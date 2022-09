HS:n lukijat kertovat, millaisia oireita paraikaa jylläävä enterorokko aiheuttaa.

Kutisevia näppylöitä ja rakkuloita käsissä, jaloissa ja suussa. Korkeaa kuumetta, vaikeuksia syödä ja kävellä, irtoilevia kynsiä ja unettomuutta.

Muun muassa tällaisia oireita aiheuttaa enterorokko, joka kaataa ihmisiä nyt sänkyyn pääkaupunkiseudulla.

Lue lisää: Pääkaupunki­seudulla jyllää nyt enterorokko­epidemia

Harva tautia sairastamaton tuntee sen oirekirjoa. HS kysyi lukijoilta, millainen tauti enterorokko on. Vastauksia tuli lähes kaksisataa. Tässä jutussa siteerataan vain vastaajia, joiden nimi ja yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.

Keravalaisessa perheessä 6- ja 2-vuotiaat lapset sairastavat paraikaa enterorokkoa hyvin tyypillisin oirein.

Perheen äiti kertoo, että molemmilla lapsilla oli ensin korkea kuume, minkä jälkeen nuoremmalle tuli rakkuloita käsiin, jalkoihin, vaippa-alueelle ja suuhun.

Vanhemmalle lapselle ilmestyi runsaasti rakkuloita kurkkuun ja voimakkaasti kutisevia näppylöitä jalkoihin ja käsiin, äiti kertoo.

”Minulla ja miehelläni on toistaiseksi lieviä flunssan oireita.”

Enterorokkoa sairastavan aikuisen naisen jalka. Naiselta irtosi sairastaessa myös kaikki varpaankynnet yhdestä jalasta.

Enterorokko vaivaa erityisesti alle kymmenvuotiaita lapsia, mutta se saattaa tarttua myös vanhempiin ihmisiin. Useat HS:n kyselyyn vastanneista aikuisista ovat itse sairastaneet enterorokon, jotkut moneen kertaan.

Esimerkiksi 55-vuotias mies Helsingistä kertoo joutuneensa enterorokon kouriin useana vuonna.

”Vaimoni on aina nauranut, että taas lastentaudit iskivät. Pahimmillaan käsissä ja jaloissa on ollut niin paljon ’moukuloita’, että on ollut vaikeaa kävellä ja tehdä käsillä juuri mitään.”

” ”Me vanhemmat heräsimme 39 asteen kuumeeseen ja olimme aivan raatoja kaksi päivää.”

Samaa sanoo moni muukin enterorokkotartunnan saaneista. 42-vuotias nainen Helsingistä kirjoittaa näin:

”Ärsyttävintä taudissa oli käteen ja jalkoihin tulleet näppylät ja rakkulat, koska pariin päivään en pystynyt käyttämään käsiäni kunnolla ja hetken aikaa kävelykin sattui.”

38-vuotias mies Nurmijärveltä kertoo, että kävelemisestä ei tahtonut tulla mitään.

”Rakkuloita oli myös huulien sisäpinnoissa, sormissa ja kämmenissä. Todella ärsyttävä tauti, mieluummin olisin sairastanut koronan uudestaan kuin tämän.”

Enterorokkoihottumaa keski-ikäisen naisen jalkapohjassa.

Oireet ovat toisinaan rajuja, kuten tuusulalaisella 34-vuotialla naisella:

”Sairastuin taaperoni kautta pari kolme kuukautta sitten. Oli todella ikävä tauti: jalkateräni tulivat täyteen rakkuloita, jotka kutisivat niin paljon, etten saanut öisin unta. Kävely oli tuskallista. Rajuinta oli, että minulta irtosi lopulta kahdeksan varpaankynttä.”

Osalla sairastuneista kurkkukipu on ollut niin viheliäistä, etteivät he ole kyenneet syömään juuri muuta kuin pehmeää jogurttia ja jäätelöä. Muu ruoka on täytynyt soseuttaa ja lusikoida haaleana.

Useimmiten tartunnanlähteenä on ollut oma jälkikasvu.

”Lapsi sai ensin korkean kuumeen ja kahden päivän jälkeen maltillisesti rakkuloita”, kertoo 34-vuotias nainen Helsingistä.

”Me vanhemmat heräsimme 39 asteen kuumeeseen ja olimme aivan raatoja kaksi päivää. Sitten ilmestyivät rakkulat nieluun, käsiin, jalkoihin ja kasvoihin. Nyt kuudentena päivänä ei enää särje ja kutise, mutta on kyllä ollut paljon ikävämpi tauti kuin tiesinkään.”

Yhdessä tapauksessa epidemia iski hääjuhliin, jossa enteroviruksen aiheuttamaan tautiin sairastui useita henkilöitä.

Tartunnalta onkin vaikea välttyä: sen voi saada paikassa, jossa liikkuu muita ihmisiä. Huojentavaa on se, että tauti menee ohi yleensä nopeasti, noin viikossa.