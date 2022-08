Enterorokko aiheuttaa näppyläistä ihottumaa ja rakkuloita ympäri kehoa, mutta etenkin käsissä, jaloissa ja suussa. Jutun lopussa on kysely enterorokkoon sairastuneille.

Pääkaupunkiseudulla esiintyy nyt laajasti enterorokkoa, joka aiheuttaa muun muassa rakkuloita ja näppylöitä erityisesti suussa, käsissä ja jaloissa.

Rokko on yleisin alle kymmenvuotiailla lapsilla, mutta se voi tarttua myös aikuisiin. Tautia kutsutaan myös joskus suu- ja sorkkataudiksi oireiden samankaltaisuuden vuoksi, vaikka kyseessä on eri tauti.

Sairastuneiden määrästä ei ole tarkkaa tilastotietoa, koska tauti todetaan yleensä taudinkuvan perusteella ilman laboratoriokokeita, sanoo lasten infektiolääkäri Tea Nieminen Uudesta lastensairaalasta.

”Sitä on paljon liikkeellä. Voi puhua epidemiasta.”

Nieminen vertaa enterorokkoa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin: lapsia sairastuu runsaasti, mutta he eivät näy sairaalan potilasmateriaalissa, koska tauti sairastetaan tavallisesti kotona.

Saman huomion on tehnyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ja yksityisen lastenlääkäriasema Pikkujätin johtava lääkäri Erik Qvist.

”Se on yleisesti ottaen lievä tauti, minkä takia se ei sairaalamaailmassa näy, mutta avohoidossa kyllä. Se on ollut runsaana koko elokuun”, Qvist sanoo.

Rokkoa aiheuttava enterovirus kiertää tyypillisesti alkusyksystä, kun lapset palaavat kesälomien jälleen kouluihin ja päiväkoteihin.

Niemisen mukaan tämänvuotinen enterorokkoepidemia ei vaikuta olevan merkittävästi tavanomaista ärhäkämpi, ei ainakaan yhtä raju kuin vuonna 2006, jolloin Suomeen rantautui uusi enterovirus.

Uusi virustyyppi on sen jälkeen jäänyt Suomeen kiertämään, mutta ei samalla voimalla kuin 16 vuotta sitten.

”Silloin näki hyvin paljon samanlaista taudinkuvaa kuin nyt. Ehkä tässä on nyt pikkaisen tavanomaista enemmän virusta liikkeellä, mutta meillä oli kyllä aika paljon enterovirusta viime vuonnakin”, Nieminen sanoo.

Enteroviruksia on lukuisia eri tyyppejä, minkä takia enterorokon saattaa sairastaa moneen kertaan hieman eri vivahteella oireita, Qvist sanoo.

”Klassisesti enterorokossa on ihottumaa käsissä ja jalkapohjissa. Yleensä tulehdusta tai rakkulointia on myös nielussa, ja kurkku on luonnollisesti kipeä, eikä lapsi syö hyvin. Kuume ei ole yleensä pitkäkestoinen, eikä kovin korkea.”

Niemisen mukaan ihmiset ovat oppineet tunnistamaan enterorokon melko hyvin, minkä takia se ei välttämättä vaadi käyntiä lääkärissä. Tauti paranee itsestään noin viikossa.

Voiko tartuntaa ehkäistä jollain tavalla?

”Hyvin vaikea sitä on ehkäistä, niin kuin kaikkia tarttuvia virustauteja, jos liikkuu paikassa, jossa on muita ihmisiä”, Nieminen sanoo.

Suojautuminen on hankalaa myös siksi, että virus tarttuu jo ennen kuin oireet alkavat samoin kuin koronaviruksessa. Enterorokossa ihomuutokset tulevat jälkimainingeissa.