköä tulee osata kysyä erikseen asiakaspalvelun kautta.

Myös vantaalainen yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu Tuukka Saimén (ps) havahtui tähän tehdessään liiketilastaan sähkösopimusta Helsingissä. Nyt Saimén ja 13 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan myyntiyhtiö Oomia toimittamaan vastaavanlaisia toimitusvelvollisuuden mukaisia kohtuuhintaisia sopimuksia myös Vantaalla.

Hintsan mukaan tietyt tuotteet ovat myynnissä vain tietyissä kanavissa.

Hintsa paljasti keskiviikkona, että Helenillä pohditaan parhaillaan laajoja muutoksia nykyiseen toimitusvelvollisuustuotteeseen.

Tänään torstaina Helen tiedottaa, että perussähkösopimuksien uusmyynti on lakkautettu kaikissa kanavissa 1.9.2022 alkaen. Tästä edespäin Helenin toimitusvelvollisuustuote kuluttajille on Pörssisähkö, joka on myynnissä kaikissa myyntikanavissa.

”Kehitämme jatkuvasti tuoteportfoliotamme markkinatilanteen ja asiakastarpeiden mukaisesti. Tällä hetkellä, kun sähkön hinta vaihtelee runsaasti, meillä yhteiskuntana on tarve siirtää kulutusta pois hintapiikeistä ja Pörssisähkötuote tukee tätä parhainten.”

Ukrainan sodan aiheuttaman energiakriisin seurauksena, sähkön hinta on noussut viimeisen puolen vuoden aikana runsaasti. Alkavan syksyn kynnyksellä sähkösopimuksiaan uusivilla sähkön siirtohinnat ovat ennätyksellisen korkeat ja edulliset vaihtoehdot ovat vähissä. Epävarman tilanteen vuoksi hintojen kehitystä on Hintsan mukaan vaikea ennustaa.

”Toivomme kovasti, että saataisiin Olkiluoto 3 käyttöön ja helpotusta hintoihin. Tällä hetkellä hinnat ovat aika korkeat.”